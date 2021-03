Hostelería de resistencia

Los últimos 12 meses han sido catastróficos para el sector turístico y de la restauración, y mientras no haya vacunación la situación no va a mejorar, a la luz de las constantes restricciones que les impone Sanidad. Pese a ello, resiste con ganas de volver a trabajar. El colectivo ha sido galardonado por el Cabildo.

Levantan la persiana, sirven en interior y exterior. Cierran el interior. Primero rescatan y luego devuelven personal al ERTE. Después solo tienen servicio a domicilio. Reducción de aforos en restaurantes y hoteles. Mismos impuestos. Y toque de queda. Las contantes restricciones impuestas por Sanidad para intentar frenar la expansión del coronavirus ha supuesto un palo constante para el sector hostelero y hotelero, el más importante y más afectado del Archipiélago. Sobrevivir a un escenario de incesantes cambios en función del nivel 1,2 o 3 de restricciones sanitarias ha sido toda una gesta para un sector que ha sufrido el cierre de empresas y el envío de hasta 65.000 trabajadores al ERTE, pero que confía en que la vacunación masiva permita regresar a la vieja normalidad y que la recuperación del turismo vuelva a engrasar la maquinaria de la principal economía regional. Por su valor, por su esfuerzo y sacrificio, el Cabildo ha distinguido al sector con el Roque Nublo Turístico 2021.

“Lo más duro ha sido no tener respuestas para los trabajadores o tener respuestas vacías”. Esa reflexión de Francisco González, vicesecretario general y Política Sindical de UGT en Canarias, ilustra a la perfección el que ha sido un año catastófico para la principal industria de las Islas. “Cuando no tienes respuestas te quedas con la sensación de no haber cumplido con tu obligación”, relata. Hasta 25 consultas diarias ha recibido el sindicato durante este año de pandemia en el que se ha convertido en un “trabajo extremo” de asesoramiento. +

Al igual que otras economías, el sector de los alojamientos y la hosteleria ha vivido un año lleno de incertidumbre y con reducidos niveles de turistas extranjeros. Y aunque la previsión para la Federación Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT) es que este 2021 sea igual de complicado que el anterior, tiene sus esperanzas puestas, en palabras de su presidente, José María Mañaricúa, en la “vacunación, vacunación, vacunación y vacunación”. “Será la única forma de recuperar la economía, volver a contratar a los trabajadores y crear riqueza”.

En tiempos de crisis, patronal y sindicatos destacan la “unidad” entre el empresariado y los trabajadores. “Patronal, Cabildo y Gobierno han intentado ir de la mano en todo momento, y la patronal ha estado al lado de los trabajadores y sindicatos”, explica el representante de UGT. Una visión que ratifica el presidente de los empresarios. “El diálogo social a todos los niveles ha sido clave, véase el acuerdo de los ERTE; hay que valorar la labor Gustavo Santana y Alejandro Ramos, viceconsejero de Empleo y Director General deTrabajo respectivamente, quienes ayudaron a trasladar a Madrid la necesidad que teníamos en Canarias de los ERTE turísticos que recogiesen la singularidad del sector”, añade Mañaricúa.

Y frente a esa unidad hubo quien quiso hacer la trampa. “Algunos empresarios han querido cambiar las reglas del juego y hemos tenido que intervenir”, explica desde UGTFrancisco González, “los trabajadores somos flexibles en la modificación de condiciones laborales como la temporalidad, pero no podemos permitir que esa modificación excepcional se perpetúe en el tiempo y que cuando volvamos al escenario anterior a la pandemia nos encontremos con que hemos perdido la mitad de los derechos; cuando a la empresa le va bien, al trabajador también le debe ir bien”.

Durante las diferentes fases de restricciones sanitarias, los empresarios hosteleros han mostrado su incredulidad y descontento ante decisiones como el cierre interior de los establecimientos de restauración y la reducción de los aforos en las terrazas, decisiones que han llevado a la merma de ingresos cuando no al cierre total de los locales. En este sentido, y aprovechando las bondades del clima invernal en las Islas, desde la FETH han echado en falta mayor sensibilidad con la hostelería. “Al contrario que en otros lugares de Europa, aquí se daban las condiciones para permitir el 100% de ocupación de las terrazas”, sostiene Mañaricúa, “aunque es verdad que el Gobierno ha sido menos restrictivo que otros Ejecutivos autonómicos”.

Para el sindicato, Sanidad tampoco se ha portado bien con este sector. “Han pecado de ignorar realmente cómo evoluciona y se desenvuelve el sector”, señala González, “nadie entiende que para los comercios haya un aforo permitido en interiores y en un restaurante no se permita atender en el interior y un porcentaje mínimo. Es incomprensible; no está demostrado que en sector turístico y la hostelería haya habido un porcentaje alto de contagios para tomar esas decisiones”. “Cuando no se padece, no se siente”, agrega, “y no decimos que no tomen decisiones, sino que antes de hacerlo escuchen al sector”.

Los locales de restauración sequejan de las restricciones, y los empresarios hoteleros y otros complejos alojativos lo han hecho por no ver aliviadas las cargas fiscales. “A nivel municipal no hemos obtenido la respuesta que necesitábamos para mantener las empresas”, apunta Mañaricúa, “en un momento de ingresos cero, es inviable que sigan cobrando tasas e impuestos; ha faltado sensibilidad por parte de las administraciones locales”. A nivel supramunicipal, aún sabiendo que el empresariado recibirá ayudas del Gobierno canario y estatal, “aún no hemos recibido ningún tipo de ayuda”. Es por eso que tanto la patronal como UGTcontinúan reclamando ayudas directas para este sector con el objetivo de reflotar tanto a las grandes empresas coomo a las pymes. Y esa seguirá siendo su lucha.

Mientras tanto, aprenden lecciones. “La pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables a cualquier situación excepcional y no solo a un virus”, dice González, “por tanto debe haber voluntad para diversificar la economía”. Pero la caída y la resistencia del sector será pasajera. “Cuando la vacunación sea masiva, el sector turístico y la hostelería volverá a tirar del carro y a crear riqueza rápidamente”, confía Mañaricúa. Y lo hará para superar el apenas 20% de ocupación que registra la planta alojativa durante esta Semana Santana.

A la espera de que eso ocurra, el sector recibe el galardón como un reconocimiento a toda la sociedad grancanaria que desde mediados de los años 60 se ha desarrollado de la mano del turismo, y con la ilusión de la posible pronta reapertura de los establecimientos y la vuelta al trabajo.

Además de Mañaricúa y González, también recogerán el premio, en representación de todo el colectivo, Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) e Ignacio López en representación de Comisiones Obreras.