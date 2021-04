El joven Pablo Castro Garrido, alumno de 2º bachillerato del Colegio Hispano Inglés, obtiene el Galardón de ganador con el primer puesto de las XXXII Olimpiadas Regionales de Física. Un premio que logran por segundo año consecutivo en su centro educativo. Unas pruebas que se celebraron el pasado 12 de marzo y fueron organizadas por el Departamento de Física de la ULPGC. “Tras ganar la fase regional, me veo casi obligado a participar en las nacionales, lo cual, honestamente, ya de por sí es un sueño”, explica el estudiante que su tiempo libre lo emplea en los videojuegos, practicar deporte y escuchar música.

Ganador con el primer puesto en las Olimpiadas de Física, ¿cómo se preparó y cuál fue la clave del éxito?

Todo ha sido una gran sorpresa y, honestamente, sigo procesando el hecho desde que se anunciaron los ganadores. Es obvio que este gran logro me amerita personalmente, pero, sin duda, la mayor gratificación viene de llevar el orgullo de todo un colegio y, sobre todo, de mis compañeros, que desde el principio pusieron su esperanza en mí. Este año a pesar de estar preparando la Selectividad EBAU, encontré tiempo para estudiar todo lo que pude en una semana intensa, basándome en ejemplos de olimpiadas anteriores, lo cual diría que fue lo más útil a la hora de revisar globalmente el contenido, me dio una clara idea de a qué me iba a enfrentar. Apostaría también por el hecho de que mi actitud ante la prueba jugó un papel importante en los resultados; fue más como una actividad acerca de un tema que realmente me apasiona, y que hacía más que nada por diversión.

Tras la experiencia vivida, ¿animaría a otros alumnos a participar en la olimpiada?

Desde luego. Y no sólo en esta asignatura de Física. Ya sea a alumnos que tienen una vocación diferente a la mía, como Economía, Matemáticas o Biología, les aconsejaría que fuesen a por ello sin dudarlo. En mi caso, participé porque me lo recomendó mi propio profesor, y puedo asegurar que no me arrepiento de haberme presentado. Al fin y al cabo, no hay nada que perder en el intento, más bien lo contrario. No solo he tenido el lujo de probar una experiencia inolvidable, sino que me ha dado una breve noción de cómo es la esfera académica tras el gran salto a la universidad.

¿Cree que el sistema de doble currículo de su colegio le ha podido beneficiar?

El sistema educativo español es muy sólido en cuanto al conocimiento de esta materia. Si bien, haber cursado de manera simultánea la asignatura de Physics del currículo británico, me ha aportado una visión muy práctica a la hora de aplicarlos a la vida real, que en definitiva es lo que te ayuda a entender con mayor profundidad los conceptos. La verdad, me cuesta expresar la suerte que he tenido por pertenecer a este colegio, pero, sobre todo, y sin duda, gracias a los profesores de los dos currículos, español y británico, con los que he tenido el lujo de interactuar. No solo por el altísimo nivel de enseñanza de cada asignatura, sino por el “buen rollo” con el que nos motivan cada día en el aula.

¿Qué opinión le merece que otro compañero de tu colegio fuera el ganador de la Olimpiada el curso pasado?

Para ser sincero, no me esperaba menos del alumnado de cursos anteriores. Vuelvo a insistir en que la olimpiada no es un reto tan diferente a los exámenes para los que nos preparan nuestros profesores. Aun así, no deja de ser una batalla entre los mejores de cada colegio, por lo que me asombra y me llena de orgullo ser uno de los ellos.

¿La participación en las olimpiadas ha influido a la hora de escoger carrera?

Por supuesto que sí. Sin embargo, ha sido más como una reafirmación de la vocación que tengo por la materia. Desde antes de la olimpiada, tenía pensado entrar en la carrera de Física por ser esta una de mis asignaturas favoritas, así que, en todo caso, fue al revés; fue esta idea la que juzgó mi decisión a la hora de presentarme a la olimpiada.

A partir de ahora, ¿qué metas u objetivos se plantea?

Realmente lo difícil está por llegar. Tras ganar la fase regional, me veo casi obligado a participar en las nacionales, lo cual, honestamente, ya de por sí es un sueño. Pero reitero, la dificultad de esta será considerable con respecto a la fase de Canarias y sumado a esto, están los exámenes del tercer trimestre y final de curso, por lo que no va a ser tarea fácil. Por ahora, mi objetivo es sobrevivir a estos meses que están por venir, y ya después, centrarme y aspirar a metas aún más grandes, como la entrada en la universidad; tengo casi por sentado la carrera que cursaré, y después de ello, es posible que me decante por hacer un Master en Astrofísica, lo cual suena bien en teoría, pero eso, está por ver.

¿Cómo es Pablo Castro fuera del colegio?

Honestamente, mi fachada escolar difiere bastante de la personal, por lo que fuera del colegio suelo tener bastante tiempo libre y de ahí que tenga tantas aficiones. En lo que más empleo el tiempo es en los videojuegos, el deporte y la música. Aunque no me pase todas las tardes enteras estudiando, encuentro placer en aprender acerca de infinidad de temas, ya sea a través de Internet o mediante libros. Es por eso que admiro la curiosidad, y la entiendo como una de las cualidades más positivas, independientemente de tu edad.