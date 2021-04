“Es imposible desarrollar la Cumbre sin contar con su población”

¿Qué le animó a concurrir al puesto de gerente del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera y, en consecuencia, a dejar el Ayuntamiento de Santa Brígida?

Llevo 25 años vinculado profesionalmente a este tipo de programas en nuestra isla y en el conjunto del Archipiélago, en la Federación de Desarrollo Rural de Canarias. Me animó a ello la aparición de este Instituto, con responsabilidad exclusivamente en favorecer el desarrollo de este territorio a través de las figuras del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera. Supone un gran reto y una responsabilidad. Por primera vez, hay una institución del Cabildo destinada a ese espacio de la corona de la Isla, toda la Cumbre. Desempeñar esta actividad de gerente es incompatible con el ejercicio de cargo público en Santa Brígida, por lo que me veo obligado a ello, pero no dejo de seguir comprometido con el municipio y con Ando Sataute.

Su partido, Ando Sataute, ¿ha perdido ya toda esperanza de recuperar la Alcaldía de Santa Brígida en este mandato?

En Santa Brígida todos los días se oye algo distinto sobre posibles pactos y cambios en la Alcaldía. Ello solo sería posible mediante una moción de censura y en los intentos que ha habido, promovidos por otras fuerzas políticas, Ando Sataute se mantiene en su posición. Ahora se vuelven a escuchar rumores, pero ya hemos manifestado nuestra opinión sobre eso en varias ocasiones. Es cierto que para que una moción de censura salga adelante tendría que contar con nosotros, pero nunca la hemos auspiciado, sino que nos han invitado.

Tras la declaración de Risco Caído por parte de la Unesco en el verano de 2019 siguieron unos meses de gran actividad para dar a conocer ese patrimonio cultural y etnográfico, pero ahora se tiene la percepción de que está todo paralizado. ¿Es solamente culpa de la pandemia o falta continuidad en las ideas anunciadas por el Cabildo y los ayuntamientos implicados?

Obviamente es por la situación generada por la Covid-19. Los condicionantes derivados de la pandemia han impedido tener una actividad plena. Sin embargo, la propia conformación del Instituto Insular en este periodo y otra serie de actuaciones, quizá no tan mediáticas, demuestran que se ha seguido trabajando. Los centros siguen abiertos, adaptados a las medidas del coronavirus y se han diseñado programas como La Cumbre Viva.

En el concurso público que ganó, frente a otras dos personas que también optaron al cargo, tuvo que exponer sus proyectos para Risco Caído, ¿qué pretende realizar a corto y largo plazo?

La declaración de Patrimonio Mundial tiene unos objetivos claros, que son la conservación y la preservación de un bien, que en nuestro caso es el paisaje cultural y sus atributos, así como contribuir al desarrollo sostenible del territorio y su población. A dichos objetivos deben ir orientadas todas las actuaciones, así que una de las cuestiones fundamentales es armonizar los objetivos de las dos figuras de la Unesco. Mi proyecto es poner en marcha el Instituto como responsable de ese gestión conjunta. También modernizar. Me preocupa como conjugar el compromiso y la participación de los agentes sociales y de la población de ese territorio en todo este proceso. Siempre debe ser desde la responsabilidad compartida y el consenso.

En la Reserva de la Biosfera sí que es evidente una falta de gestión. 16 años después de su declaración, los ciudadanos poco o nada conocen de su desarrollo, salvo algunas propuestas sobre el papel y los recelos de la población de la Cumbre. ¿Qué proyectos tiene reactivar ese espacio natural?

Con sus errores y aciertos, la Reserva de la Biosfera ha venido desarrollando su labor a pesar de las limitaciones de recursos económicos, pues no se ha destinado mucho dinero a ella. La creación del Instituto puede marcar un antes y un después, por el hecho de tener ya una estructura dedicada en exclusiva a ella. Pero a pesar de todo, la de Gran Canaria ha sido reconocida por otras Reservas por el desarrollo de programas propios, como las ecoescuelas, que han servido de modelo. Ahora tiene que elaborar un plan de acción para el próximo periodo de y eso va a permitir revitalizar ese espacio. Yo creo que la población que está dentro de los límites de ese territorio sí conoce bien lo que es la Reserva de la Biosfera y colabora. Es cierto que su declaración por la Unesco en el año 2005 no tuvo el impacto que ha tenido Risco Caído, ahora se trata de darle un mayor impulso para que sea valorada también por el resto de la población de la isla.

“Tengo el máximo respeto por el trabajo desarrollado por Julio Cuenca y su equipo. No será un problema”

¿Con qué presupuesto cuenta para los próximos años y qué cantidad sería necesaria?

El presupuesto asignado es de 8 millones de euros, que permite un conjunto de actuaciones importantes. Una vez consolidado el Instituto, requerirá un presupuesto menor. Lo fundamental es que se mantenga esa disponibilidad de forma permanente. Ahora estamos planificando hasta 2025.

¿Y los medios humanos?

Los que se pretende es que integre el personal de Patrimonio y de Medio Ambiente del Cabildo que ya estaba desarrollando las actividades vinculadas a Risco Caído y la Reserva de la Biosfera.

¿Son los habitantes de la Cumbre, o sus ayuntamientos, un freno para la consolidación de Risco Caído y la Reserva como un referente medioambiental y turístico de la Isla? ¿Se cuenta con ellos?

Los recelos de la población de la Cumbre no son por las figuras de la Reserva ni del Patrimonio Mundial, que no tienen una función legislativa, tienen más que ver con ciertas limitaciones que ponen las normativas medioambientales. Es imposible trabajar en la Cumbre si contar con la población implicada y con sus instituciones, en este caso los ayuntamientos.

Todo el mundo en Canarias está pensando en la recuperación del turismo para salir de la crisis provocada por la pandemia. ¿Son estas dos figuras de la Unesco un elemento para la atracción de nuevos visitantes?

Por supuesto. Se trata de hacer un modelo turístico más sostenible y eso juegan un papel fundamental Risco Caído y la Reserva. Es un turismo más selectivo, más consciente con el patrimonio natural y cultural. Y hay cierta especialización turística, es una oportunidad también para recuperar visitantes.

En Gran Canaria se ha puesto de moda el senderismo, pero ya hay voces que alertan sobre la masificación en los espacios naturales protegidos.

Hay que hacerlo con una estrategia turística sostenible y respetuosa. Hay que calcular la capacidad de carga que puede soportar el territorio, pero el turista que practica senderismo visita los espacios naturales es responsable. Hay que seguir educando en este tipo de comportamientos.

El descubridor de las cuevas de Risco Caído, Julio Cuenca, se ha desmarcado de la política del Cabildo respecto a Risco Caído e incluso se ha puesto al frente de la plataforma contra el proyecto de Chira-Soria. ¿Es ese un problema?

No, en absoluto. Tengo el máximo respeto por el trabajo desarrollado por Julio Cuenca y su equipo. Sus posiciones respecto a otros asuntos, como las de cualquier ciudadano, pueden ser o no compartidas, pero en todo caso respetables.