Una donación de Isabel Milán permite mostrar el libro como pieza patrimonial

Aprendiz de hombre, de Gonzalo Torrente Ballester, La Historia Sagrada, de Tercer Grado (1958), Cartas a mi hijo, de Gaspar Gómez de la Serna o Fábulas, de Félix María Samaniego, son algunos de los libros expuestos desde ayer en el Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico. Estos ejemplares eran los que utilizó Isabel Milán, como las mismas generaciones durante su infancia y juventud, ya que eran los que se empleaban en las Escuelas de Instrucción Primaria.

“Tuve mucha suerte y yo estudiaba con libros que eran míos. En cambio, algunos que yo conocí no los tenían, sino que eran prestados. Los libros que teníamos para estudiar en Canarias eran los mismos con los que estudiaban los niños en la Península”, comentó esta octogenaria que reside en la actualidad en La Longuera.

“A mí siempre me ha gustado la escritura y la poesía. Aún recuerdo poemas que aprendí de cuando niña. Siempre me han gustado la historia, la religión y los santos mártires”, señala Milán Viera.

Esta exposición ha sido organizada por la Concejalía de Educación, con la colaboración de la Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural. Los responsables de dichos departamentos, Lorena Quintana y Ramón Tejera respectivamente, inauguraron ayer, junto a Isabel Milán Viera, dicha muestra, la cual se podrá visitar hasta el próximo viernes día 30 de abril.

A parte de los libros de texto y de lectura, y enciclopedias, también había donado a la Corporación Local otra biblioteca relacionada con temas vinculados con Canarias. Esta vecina también estuvo durante su vida muy relacionada con la etnografía y el folclore, y entregó sus trajes típicos al presidente de Coros y Danzas de Ingenio, David Castellano.

Isabel Milán resaltó que siempre “me ha gustado leer y lo sigo haciendo. Por mi edad, he repartido muchas cosas mías, como los libros y los trajes. Deseo que les sirvan a los demás”.

“Al principio de esta pandemia por el coronavirus lo he pasado mal porque no podía salir de casa, ni ir a ver a los enfermos a los hospitales y residencias. Me he adaptado a las circunstancias y he leído más. Ahora me hace falta a mí un poco de cuidado y de atención”, añadió.