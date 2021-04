Lopesan producirá en Arinaga la energía eólica que consume su negocio del Sur

Las plantas se localizan en la Montaña de Arinaga y en Santa Lucía del Mar. En la primera, que se encuentra bajando Arinaga a la izquierda, se han colocado unos 20 molinos con una capacidad de 18 megawatios, y en la segunda, de menor tamaño, que está justo a la derecha, cuenta con otros 8 molinos de una capacidad de producción de 7, 2 megawatios. Todos los aerogeneradores son iguales y se levantan a 55 metros de altura. En concreto , el modelo que se ha elegido es el E44, que ofrece una potencia nominal de 900 kilowatios, cuyo rotor tiene un diámetro de unos 44 metros.

El grupo se marca aportar en energía verde el gasto de once hoteles y Expomeloneras

Para transportar toda la energía generada por el viento desde estas instalaciones de Arinaga se está trazando una línea subterránea que conectará con la subestación de Escobar, que se encuentra en Carrizal de Ingenio, a unos 7,7 Kilómetros de distancia. Estas obras está previsto que concluyan a lo largo de los próximos dos meses, por lo que será a partir de junio o julio cuando se pueda llevar a cabo el enganche definitivo para evacuar la producción a la red eléctrica, según asegura Pablo Lorenzo, director de Inversiones del grupo Lopesan.

Huella de carbono

Desde hace quince años, explica Lorenzo, el uso de las energías renovables se ha convertido en el gran desafío de este grupo empresarial, y prueba de ello han sido los programas de eficiencia energética que se han llevado a cabo en todos los hoteles, que han permitido reducir en un 20% la huella de carbono. Con este objetivo, apunta que se han instalado más de 3 megawatios de producción solar térmica y otros 0,6 megawatios de producción solar fotovoltaica en las cubiertas de los hoteles para climatizar el agua de las piscinas, y además, se han implantado reguladores del caudal de agua, variadores de frecuencia, a lo que hay que sumar un “exigente” plan de mantenimiento preventivo, porque “el mayor ahorro está en lo que no gastas”, añade.

A sabiendas de que los establecimientos hoteleros son grandes consumidores de electricidad, con la puesta en marcha de los parques eólicos de Arinaga este grupo especializado en turismo y construcción ha querido dar un paso más allá y se ha adentrado en el sector eólico. “Se trata de compensar con energía verde todo lo consume la empresa en el Sur”, destaca el director de Inversiones de Lopesan.

Insiste Lorenzo en que con estas dos plantas que ofrecen un máximo de producción de 80 gigawatios, siempre contando con que las condiciones meteorológicas sean favorables, van a aportar al sistema en energía sostenible lo que demandan en un año los once hoteles que tienen en el Sur, a lo que hay que sumar la lavandería, el catering, el palacio de congresos Expomeloneras y las dependencias de oficinas. Los once establecimientos alojativos de los que seis debido a la pandemia del covid aún permanecen cerrados son: Lopesan Collection Hotel (Faro), Lopesan Costa Meloneras Resort, Lopesan Baobab Resort , Lopesan Villa del Conde Resort, Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, Corallium Beach by Lopesan Hotels, Coralmar by Lopesan Hotels, Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels, Abora Buenaventura by Lopesan Hotels, Abora Continental by Lopesan Hotels, y Abora Catarina by Lopesan Hotels.

Solo queda por concluir el trazado que enlaza la línea con la subestación de Escobar

La instalación de los 28 molinos de Arinaga ha supuesto una inversión de unos 34,8 millones de euros, pero como estas instalaciones fueron incluidas en el programa de subvenciones del Gobierno canario se beneficiaron de 8,4 millones de euros de los fondos europeos Feder. Para el parque de Montaña de Arinaga se recibieron 5,6 millones y para el de Santa Lucía del Mar otros 2,8 millones.

Subraya Pablo Lorenzo que estos dos primeros parques eólicos que ha construido Lopesan son “un hito más en la estrategia de responsabilidad corporativa del grupo y su apuesta por la descarbonización del destino”.

Además, anuncia que la empresa está promoviendo otros dos parque fotovoltaicos, con una capacidad de producción de 8 megawatios que se ubicarán en Meloneras. Por último, el directivo destaca que la apuesta por la sostenibilidad se remonta al año 2007 cuando se inauguró el Parque Solar IFA Continental, el primer parque solar en cubierta y el más grande de Canarias, impulsando así en el archipiélago la importancia del ahorro sostenible y el uso de la energía solar.