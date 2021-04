La arena del verano emerge en las canchas del surfing de Arucas

“Cada cancha y cada ola es siempre distinta, el mejor baño está por llegar”. Esta es la filosofía que rige el espíritu deportivo de Jorge Cabrera, presidente del Club de Surfing Oleaje (fundado en 1993), el único club de Arucas de las distintas especialidades. El municipio cuenta con ocho zonas para coger olas, y dos de ellas se encuentran en el núcleo costero de San Andrés, que son aptas tanto para los principiantes como para veteranos, y cuya singularidad es que el fondo del mar se transforma con la llegada del verano, ya que en estos meses la arena emerge de esa franja del litoral del Norte de Gran Canaria, relegando la presencia de los callaos.

El Cabildo de Gran Canaria declaró en 2019 las olas de la Isla como Patrimonio Natural y de Interés Deportivo. La medida supuso un respaldo a la protección de modalidades como el surf, el windsurf, el kitesurf y el bodyboard, así como a la conservación del medio ambiente. El documento incluye 65 zonas protegidas, en sus 236 kilómetros de costa.

Los primeros movimientos a favor de la protección de las olas nacieron a finales de los años 80 en Canarias para intentar salvar rincones como Las Américas, “que estaban siendo objeto de la especulación del desarrollo urbanístico de la época”, según sus promotores.

La declaración institucional supuso un espaldarazo a la protección de estos espacios de ocio. “Las playas, nuestras olas, son instalaciones deportivas. El sueño de que fueran consideradas canchas naturales ya es una realidad”, señalaron entonces.

Arucas cuenta con ocho canchas, que es el término con el que se denominan en este ámbito deportivo a las zonas de olas, en semejanza a las pistas de otras modalidades en espacios cerrados y en tierra. Entre ellas, El Puertillo, Derecha de El Puertillo, El Secre, Paraíso, Quintanilla e Izquierda Barranco de Azuaje (El Comedor), así como las dos de San Andrés. La primera es Los Enanos, cuya denominación parte de un homenaje a dos surfistas pequeños y muy jóvenes, está situada en la entrada al núcleo urbano desde Las Palmas de Gran Canaria (junto a la autovía del Norte GC-2), y a la altura de un solar vacío. Y, la segunda, denominada Molokai (que toma por una tienda especializada que existió en el lugar en los años 80), se emplaza en la avenida.

“Cada cancha es distinta y la mejor ola siempre está por llegar”, señala Jorge Cabrera

Según el ‘Catálogo de Olas como Patrimonio Natural de Interés Deportivo de Gran Canaria de Surf, bodyboard, Kneeboard y sup’, que fue la base par la declaración del Cabildo, las playas de San Andrés tienen olas de hasta cinco metros, vienen de izquierda y de derecha. Los fondos son de arena y piedra, y cuya característica principal es que es que tiene pared, la marea óptima es baja y media, la ola es de longitud media y la temporada se alarga durante todo el año, aunque cada una con sus características. Es una zona de baño óptima para principiantes a intermedios. Y permite toda las modalidades. La dirección óptima del viento es sur, sureste, suroeste y este-sudeste.

A Los Enanos se le identifica también como playa de San Andrés, Los Cangrejos y El Peñón. Mientras, su vecina de Molokai San Andrés solo tiene la designación de playa de San Andrés.

Jorge Cabrera, que ha sido también nueve campeón de Canarias y seleccionador nacional, señala que esta zona tienen dos momentos muy diferenciados en el año, que las hace ser muy distintas. Por un lado, en verano presenta en el fondo mucha arena, pero los rebosos propician que solo haya piedra en invierno.

En los últimos años han sido un reclamo creciente para los aficionados. “Lo vemos en que ahora hay problemas de aforo”. En la zona hay series de 3 y 4 olas, con una ola de derecha y otra de izquierda, y solo permite que puedan ser aprovechadas por seis deportistas por momento. El resto debe esperar. Si hay más, se supera la capacidad. “Es un desarrollo lógico, como en las paradas de guaguas”. Al igual que los novatos se ponen solo en la zona de espuma, sin ocupar los picos.

En este caso, la ventaja social que usar las canchas es gratuita.

“Cada cancha, y cada ola es distinta. Y siempre se dice que el mejor baño está por llegar. Yo llevo desde los 12 a los 51 años, que tengo ahora, y cuando me preguntan si me aburro, yo contesto que en esos años no he cogido más de cinco olas iguales”.

El presidente del Club de Surfing Oleaje, que lleva con orgullo el ser el primero de España con la denominación de surfing, lo que incluye las distintas modalidades, señala que con los alisios y la panza de burro sale en verano la arena (permanece de marzo/abril a septiembre/octubre). Aunque cambie la fisonomía, “hay olas buenas todo el año”, pero en invierno son más ordenadas.

La llegada de aficionados de toda la Isla y foráneos ocasiona puntuales problemas de aforo

Sus características hacen que sea un buen lugar para quienes se inician en esta práctica deportiva, sobre todo en verano, y es cuando se suelen organizar cursillos de iniciación.

En las cercanías a Quintanilla hay más revoltura, por lo que cuesta más entrar, y los picos se mueven más de sitio.

Una de las quejas de los surferos es la falta de servicios. “En la playa de San Andrés, en el tramo de la rodonal, se cuenta actualmente con dos lavapiés en la zonas de acceso a la playa, pero no con duchas que, a diferencia de otras emplazadas en el municipio, quedarían protegidas del efecto de las mareas y del oleaje en la zona”.

A su vez, se incluye otra petición para mejorar la seguridad de los bañistas. “La costa requiere paneles informativos sobre los servicios, corrientes, banderas, teléfonos de emergencias, etc.”. Esta es la petición que se hizo al Ayuntamiento de Arucas en el programa de presupuestos participativo. Sin embargo, la propuesta sigue aparcada.

Jorge Cabrera señala que la cartelería es fundamental para salvar vidas, porque las playas del norte son complicadas, y los equipos de auxilio tienen unos horarios limitados en verano. “Nosotros somos rescatadores, porque estamos muy tempranos y hasta tarde, pero sería muy bueno que los bañistas sepan las mejores zonas para entrar, porque muchas veces lo hacen por donde la ola tiene la energía de retorno, y te puede sacar. Es la corriente de resaca, y hay que tener mucho cuidado. Y muchos ven la playa en fotos del verano, y no tiene nada que ver en invierno. Hemos tenido muchos incidentes por esa falta de información”.

San Andrés es un destino de competición. Cada año se celebran pruebas de buggy y surf. Y ahora están pendientes de celebrar una de longboard.

Arucas carece de tiendas especializadas en estas modalidades, pese al gran número de aficionados.