Telde rehabilitará dos campos de fútbol y las canchas del Narea

Durante el Pleno, el edil de Deportes explicó que ya cuenta con el compromiso del consejero insular del área, Francisco Castellano, y con el visto bueno del arquitecto del Instituto insular de Deportes para incluir los proyectos de rehabilitación con cargo a los remanentes del Cabildo. Las obras, cuyo importe asciende a un montante conjunto de un millón de euros, consistirán en la sustitución del césped artificial y los sistemas de riego en el caso de los campos de fútbol de Jinámar y El Calero, y en la renovación de las canchas exteriores del Narea.

La Corporación dio también luz verde por unanimidad a otra moción presentada por NC para la rehabilitación de dos paradas de transporte público en el entorno del estadio municipal Pablo Hernández Morales. Esa moción incorporó una enmienda del PP para hacerla “más ambiciosa” y abarcará también la rehabilitación de todas las paradas y marquesinas del municipio.

En el apartado de las mociones, un error en el voto de Minerva Alonso, concejala de NC, permitió la aprobación de la propuesta de Ciuca para la creación de un centro para las personas sin hogar. El portavoz de la formación, Juan Antonio Peña, volvió a cargar contra el alcalde, a quien acusó de mentir sobre el cierre del centro habilitado durante la pandemia para las personas sin hogar. “Ante una crisis tan importante, no fue capaz de dar la cara con los usuarios, con sus familiares ni con la oposición”, dijo. Peña señaló además que el alcalde “sabía” que no podía continuar adelante con ese servicio y por eso cerró el centro, y también que la empresa que lo gestionaba puso en su conocimiento anomalías, advirtiendo que si continuaba en esa situación, sus trabajadores podrían incorporarse a la plantilla municipal bajo demanda. En su moción, el portavoz de Ciuca no propone reabrir el anterior, sino elaborar un proyecto y buscar financiación para habilitar uno nuevo. Los 13 concejales de la oposición, PP, PSOE y UP, votaron a favor de la moción de Ciuca, mientras que 14 del grupo de gobierno iban a votar en contra; pero el voto despistado de Alonso provocó que la moción saliese adelante por mayoría.

La Corporación validó también por unaimidad una moción de NC para instar al Gobierno a permitir a los migrantes salir de las Islas, otra propuesta por el PP para instar al Gobierno regional a garantizar a los Cabildos y Ayuntamientos los 160 millones de euros del Fdcan correspondientes a 2021, y una última propuesta por NC para reclamar al Estado que vuelva a la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social y del INEM.

Por otro lado, a preguntas de Esther Gonzálz, de Unidas Podemos, el concejal de Servicios Municipales, Eloy Santana, explicó que próximamente el Ayuntamiento se reunirá con la gerencia de Petrecan para conocer la situación que atraviesa y los motivos de los impagos a los trabajadores de la obra de la carretera de Melenara. “Trabajamos en la fiscalización de la obra y nos sentaremos para conocer todos los motivos y saber en qué podemos ayudar”.

Durante la sesión, el Pleno aprobó diferentes modificaciones de crédito para pagar facturas, entre ellas una de 12.700 euros del servicio de producción de las fiestas de San Gregorio. La oposición afeó al grupo de gobierno que gastase esa cantidad en celebraciones telemáticas y que contratase a una empresa de organización de eventos deportivos y no de eventos culturales y festivos. El concejala del área, Servando González, afirmó que esa cuantía es el resultado de la “adaptación y alquiler” de espacios para lograr la realización del vento telemático en tiempos de pandemia.

Por último, en el turno de preguntas, Ciuca denunció “posibles amaños” en Festejos. Juan Antonio Peña preguntó cómo era posible que la fecha del presupuesto presentado por la empresa adjudicataria de la confección de los trajes de los Reyes Magos fuera el 15 de octubre de 2020 cuando la concejalía abrió el proceso en diciembre. Sus sospechas se extienden a la reserva de crédito solicitada por el edil Servando González a la concejalía de Hacienda. “Solicitó los fondos para hacer frente a los pagos con la cantidad exacta del futuro adjudicatario, es decir, antes de que el técnico propusiera al empresario como ganador del contrato público, el concejal ya solicitaba el dinero para el pago exacto”. Ciuca también cuestiona que el traslado del documento de adjudicación al empresario fuese el 1 de enero de 2020. “Ese día Servando González firmó el traslado de información al adjudicatario, y 48 horas después ya estaban los trajes confeccionados y presentados en las Casas Consistoriales con el alcalde, Héctor Suárez”. Tras estas acusaciones, no obtuvo respuesta.