La nueva directora general de la gerencia municipal de Cultura y Deportes, María Fernández, candidata de CC al Congreso tras Pedro Quevedo (NC), compareció ayer en el pleno de la Corporación de Santa Lucía para exponer las bases de su proyecto laboral en el Ayuntamiento. María Fernández se centró en el pilar humano, que ya “es el más importante de una empresa”, y apuntó la necesidad de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para que el organigrama sea lo más objetivo posible; en segundo lugar, Fernandez defendió “la optimización en las contrataciones”, e implantar una licitación electrónica para facilitar; y el tercer aspecto de su proyecto es el control financiero “que es muy necesario porque nos ayuda a través de auditorías a controlar de forma efectiva el gasto del presupuesto público”.

El portavoz del PSOE, Julio Ojeda, destacó su incertidumbre sobre el futuro del Ateneo. “Es un error gestionarlo como si fuera una empresa privada. El Ateneo genera calidad de vida y gestiona el acceso a la cultura y al deporte. Son derechos inherentes o irrenunciables que no tienen que ver con una actividad mercantilista”, manifestó. Ojeda dijo que María Fernández es “la futura sustituta en el Congreso de los Diputados del sillón ocupado por Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (NC), tras el acuerdo alcanzado con Coalición Canaria (CC)”. “Por todo eso, no entendemos esta elección para un puesto que tiene una retribución anual de más de 40.000 euros, y por qué no ha sido un funcionario”, afirmó.

El Ayuntamiento entrega 260.000 euros a los que han sufrido pérdidas por la pandemia

Por su parte, el portavoz de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), Manuel Hernández, declaró que la comparecencia de la nueva gerente fue “un monólogo, una simple lectura de su proyecto porque el alcalde, Santiago Rodríguez, no dejaba participar a la oposición”. Respecto a esta elección, Manuel Hernández consideró que fue como “el de un traje preparado a su medida”.

Por otro lado, concejala de Desarrollo Local, Ana Gopar, destacó ayer que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ya ha entregado 262.182 euros en ayudas directas para autónomos y, Pequeñas y medianas empresas (Pymes) del municipio que han sufrido pérdidas debido a la pandemia de la Covid-19. El importe total que había sido aprobado por la Corporación local para las ayudas es de 475.723 euros

Ana Gopar precisó que se han tramitado 340 expedientes de ayudas directas a autónomos y pymes, y que “en estos momentos quedan 152 expedientes en Intervención, que irán próximamente a Tesorería para entregarles después las ayudas que les corresponden. Ya se entregaron 262.182 euros y la próxima remesa será de 213.541 euros”.

“Somos el primer ayuntamiento de Canarias que ha dado este tipo de ayudas directas a autónomos y pequeñas y medianas empresas que sufrieron pérdidas por la covid 19, y creo que hay que destacar el trabajo del personal del área de Desarrollo Local, de Intervención y de Tesorería”, dijo Gopar. Al decreto de subvenciones directas pudieron acogerse autónomos y pequeñas y medianas empresas que ejercen su actividad o tengan su domicilio fiscal en el municipio, y contempla una cantidad fija de 1.000 euros para las empresas y autónomos, y se añadía 500 euros para las empresas que tuvieron que cerrar o cesar durante el estado de alarma. Las pymes han recibido 150 euros por cada trabajador hasta un máximo de 20.

Los días de San Rafael y de Santa Lucía serán los festivos en el municipio de 2022

De otra parte, en el pleno se aprobó la revisión del Padrón Municipal de Santa Lucía de Tirajana “con referencia al 1 de enero de 2021, siendo la población resultante de 77.018 habitantes (38.625 mujeres y 38.393 hombres)”, según informó la concejala de Estadística y Padrón Municipal, Antonia Álvarez.

El pleno también aprobó fijar como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, por ser fiestas locales del año 2022, los siguientes: el 24 de octubre, lunes, festividad de San Rafael y el martes 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía.