Jerónimo Saavedra: “No puede haber vida plena sin compromiso con el entorno social”

Saavedra, que habló en nombre de los premiados, aseguró que “las distinciones otorgadas suponen amor y agradecimiento de los consejeros, elegidos por la ciudadanía de la Isla, hacia personas e instituciones que hemos asumido que no puede haber vida plena sin compromiso con el entorno social”. Añadió que ese compromiso asumido por los premiados es “una manifestación de amor hacia nuestros paisanos, hacia nuestros barrancos, playas y pinares, nuestros alisios y calimas, nuestros balcones y tejados, nuestras iglesias y plazoletas, nuestras músicas y cantares, nuestro gofio y bizcochos”.

Tras referirse a cada uno de las veinte personas e instituciones distinguidas, Saavedra reconoció que a sus 85 años no puede ser “vanidoso”. Admitió que “sólo he intentado dirigir administraciones como si fuera una orquesta”, pero “a veces las he desafinado”.

Sin embargo, destacó que “siempre he sido leal a mis principios y valores que me inculcaron mis padres, los jesuitas y los grandes humanistas que nos han legado la cultura: la libertad, la igualdad, la tolerancia, el respeto a los demás”. Valores que se traducen “como todos los premiados”, en “amor a la isla y amor a la tierra, intentando con mucha esperanza que todo vaya a mejor”. Así concluyó Saavedra su intervención en una gala celebrada en un año que ha estado marcado por la actualidad de la pandemia y la inmigración.