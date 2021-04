Más seguridad y mejor imagen

“Tenemos que ponernos las pilas con la vacunación para en invierno darle seguridad al turista” Onalia Bueno - Mogán

La misma crisis migratoria la han vivido de forma distinta, pero con nexos en común: uso de hoteles y migrantes que han abandonado esos recursos o fueron expulsados ocupando espacios públicos. “Todavía estoy esperando a que el Estado pida disculpas a la sociedad canaria por la gestión de una situación que sabía de antemano que iba a suceder”, critica Bueno.

Ambas alcaldesas critican la falta de información por parte del Estado con los ayuntamientos. “Nadie nos informaba de los traslados y me enfadaba el desconocimiento de algo que está pasando en mi municipio”, relata Narváez, “los vecinos no terminaban de creer que yo no sabía nada; pensaban que por ser del PSOE lo sabía todo y eso no era real”.

En septiembre, Bueno denunció una campaña de silencio por parte del Estado y la vulneración de derechos humanos. “Es vergonzoso que me tocase acaparar el foco mediático para hacer reaccionar al Estado porque no existía relación entre instituciones y se vulneraban derechos de los migrantes”, apunta, “pero gracias a eso el problema entró en la agenda del Gobierno”.

“Por el ritmo de la vacunación y por la competencia el regreso del turismo será progresivo, no una oleada” Conchi Narváez - San Bartolomé

La falta de espacios públicos para la acogida humanitaria provocó que el Estado derivase a migrantes desde el muelle a establecimientos turísticos. En un primer momento, Bueno estuvo de acuerdo en el uso de hoteles porque no existían otros recursos y había que sacar a las personas del muelle, no así Narváez, que estuvo en desacuerdo. Sin embargo, el elevado realojo de migrantes en hoteles y la “desidia” del Estado para habilitar instalaciones públicas provocó que Bueno estallase y anunciase la apertura de expedientes a los establecimientos que acogieran migrantes dado que la normativa urbanística contempla un uso turístico y no humanitario. “Entendía la salvedad pero hasta cierto punto porque ya era un pitorreo”, dice Bueno, “puedo asegurar que si no hubiese empezado a sancionar a hoteles, de 11 habríamos pasado casi a una treintena, porque había 15 más en cola que luego se cayeron, y Puerto Rico habría estado lleno de migrantes sin que el Estado buscase soluciones”.

“A servicios sociales de Mogán no se han incorporado ni uno ni dos, han sido mil familias, es demoledor” Onalia Bueno - Mogán

San Bartolomé de Tirajana, por contra, optó por no sancionar. ”Desde el minuto uno dije que un hotel no era adecuado, pero también entendí que estábamos desbordados”, sostiene Narváez, “yo opté por no abrir expedientes porque no vi la cadena de hoteles en cola que vio Mogán; además pensé que si el Estado se apoyaba en la empresa privada, yo como Administración no debía castigarla”.

En Mogán 260 adultos y 387 menores siguen en hoteles y Bueno mostró su preocupación por otras 41 personas que continúan en el Puerto Calmas. “Están fuera de la red y acogidos por los propietarios con sus propios recursos. ¿Qué pasa cuando vuelva el turismo, los dejan en la calle? No lo tolero bajo ningún concepto”, advierte. Bueno anuncia la apertura de un segundo expediente a este complejo por un uso ilícito de las instalaciones. Las regidoras están preocupadas por los migrantes que por distintos motivos han quedado fuera del circuito y ahora pernoctan en la calle.

“La renovación de los hoteles es señal de que estaremos mejor cuando recuperemos el turismo” Conchi Narváez - San Bartolomé

Por otro lado, la alcaldesa de Mogán ve “vergonzoso” que Grande-Marlaska haya cerrado sin culpables la investigación que trataba de averiguar por qué 227 migrantes que estaban en el muelle se quedaron en la calle y anuncia que recurrirá el archivo de la denuncia que el Ayuntamiento interpuso por la vulneración de derechos humanos en ese muelle de la vergüenza. Por último, a pesar de que el número de pateras ha disminuido, Bueno y Narváez no dan por cerrada la crisis migratoria “hasta que Sánchez se reúna con Mohamed VI y lleguen a un acuerdo bilateral”.