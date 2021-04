Un vídeo de un vecino de Maspalomas en el que se denuncian los movimientos realizados en los últimos días por un tractor junto al Faro, removiendo piedras y arena para agrandar la escollera, se ha convertido en viral con más de doscientas mil reproducciones en apenas veinticuatro horas.

Relacionadas Costas inspecciona si San Bartolomé ha ampliado la escollera del Faro

Las imágenes las publicó el usuario de Instagram Iván Monagas y en los poco más de ocho minutos de duración del vídeo explica que en las últimas jornadas las máquinas "han trabajado a saco", en horas en las que está vigente el toque de queda. "Me duele ver la playa en la que me he criado así, me duele mi municipio". Monagas pide a la audiencia que comparta y difunda el vídeo para denunciar la situación que responde "a intereses privados".