El Ayuntamiento de Ingenio, a través de la concejalía de Servicios Públicos, informa que mañana dará por finalizado el proyecto que dotará al municipio de un sistema avanzado de control de presiones en la red de abastecimiento de agua potable. Esta actuación ha sido llevada a cabo por Aqualia, empresa encargada de la gestión del servicio municipal de aguas.

El pasado mes de noviembre Ayuntamiento y Aqualia anunciaban la ejecución de un plan de inversiones que contemplaba la renovación completa del sistema de presiones de la red de abastecimiento municipal mediante la instalación de siete válvulas reductoras automáticas y una serie de equipos electrónicos de control avanzado de presión controlados remotamente desde el centro de monitorización de datos de la empresa.

La gestión de la presión ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las fugas de agua no contabilizada mejorar la eficiencia energética y reducir los costes operativos y de mantenimiento. Un desafío importante al que se enfrentan muchos municipios es cómo gestionar los niveles de agua no contabilizada. A pesar de que este índice no es debido exclusivamente a fugas, se sabe que una gestión ineficaz de la presión de los sistemas de distribución provoca que estas aumenten considerablemente, así como los reventones y otras consecuencias adversas, como la reducción de la vida útil de la infraestructura.

La implementación de este proyecto traerá beneficios como el control y adecuación de los caudales y presión en la red de abastecimiento de agua potable, así como una considerable reducción de las averías, pero el mayor beneficio que se espera de la gestión de la presión es una mayor duración de los activos, según los resultados de las investigaciones más recientes.

En esta ocasión se procederá a la obra instalación de un sistema de gestión avanzada de presión, un equipo de control de caudal y la renovación del colector de la válvula reductora automática de presión de la calle Arado en la red general de suministro de Ingenio. El importe de la inversión en esta obra se estima en unos 12.000 euros.

Las zonas beneficiadas del municipio serán de Casco Viejo de Ingenio, La Pastrana, La Berlanga, La Tarifa, el Lirón, Mondragón, Las Longueras, Cuesta Caballero, Llanos de la Cruz, La Montañeta, El Santísimo, Paseo Madrid, Aguatona, La Hoyeta, Las Mejías, Malfú, Cercado Grande. Donde se suspenderá el suministro mañana desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde.

Se hace saber que una vez que se reestablezca el suministro a las tres del mediodía, se debe de recargar la red. Ello implica que el agua pudiera tardar en llegar a los domicilios y contar con una presión y caudal normales. Además, es aconsejable que eviten utilizar electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas, en las horas en las que estará suspendido el abastecimiento.

Se aconseja a los ciudadanos el uso de los depósitos de reserva y que vigilen que ningún grifo quede abierto para evitar posibles pérdidas innecesarias de agua e incidencias en las mismas durante el restablecimiento del servicio.

Aqualia informa que está trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren las infraestructuras hidráulicas de Ingenio y agradece la comprensión de los vecinos, que dispondrán del Centro Atención al Cliente (aqualia contact) y los números de teléfono 900 81 08 18 para la atención al cliente, de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas ininterrumpidamente, 900 81 66 18 como teléfono de información y gestión de averías las 24 horas del días, los 365 días del año, y 900 81 06 26 para el servicio de autolectura (para comunicar la lectura del contador), también disponible las 24 horas del días, los 365 días del año. Los clientes de Ingenio también cuentan con la oficina virtual - www.aqualia.es/ingenio/- , donde les atenderán sobre cualquier aclaración o duda.