Moisés Rodríguez: “Los Cebolleros mantiene el estilo del Noroeste en una época de música globalizada”

¿Cómo han recibido el premio Los Cebolleros?

El 22 de febrero recibí la llamada del presidente del Cabildo, Antonio Morales. No se me pasó por la cabeza que era para esto. El grupo lo acogió de muy buen ver. Estamos muy contentos. Este Roque Nublo es un reconocimiento a Los Cebolleros y a la historia del folclore de Gáldar. En 1970 recogimos la herencia de cuatro grupos: Princesa Tenesoya, Los Hijos de la Noche, Los Viejos de Gáldar y la Parranda de Rojas.

¿Cuántos componentes son ahora?

Rondamos la veintena desde el año 2018, tras la reestructuración. Es un grupo justo, pero cuando éramos más era complicado a la hora de viajar. Y muchas veces no conseguíamos viajar por el número de componentes.

2018 fue un año crítico, pero desde entonces han recibido tanto la Medalla de Oro de Gáldar, como este Roque Nublo. ¿Han superado ya ese bache?

Todos los grupos pasan por momentos de mucho auge, otros de tranquilidad y otros de casi desaparecer. Lo importante es mantenerse. Y hacerlo durante 50 años a nadie se le esconde que es una labor muy ardua y que no está al alcance de todos los grupos. Sobre todo, cuando somos aficionados, y donde hay muchas opiniones diferentes hay que unificar criterios. Los Cebolleros no ha sido ajeno a los vaivenes de los grupos. En 2018 hubo una crisis profunda, de donde salieron dos grupos. Y en total eran tres grupos, de un mismo grupo. Pero sentamos las bases y cogimos la estela de lo que antes había funcionado. Y ayudó a que saliera a distintos escenarios de Canarias, América, África y Europa. Eso ayudó a que el proyecto tuviese un parón, de que el grupo que venía a fusionarse con Los Cebolleros, que era Sabor de Gayres, cumpliese con los compromisos que tenía cerrados para 2019. Y ese año entró Los Cebolleros, y tuvo buena repercusión.

Por historia, Los Cebolleros han sido un grupo folclórico purista. ¿Es esa la línea musical que quieren seguir?

Quizás, el secreto de Los Cebolleros es que si ponemos un disco del año 1972, 1986 o del 2015, sabemos que es del grupo. No todos pueden presumir de eso. No nos hemos ido adaptando a las mareas y modas del folclore. Siempre hemos intentado conservar nuestra esencia, el estilo. Es cierto que en 2000 surge una moda en Canarias que son las parrandas, ese repertorio que deja a los grupos muy animados. Y nosotros pasamos una época muy crítica en cuanto al repertorio, con un estilo más conservador y muy tradicional. Después de que pasó esa marea, estamos preparados. Y gracias a que conservamos el estilo, hoy en día tenemos un producto diferente a todo lo que los demás ofrecen. Y eso nos hace ser un producto exclusivo. Cuesta bastante explicarlo a los nuevos componentes. Pero les decimos que esto es así porque nos caracteriza. Y en este siglo XXI en el que se ha globalizado la música en Canarias, con muy buen hacer, dicho sea de paso, porque se ha perdido mucho en folclore, pero se ha ganado mucho en la ejecución instrumental, vocal y en la sabiduría de todos los componentes de todos los grupos, nosotros hemos guardado la tradición, aderezada con el estilo de Gáldar, del Noroeste de Gran Canaria y además con la etnografía de la pieza, de cómo se debe tocar y cantar. Y dejando el toque cebollero por bandera. Eso defenderlo 50 años no está al alcance de cualquiera, porque la ida y venida de directores hace que el grupo de adapte al director, y en nuestro caso es al revés, que el director se adapta al grupo. Las mejores épocas han sido siempre cuando el director ha sido de la casa y ha mamado la esencia cebollera.

¿Se ha pervertido la música folclórica o es algo normal?

Lo que forma parte de la música en sí es todo lo que se quiera poner a la música. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre. El problema de la música en Canarias es que estamos en un momento en el que hay muy buenos músicos, muy buena ejecución instrumental, cantadores y tocadores, pero desconocen el folclore. El conocimiento de la historia del folclore y de dónde viene y de cómo se debe ejecutar hace que suene muy bien, y que tenga calidad, pero si lo comparados a la tradición del lugar o de la zona de la pieza dista mucho de lo que se ve en el escenario de lo que es el origen de la pieza. Es una opinión muy personal, pero lo que haría falta es que aporte cosas nuevas a la época contemporánea del folclore y se dejen de estar remodelando, porque no son arreglos lo que ya está documentado. Una folía es una folía. Y por mucho que se le de la vuelta no deja de ser una folía. Si tan buenos músicos somos y brillantes, vamos a aportar cosas nuevas al siglo XXI.

¿En qué se puede modernizar?

Hemos hecho una buena labor en el rescate de letras, pero en la actualidad del mundo no está reflejado en sus letras. Si echamos la vista atrás, Los Granjeros de Cardones le cantó a la igualdad social en los 70 y hoy esas letras siguen siendo actualidad. Le podemos cantar a un montón de cosas. Grupos de Lanzarote cantaron contra el petróleo. Hay que añadir nuevas obras al cancionero.

El folclore no es solo pasado, sino que forma parte también de la época contemporánea...

Efectivamente. El cancionero canario está dividido en tres líneas: folclore tradicional, que es todo el que tiene baile, que se pasan entre generaciones; a música popular, cuyas letras identifican los valores canarios y sin autoría reconocida; y la música de autor de raíz folclórica, que está inspirada en aires tradicionales, con composiciones brillante de muchos autores (como Néstor Álamo), que bajo su creatividad ponen música y letra a piezas inéditas. Y eso nos hace enriquecernos como pueblo. Dicen los expertos mundiales que tenemos el repertorio más opulento del mundo. Eso nos hace ser un pueblo grandísimo.

¿Cómo encaja todo con el baile folclórico?

Lamentablemente, una de las cosas que se están trabajando es que esos arreglos de los directores musicales no interfieran en la ejecución del baile. En la partitura queda estupendamente, pero a la hora de pasarlo al baile es complicado.

Cuando asumió la dirección decía que el objetivo era ser un grupo puntero en las Islas. ¿Se han dado esos pasos?

Sería chulesco por mi parte. Pero en este año y medio, si eres capaz de grabar un disco, conseguir un viaje a cada una de las ocho islas, tener un viaje cerrado para una feria nacional de folclore en Valladolid y tener un viaje cerrado a Uruguay, y tener en la víspera de Santiago en Gáldar un festival siete islas, y que participasen al día siguiente en la romería, y si eso no es estar en la cultura de Canarias... El trabajo se ejecutó, pero el virus no nos ha dejado seguir.

¿De qué forma les ha afectado este parón por la pandemia?

Desde febrero de 2020 no actuamos. Hemos ensayado en alguna época, pero no lo hacemos desde diciembre de 2020. Y en la parte artística, porque ha sido un descalabro total. Es un desgaste mental, emocional... Y gracias a que pudimos ejecutar el disco. Hemos intentado que se viera el 50 aniversario, ya que no hemos podido subirnos al escenario.

También cambiaron la vestimenta. ¿Por qué?

Tenemos una vestimenta desde 1970 que identifica cómo vestía la gente de Gáldar. Lo heredamos de los Viejos de Gáldar, un grupo de baile excepcional, y la ropa blanca y negra era la que estaba al alcance de todo el mundo. Pero en estos tiempos hemos participado en festivales muy importantes y estar cuatro días con la misma ropa desluce al grupo. Hemos apostado por adquirir una nueva, del siglo XIX del Noroeste de Gran Canaria, con diferentes clases sociales, para darle más riqueza al grupo.

¿Es una ropa con variaciones a la original?

Era una vestimenta que estaba documentada. Jorge Guzmán nos asesoró y se usó en el Noroeste. Es tradicional porque la usaron otras generaciones. Si fuera típica es que no la usó la población, sino que es un diseño de autor.