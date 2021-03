Los vecinos de Agüimes que quieran beneficiarse de la bonificación del 20% que aplica el Ayuntamiento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de placas solares en su vivienda ya no tendrán que presentar la solicitud con la licencia de obras. Desde ayer bastará con que lo comuniquen en las oficinas municipales para disponer de esta rebaja en el recibo, ya que el grupo de gobierno ha hecho esta modificación en la ordenanza de 2019, que exigía este permiso para acceder a la rebaja de este recibo, y ese cambio fue aprobado ayer en el Pleno.

Se mantiene, no obstante, una excepción a la hora de presentar la licencia para los casos en los que la producción solar supere los 100 kilovatios. Esto, según explicó el concejal de Hacienda, Raúl Martel, sólo afecta a las superficies grandes de placas, que producen mucha más energía y no tienen que ver con las que se instalan en la azotea de una casa para atender las necesidades familiares. La bonificación que aplica el Ayuntamiento en esta tasa municipal a los vecinos que hayan apostado por la energía solar se prolonga por un plazo de diez años.

Agüimes aplica un tipo impositivo del 0,42 en el IBI, lo que supone que se pagan unos 210 euros si se dispone de una vivienda con una valor catastral de 50.000 euros, y en ese caso, el dinero que puede ahorrar una familia que dispone de placas solares es de unos 42 euros en este recibo que paga cada año al Ayuntamiento.

Asimismo, el Pleno respaldó ayer la propuesta de la Asociación la Salle para que la Cabalgata de Reyes en la que se representa el Auto de los Reyes Magos sea designada como Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Canarias. Desde su creación en el año 1955, esta asociación ha estado organizando la Cabalgata de Agüimes, un acto que con el tiempo ha ido ganando espectacularidad y ha desbordado las previsiones de unos jóvenes que tutelados por las Escuelas Cristianas comenzaron a poner en marcha esta representación. Incluso en la pasada Navidad, en plena pandemia del Covid, se esforzaron para que los Reyes Magos, cumpliendo las medidas sanitarias, pudieran visitar el municipio.

También informó el grupo de gobierno, que dirige Óscar Hernández, en la misma sesión, de los datos de la población hasta el uno de enero de 2020 en base al último informe del Instituto de Nacional de Estadística (INE), que sitúan el censo en 31.914 habitantes. La cifra supone un leve incremento del 0,93% respecto al año anterior en que la población era de 31.619 personas. Aunque el dato de 295 nuevos vecinos en un año no es elevado, si es importante ver el crecimiento que ha experimentado esta localidad del Sureste en los últimos veinte años en que el crecimiento de habitantes ha sido del 65%, pues en el año 2000 estaban cesadas 20.692 personas. La población de Agüimes está representada por 58 nacionalidades, y a nivel de países la cabeza la toma Italia con 776 empadronados, a la que sigue Cuba con 264 y Alemania con 205; mientras que hay lugares como Costa de Marfil, Canadá o Albania que tienen un sólo residente.

Respecto a las fiestas locales de 2022, se acordó que estas celebraciones se mantienen en el día de San Sebastián, que se conmemora el 20 de enero, y el jueves de Carnaval, marcado el día 3 de marzo en el calendario del próximo año.

De otro lado, el partido de gobierno, Roque Aguayro, presentó ayer una moción para solicitar al Ministerio de Hacienda, como han hecho varios sindicatos, que los ERTES no penalicen fiscalmente a los trabajadores afectados, para lo que se propone que no se considere al Servicio Público de Empleo (SEPE) como pagador a efectos de IRPF. El Pleno acordó pedir a Hacienda que se pongan en marcha medidas fiscales excepcionales relativas a los ingresos derivados de los ERTES para que no se incluyan como un segundo pagador, y modifique la normativa para el límite de ingresos de rentas del trabajo opere independientemente del número de pagadores. Este acuerdo se traslada a la Federación de Municipios para que lo traslade a todas las localidades .