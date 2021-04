San Bartolomé y Mogán saldrán de la crisis con una oferta turística “más fuerte”

“Si no hubiera sido estricta con la normativa, de los 11 hoteles que acogían migrantes hubiesen pasado a ser 30” Onalia Bueno - Mogán

Inversiones privadas como el RIU Palace Maspalomas, el Hotel Barbacan, el Gloria Palace, el Corona Cedral o el Altamar, entre otras muchas privadas en distintos puntos del Sur darán una nueva imagen al destino. Pero también ambos municipios han acelerado algunas de sus obras como el paseo de San Agustín a El Veril, las piscinas de San Fernando, el mercado de Maspalomas, el paseo entre Patalavaca y Anfi, la playa del Perchel o los nuevos aparcamientos en Arguineguín que permitirán a los turistas encontrarse con una oferta más potente.

“Estos hoteles necesitaban renovarse pero no encontraban el momento y ahora lo han hecho. Es fantástico, es una señal de que vamos a estar mejor cuando empecemos a recuperar el turismo. Tiene mucho mérito, son rehabilitaciones bestiales”, asegura Conchi Narváez. “Muchas obras que están caminando finalizarán antes de que inicie el verano y otras antes de que acabe el año. Es imposible ir al ritmo de la inversión privada pero tenemos un alto porcentaje de obras en la calle para mejorar las infraestructuras turísticas”, explica Bueno. “Estamos acelerando los expedientes todo lo que podamos para intentar no molestar a los turistas cuando regresen”, coincide Narváez.

“A la crisis sanitaria y económica se le unió la crisis migratoria y para todos ha sido un cóctel explosivo” Conchi Narváez - San Bartolomé

Pero ninguna de las dos espera un retorno multitudinario este verano debido, sobre todo a que la habitual competencia va a un ritmo más alto de vacunación y cuenta con unos precios mucho más asequibles. “Una semana en un hotel de cinco estrellas en Turquía cuesta 250 euros y es más atractivo para la clase media turco-alemana, que es mucha. En Grecia tienen ya vacunado al personal de la hostelería. Y Malta paga 200 euros a los turistas que estén un mínimo de tres días”, recuerda Bueno.

Ambas alcaldesas también se muestran preocupadas por la política de Boris Johnson, que “hará todo lo posible para que los británicos se queden en las islas y consuman allí, y son nuestro principal mercado”.

“No damos la crisis migratoria por acabada hasta que Sánchez se reúna con Mohamed VI y haya algún acuerdo” Onalia Bueno - Mogán

Por todo ello esperan un retorno “a cuentagotas”. “Va a ser lento. Ojalá en este último semestre tengamos los cuatro millones y pico de turistas en la isla pero nos conformamos con que la maquinaria se vuelva a engrasar y tengamos un cierre de año con al menos la mitad”, espera Bueno, que urge a “ponernos las pilas con la vacunación” para que en invierno, cuando se reduce la competencia, “darle seguridad al turista”.

“Desde el minuto uno dije que un hotel no era el lugar adecuado, pero estábamos desbordados” Conchi Narváez - San Bartolomé

“La vacunación es la clave, es nuestro salvavidas. En verano empezarán a llegar turistas y nos permitirá volver a poner la maquinaria en marcha, pero no remontaremos hasta después del verano y será entonces cuando empecemos a ver movimiento económico”, añade Narváez. “Hay mucho deseo de venir y pasar aquí las vacaciones. Pero la realidad es que por vacunación y competencia irá de forma progresiva, no será una oleada”, valora. “Y si no, ¿qué sería de Gran Canaria si estos dos municipios no remontan?”, concluyen las dos.