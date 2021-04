Carta a Onalia Bueno de una vecina del barranco de Arguineguín

La multinacional Red Eléctrica Española (REE) y el Cabildo de Gran Canaria con el presidente Antonio Morales a la cabeza pretenden privatizar el viento y el sol, al tiempo que planifican la destrucción del patrimonio natural y cultural en un área de influencia de más 200 km2, un 13% de la Isla.

Decenas de vecinos de los diferentes núcleos de población me han comunicado el interés de asistir y estar presente el 22 de mayo en el Parque San Telmo para participar en la manifestación convocada por a plataforma ‘Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín, por un nuevo modelo energético’. Por ese motivo, me dirijo a usted como máxima responsable del municipio para que nos facilite una guagua que permita a los vecinos asistir.

He escuchado sus declaraciones favorables al proyecto Chira-Soria. Me ha dado mucha tristeza y dolor. La realidad del proyecto que usted dice defender no tiene nada que ver con sus argumentos. He solicitado al amparo del reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento poder explicarles a todos los miembros de la Corporación el contenido del proyecto de la mega central hidroeléctrica Chira-Soria que tiene previsto ejecutar REE.

Consiste en una desaladora para impulsar agua a más de 900 metros de altura. En Canarias no hay cursos de agua permanente. Las centrales hidroeléctricas en el mundo son en aquellos lugares donde hay cursos de agua permanente, no en lugares donde hay que producirla y elevarla cerca de 30 km a más de 900 metros de altura.

Durante 70 meses según el informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias de fecha 20 de octubre de 2020, los vecinos y vecinas vamos a estar sometidos a un infierno de ruido, polvo, explosiones las 24 horas del día de más de 4.000 kg de dinamita.

Se verán afectadas una parte importante de la Reserva de la Biosfera y cinco espacios de la Red Natura 2000. El barranco es un espacio importante en las nuevas modalidades turísticas vinculadas al territorio y a la naturaleza, deporte, etc (senderismo, ciclismo o simplemente recrearse con los espectaculares paisajes naturales del barranco). Además, es un lugar de pequeños propietarios agrarios de agricultura km 0.

La opción no es la centralización en manos de las grandes multinacionales, la opción es eficiencia y ahorro, autoconsumo energético, cooperativas de productores y consumidores, producción redistribuida. La centralización de la producción y la distribución es una opción del pasado vinculadas a las energías fósiles y controladas por las multinacionales.

Nuestro deber es defender el bien común. Qué sentido tiene una gestión pública que no luche y defienda ese bien común. En Canarias hay viento y sol infinitos. Ahora ya existe la suficiente revolución tecnológica para optar por esa opción.

Qué sentido tiene entregar nuestros recursos a las multinacionales para pagar por ellos. Quién nos va explicar el motivo de que el agua de la cumbre no se deja en la cumbre. Qué irracionalidad es la que se va desarrollar.

El megaproyecto tiene muchas irregularidades que debe conocer. La concesionaria, aparte de no haber realizado nunca una central hidroeléctrica, no quiere hacerse cargo de la seguridad de las presas. El Cabildo reconoce que hace el estudio

Dos canalizaciones, una baja el agua de la cumbre y la otra sube el agua desalada para la cumbre. Señora alcaldesa, ese misterio hay que desvelarlo. ¿Quién nos va explicar ese sin sentido? Además, que en ninguna parte del megaproyecto se recoge que esa agua desalada vaya destinada a ningún uso distinto que no sea el hidroeléctrico.

El megaproyecto tiene muchas irregularidades que usted debe de conocer. La concesionaria, REE, aparte de no haber realizado nunca una central hidroeléctrica, no quiere hacerse cargo de la seguridad de las presas. Según explicación verbal del ingeniero técnico del Consejo Insular de aguas, Yonay Concepción, reconoce que son ellos los que están haciendo el estudio de seguridad a día de hoy. En el Estudio de Impacto Ambiental no hay nada recogido en la relación a la seguridad de las presas. Lo han eludido. REE no tiene como objeto social acometer obras de seguridad y el CIAGC no es promotor y no puede participar el Estudio de Impacto Ambiental. Es una gravísima irregularidad.

Asume usted el riesgo de que se produzca una catástrofe, el ingeniero, ya habla de muertos aguas abajo. La presa de Chira es una obra de mampostería de más de 70 años que no está preparada para ser llenada y vaciada cada día.

Las directivas comunitarias impiden que el gestor del transporte de la energía pueda ser almacenador y productor de energía. El Gobierno de España a través de la Comisión Europea tenía en información pública con periodo de alegaciones hasta el 27 de abril de 2021, para tratar de resolver y permitir a RRE actuar en régimen de monopolio.

Sería de mucho interés que el ayuntamiento que usted preside participara y alegue lo que estime más oportuno. El Tribunal Constitucional en noviembre del año 2019 ha sentenciado que no pueden desarrollarse actividades que contradigan los planes de conservación de los espacios de la Red Natura 2000. Las consecuencias jurídicas de la sentencia del Constitucional no han sido tenidas en cuenta en el Estudio Impacto Ambiental. Estimada Alcaldesa, sabe usted que el megaproyecto no ha tenido debate social.

Europa no solamente es un lugar para ir a pedir dinero, es un lugar también para que se cumpla con el acervo jurídico normativo comunitario, de obligado cumplimiento. Espero que entienda que estamos ante un megaproyecto que necesita mucho debate social y sobre todo que los ciudadanos y las ciudadanas más directamente afectados podamos tener voz y capacidad de decisión.

La Plataforma Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín se ofrece, en colaboración con el Ayuntamiento, a realizar diversos paneles explicativos y un ciclo de charlas explicativas para que las vecinas y vecinos conozcan de manera detallada el megaproyecto y las repercusiones en la seguridad y la vida de las personas y el territorio.

Como vecina del barranco me pongo a su entera disposición para aclarar cuántas dudas estime adecuadas y espero y reitero su colaboración con una guagua para que los vecinos puedan participar en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de mayo. Estoy a la espera de la convocatoria del Pleno para poder dar a conocer el megaproyecto y sus implicaciones para las personas, para el turismo, la agricultura y el patrimonio natural e histórico cultural de la mejor cuenca hidrográfica de Canarias.

Confío que usted está dispuesta a tomar las mejores decisiones y de acuerdo al reglamento de Participación Ciudadana se abra el debate en el municipio y los diferentes agentes sociales.

Eneida Marrero. Vecina de Barranquillo Andrés, vicepresidenta y portavoz de la ¡Plataforma Salvar Chira Soria Barranco de Arguineguín’