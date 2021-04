Andrea Falcón: “Por el sacrificio de mi familia se hizo realidad el sueño de jugar en el FC Barcelona”

¿Qué siente al recibir el Roque Nublo Deportivo por parte del Cabildo de Gran Canaria por el esfuerzo personal y familiar para conseguir sus éxitos como futbolista?

Es un orgullo para mí recibir este premio por parte del Cabildo de Gran Canaria, claro que sí. Doy las gracias a todos por elegirme. Estoy muy agradecida a todos y de forma muy especial a la familia por el sacrificio que ha hecho por mí y sin ella no hubiese llegado hasta donde he conseguido y el poder hecho realidad el sueño de ser futbolista y de jugar en el Fútbol Club Barcelona.

¿Piensa que quizás es muy pronto el hecho de recibir una distinción por su juventud, 24 años?

Cualquier momento de la vida es bueno y puede ser justificado el entregar un premio, independientemente de la edad que se tenga y siendo por lo que se haya hecho. Me fui de casa y de mi familia a los quince años para empezar mi carrera de futbolista con el FC Barcelona. Eso fue un sacrificio. Y cada día, durante estos años, he luchado para hacer realidad mis sueños. Entiendo que este Roque Nublo Deportivo es una recompensa al sacrificio realizado y estoy muy agradecida.

¿Cómo recuerda sus inicios como futbolista en la Isla, primero en el Arucas CF y luego en el CF Unión Viera, de Las Palmas de Gran Canaria?

Fue muy bonito. Por una parte, parece que está muy lejos, que ocurrió hace mucho tiempo, pero por otra lo veo muy cerca en mis recuerdos. Empecé en el Arucas CF, y en el que estuvo unos tres años. Recuerdo cómo jugábamos en campos de fútbol de tierra y que muchas veces tenía en el terreno a compañeros de clase. En el Unión Viera milito otros tres años en el equipo en el que éramos chicos y chicas, y después otros tres años en el equipo que era sólo femenino.

¿Qué significó fichar con sólo quince años, en 2012, con un club tan grande como el FC Barcelona?

Fue un sueño hecho realidad que antes lo veía como muy lejano. Siempre me planteé disfrutar el cada día, cada entrenamiento, cada momento.

En su palmarés ya figuran seis ligas y dos Copas de la Reina con el FC Barcelona y Atlético de Madrid, ¿cuáles son sus aspiraciones en la Primera División de fútbol?

Queda mucho. No me he marcado aspiraciones o número de ligas, sino centrarme en cada temporada, e insisto, en disfrutar de cada día y los resultados del trabajo de cada campaña ya llegarán.

En la selección nacional absoluta ya juega desde 2017 y ya ha logrado un subcampeona del Mundo con la selección sub-17 y cuatro veces subcampeona de Europa con la sub-17 y la sub-19. ¿Cuáles son las próximas metas con la absoluta?

También fue un sueño estar en la selección española absoluta, como en las anteriores, la sub-17 y sub-19. Lo primero es que sea convocada y centrarse en la Eurocopa Femenina de Inglaterra que está prevista que se disputen, del 6 al 31 de julio del próximo año [era la Eurocopa 2021, pero se decidió aplazarse a 2022 por la pandemia del Coronavirus].

¿Su pasión y dedicación al fútbol fue sólo de motivación personal o por influencia de alguna persona o familiar?

Se puede decir que por ambas razones, por mi deseo personal y en cierta parte por la influencia familiar. Mi familia siempre ha sido muy futbolera. Mi abuelo [materno], Antonio Jaime Falcón, fue el presidente del Club Deportivo Los Portales [Arucas] y mi padre, Juan Andrés Sánchez fue portero y militó en distintos clubes.

¿Es la primera mujer de la familia en dedicarse al fútbol? ¿Cómo fue la reacción al querer jugar a este deporte?

Sí, soy la primera. No se puede hablar de si hubo reacción o no. Yo quería jugar desde niña y a mis padres, Juan Andrés Sánchez y Elena Falcón, les parecía bien y me apuntaron. Ellos animaban a mi hermana, Alexandra, y a mí a que practicáramos deporte. Incluso yo estaba en natación. Sin embargo, siempre nos dejaban claro que los estudios son lo primero. Si había un examen o algo relacionado con los estudios a la misma hora que un entrenamiento, pues se dejaba de entrenar ese día.

¿Cuál ha sido para usted una futbolista ídolo y una referencia como jugadora?

Cuando empecé en el fútbol, siempre me lo pareció Alexia Putellas, quien es una gran jugadora y que tiene un gran palmarés. He tenido ahora la gran suerte de compartir con ella el vestuario. Está en el FC Barcelona desde 2012. Antes militó en el Real Club Deportivo Español y en el Levante Unión Deportiva. Fue convocada por primera vez en la selección absoluta en 2013.

¿Cómo tomaría que usted fuese un ejemplo para niñas y niños de su municipio natal, Arucas, o de la Isla, o simplemente de cualquier parte, y quisieran ser futbolistas?

Lógicamente sería un que siguieran mis pasos. Sin embargo, pienso que cada uno debe seguir su propio camino, no el de otra persona. Si el mío puede servir de referencia o ejemplo, pues bien. Hay que luchar por hacer realidad los sueños de cada uno.

¿Se puede vivir como mujer futbolista profesional ?

Se puede. Hay un convenio y una regulación. Considero que no lo hacemos como una forma de ganarse la vida. El fútbol femenino ha cambiado bastante, con más presencia y espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, hay que seguir trabajando para que gane en igualdad.

A parte de su dedicación, también está preparando una carrera universitaria

Cierto, es así. La carrera de Psicología, que la tengo prácticamente acabada. Siempre me ha gustado mucho.

¿Lo ha estudiado y se ha formado en ella con vistas laborales en el futuro?

Puede ser, hay que buscar alternativas. Como he dicho, siempre me ha gustado mucho, especialmente la psicología deportiva. Hay que centrarse en el presente y el futuro ya se verá.

¿Cómo ha sido para usted, cómo ha llevado en Barcelona los tres meses de confinamiento que hemos vivido por el Covid-19 y la pandemia durante ya un año, y con la suspensión de la actividad deportiva?

De todos modos no podía jugar por una lesión de ligamento cruzado. No podía desplazarme para los distintos servicios médicos. Sin embargo, los equipos médicos me han ayudado bastante en relación a esa lesión. Respecto a cómo he llevado el confinamiento y esta pandemia, pues bien. Todos hemos salido y saldremos adelante. Hay que adaptarse a las situaciones duras y nuevas, como también valorar todas las cosas positivas e insignificantes que nos parecían antes, como tomarse un café en una terraza, y luego no por no poder hacerlo. Ha sido un sacrificio estar aquí, en Barcelona, lejos de la familia durante estos tiempos duros por la pandemia, pero es el mismo sacrificio que hago de desde que tenía 15 años, hace ya nueve años. Mi familia está ahí y la quiero. También me ha ayudado los amigos y grandísimas compañeras que están cerca, y que son como mi segunda familia. Y todas nos hemos ayudado para hacerlo más llevadero y, como no, para valorar lo positivo de nuestras vidas.

Se le ha sumado otra lesión

Exacto. Hace dos semanas me operaron de la otra rodilla. Son gajes del oficio.

Esa filosofía que muestra cuando salta al campo para disputar cada partido de luchar por cada balón y por no dar ninguno como perdido, jugando como extremo, ¿lo aplica a la vida en general, al día a día?

Es algo vital. En todos los ámbitos. Sí, en ese espíritu de lucha porque en ocasiones estás arriba y en otras a abajo, y hay que reponerse, levantarse, y luchar para estar arriba otra vez.

¿Cuáles han sido el mejor y el momento de su vida como futbolista?

El mejor momento fue cuando firmé mi fichaje en FC Barcelona con quince años, y luego todos los triunfos que hemos logrado en cada campaña, y también en las filas del Atlético de Madrid. ¿El peor? Las lesiones, claro que sí. Es lo que toca en este oficio. Y ojalá que pronto vuelva a jugar.