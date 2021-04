Una adolescente declara ante el juez que su padre la violó mientras dormía

Acto seguido y sobre las cuatro de la madrugada, se levantó y regresó al salón para seguir durmiendo en su cama pero pasados unos minutos el acusado se le acercó y comenzó a tocarle de nuevo para después agarrarle las manos y violarla mientras ella fingía que estaba dormida. Por lo que empezó a “dar patadas” hasta que éste se le quitó de encima y se sentó en el sillón para “terminar lo que había comenzado” haciendo referencia a que se masturbó.

Ella, según su versión, esperó a que él se regresara a la habitación que compartía con su madre para comunicarse con su tío y pedirle ayuda por lo que este acudió de inmediato al domicilio y se la llevó a su casa a la que también llegaron unos agentes de la Policía Nacional para tomar la denuncia y trasladarla a un centro asistencial.

La madre, por su parte, explicó que ellos estaban ya separados por lo que el procesado no vivía con ellos aunque sus tres hijos no tenían idea de esto. Pero ese día y “como siempre lo hace” se apareció en la casa cuando ella estaba con una vecina y él comenzó a beber y a consumir cocaína. Además, sostuvo que la adolescente no tenía conocimiento de que el investigado no era su padre biológico sino hasta el día de los hechos, debido a que éste la crio desde los dos años.

El procesado, según la testigo, se fue del domicilio y ella empezó a acostar a sus hijos para después salir a la calle a fumar un cigarro hasta que vio a su hermano llegar a la calle gritando y a su hija saliendo del portal a la vez que decía que su padre le había bajado los pantalones.

Cuando el tío de la adolescente se la llevó, la mujer resolvió subir al domicilio y encarar al acusado que le “reconoció” haber agredido sexualmente a la menor y “pidió perdón” por lo que ella lo sacó del dormitorio y de la vivienda pero él “entró al patio se cambió la ropa y la metió en la lavadora” para lavarla.

El acusado, por otra parte negó los hechos y sostuvo que ese día había ido a recoger a sus hijos a la escuela y llevarlos al parque donde se apareció la progenitora de la afectada con alcohol y drogas con la “insistencia” de que se colocara. Y, aunque se negó, finalmente mientras hacia la comida. Cuando cayó la noche, una amiga llegó con una botella de whisky y siguieron bebiendo hasta que ellas se fueron a "comprar drogas". "La primera palabra que la niña aprendió fue papá, mis hijos siempre me han querido más a mí que a la madre porque yo los trato mejor", aseveró el procesado a la vez que decía que nunca había tocado a la pequeña y que la víctima dijo todo eso porque su mamá, el tío y la exsuegra lo planearon para sacarlo de la casa.

El ADN hallado en las partes íntimas de la menor coincide con el acusado que se encuentra en prisión provisional por esta causa desde junio de 2020. El juicio ha quedado visto para sentencia.