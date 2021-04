Narváez y Bueno respaldan la central de Chira-Soria: “Tiene que salir sí o sí”

La central hidroeléctrica de Chira-Soria debe salir adelante, sin lugar a dudas. Las alcaldesas de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, Conchi Narváez y Onalia Bueno, respectivamente, han mostrado su absoluto apoyo al proyecto que Red Eléctrica de España (REE) construirá en el barranco de Arguineguín a partir del próximo verano, según las estimaciones de la compañía. “La central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria es un proyecto que tiene que salir sí o sí”, afirman muy convencidas las regidoras en una entrevista conjunta realizada en los jardines del Hotel RIU Palace Oasis de Maspalomas.

Las dos alcaldesas coincidieron en la necesidad de contar en la isla de Gran Canaria con un proyecto como el planteado por REE en el camino hacia la descarbonización total , la sostenibilidad y el cambio de modelo energético. “El proyecto de la central hidroeléctrica ha pasado ya dos procesos de evaluaciones de impacto ambiental y ese es el aval de todas las medidas que se han tenido que ir corrigiendo durante la tramitación del expediente”, sostiene Onalia Bueno, “es el futuro; Europa nos está pidiendo caminar hacia un sistema más sostenible y Chira-Soria es el ejemplo perfecto de sistema que debemos tener en Gran Canaria para no depender solo de los combustibles fósiles”. “Si tiene todas las bendiciones medioambientales y técnicas la central debe ser una realidad”, añade por su parte Conchi Narváez.

Las regidoras han puesto énfasis en la necesidad de contar con el salto de agua entre las presas para garantizar el suministro de agua en las zonas de medianías y cumbres de la isla. “Es importante el valor que tiene la central para colocar agua para la agricultura en las áreas de medianías; nos quedamos sin agua y en Gran Canaria tampoco tenemos un sistema unificado que garantice la red de aguas de abasto y agrícolas”, manifiestan.

El pasado mes de febrero, todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias mostraron su apoyo sin fisuras a una infraestructura que el Cabildo de Gran Canaria considera “clave” en la transición del modelo energético de Canarias y de Gran Canaria y que supone una “exigencia ambiental” inaplazable, en palabras del director técnico del proyecto, Yonay Concepción.

La alcaldesa de Mogán, por otro lado, muestra sus reticencias a las críticas de la Plataforma Salvar Chira-Soria, contraria al proyecto al considerar que destruirá el barranco de Arguineguín e hipotecará el futuro de Gran Canaria. “Los miembros de la plataforma me han pedido una reunión con ellos, y lo primero que tendrán que explicarme es por qué nacen ahora cuando el proyecto lleva años tramitándose y nada se ha dicho al respecto desde entonces”.

Por otro lado, las alcaldesas explicaron el estado en que se encuentran las playas de sus municipios, el mejor valor para el turismo. San Bartolomé de Tirajana carece de servicios de temporada desde hace casi un año, ya que no se volvieron a colocar ni hamacas ni sombrillas después de la desescalada, lo que ha provocado no solo las críticas de los usuarios, sino también de los empresarios con establecimientos en la playa. “El contrato con la empresa adjudicataria estaba vencido y las facturas se pagaban de forma irregular”, explica Narváez, que apunta que al paralizarse el servicio con el estado de alarma la ley ya no permite reactivarlo y debe sacarlo de nuevo a concurso. Está en fase de elaboración de pliegos.

Mogán, por otro lado, espera que venzan las concesiones de Costas sobre playas como Puerto Rico y Anfi para hacerse con la gestión de los servicios de temporada. Un negocio que supondrá un aumento de los ingresos en las arcas municipales.