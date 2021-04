Gáldar rescinde el contrato de recogida de basura con Santana Cazorla por su entrada en concurso de acreedores

El Ayuntamiento de Gáldar ha acordado resolver el contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que mantenía con Hermanos Santana Cazorla por su entrada en concurso de acreedores. La decisión, aprobada por unanimidad en un Pleno extraordinario celebrado este jueves, se ampara en la Ley de contratos de administraciones públicas, que permite resolver un acuerdo por la entrada de una empresa en concurso de acreedores. El Consistorio subrayó además que en el último año han apreciado y denunciado deficiencias en el servicio hasta el punto de que la empresa le compensó en enero con 150.000 euros.

De esta manera, el Ayuntamiento ya comenzó ayer los informes para acometer la resolución del contrato y esperan que los administradores concursales -el derecho de firma ya no lo tiene la empresa- no se opongan para no tener que acudir al consejo consultivo, lo que retrasaría el procedimiento. Hermanos Santana Cazorla firmó con el Ayuntamiento de Gáldar este servicio en el 2008 por un coste de 5,4 millones de euros y una duración de 15 años, hasta el 2023.

Ante la posibilidad de que la empresa deje de realizar el servicio antes de que acabe el procedimiento de resolución del contrato, el Pleno ha facultado al alcalde a que adopte las medidas necesarias con urgencia para mantener el servicio. “Si en un momento determinado la empresa deja de recoger la basura ya estamos buscando alternativas porque no es fácil, hay pocas empresas especializadas en este sector”, explicó Teodoro Sosa, alcalde del municipio, que subrayó que “antes de que nos den la cachetada a nosotros nos curamos en salud”. Por ello el grupo de gobierno ya ha comenzado también el procedimiento administrativo para la adjudicación del nuevo contrato, que sin embargo quedará pendiente de la resolución del actual.

Sosa subrayó la existencia de un aval bancario de un millón y medio de euros que permitirá al Ayuntamiento el cobro de cualquier irregularidad por parte de Hermanos Santana Cazorla. Y recordó que cuando le impusieron en enero la sanción de 150.000 euros por deficiencias en el servicio, la empresa pidió que no tocaran el aval “porque era una mancha en su credibilidad y automáticamente nos ingresaron el dinero, tenemos la sartén por el mango”, añadió.