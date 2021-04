La manzanilla que llegó del Espacio

Rafael Ojeda Santana tiene 60 años y vive en El Lomo con unas vistas tales que desde allí ve hasta Lanzarote, barrio de Valleseco. Ojeda planta papas desde hace un puño de años pero sin afán exportador, sino para consumo de la casa. Y todo iba tan normal.

Pero rianga que hará unos cinco o seis años empiezan a salirle “unas extrañas pepitas”, entre el secular plantío tubercular de su pequeña huerta salpicada de naranjos y perimetrada por un viaje de higueras.

El proceso comenzó en septiembre que es cuando Ojeda Santana suele iniciar la cosecha de invierno, y que él va regando según la Aemet dice que llueve. “Entonces usted el terreno lo va cavando con la puntita de las hoces ya que una vez se moja va naciendo hierba, y así empecé a ver alguna manzanilla. Pero claro, la matas, porque no pueden ser las dos cosas, papas o hierba, que usted sabe que si espolvorea gofio no puede silbar, pero llega un momento en el que cuando termino de coger las papas a los tres meses me digo: a ver qué pasa, y fue desarrollándose y desarrollándose y fíjese usted en esto”.

Sí. Lo que aparece en el cacho de Rafael Ojeda Santana es un esponjoso alfombrado de Matricaria chamomilla en la que solo falta Heidi dando volteretas para molestar al abuelo.

Lo único que hizo Ojeda, según confiesa tras aplicársele un tercer grado, es que a medida que terminó con las papas hizo lo mismo pero en versión manzanilla, es decir, de vuelta con las hoces a eliminar toda aquella hierba, mato o similar que no fuera chamomilla, pero de resto todo es un profundo misterio. ¿Cómo llegó? ¿Por qué prospera cuando la manzanilla es de sol y sombra y no de sol entero? ¿Por qué a él?

Ni papa. “No tengo explicación”, concluye un Rafael que ya lleva a esas horas del mediodía una infusión de manzanilla encima y del que se podría decir que es el hombre más tranquilo de allí a todo el horizonte.

El fenómeno ha derivado en una tonga de encargos para atemperar nervios y orzuelos

El único dato científico del que dispone por ahora sobre estos hechos se refiere en concreto a su génesis geográfica: “nació por allá”, ilustra Rafael Ojeda Santana apuntando con su dedo al otro lado de la suerte, “fue caminando para acá, y ahora todo es pura manzanilla”.

Y eso que ha recurrido a expertos para tratar de diseccionar el poltergeist medianero. “Según los que saben de esta hierba, si se deja secar se le cae la flor o el capullo, como quiera que se llame”, por lo que también optó por aportarle un riego, que es lo que de normal se hace cuando se tiene algo en el tiesto, pero de resto ni mú.

Podría ser un senderista nervioso o con orzuelo en el ojo al que se le cayera un sobre de infusión. Pero tampoco, porque “viene todo molido”. Y si fue un guirre ya es tarde para preguntar. Lo que queda es el Espacio o un Binter con las ventanillas bajas.

Pero el efecto es evidente. Además de la extrema tranquilidad que se respira en el cacho de Rafael Ojeda, precioso paisaje, y del disfrute que representa su compañía, también le ha generado un plus de actividad, sobre todo ayer, en el que tuvo que atender a dos equipos de televisión, uno a las diez de la mañana que lo puso a hervir manzanilla para ver qué tal, y otro a las doce y pico del mediodía, en el que volvió a repetir el suceso ante micrófono con una nobleza digna de admirar.

Su agenda para hoy jueves es la de afilar las hoces de nuevo para darle mochazo a la tonga de manzanilla y formar hatillos chicos para repartirlos en la no menos tonga de encargos que le han solicitado familiares, vecinos y allegados que, tras conocerse del hecho, -de gran aspaviento en la zona-, han reclamado su botín de manzanilla calidad extra, porque al decir de Rafael, esa manzanilla pajullo que llega en sobres de la península viene a ser como un balcón sin macetas, o peor aún, una papa de fuera o un tomate de Marruecos, como subraya observando satisfecho por sedante fenómeno.