Isabel Sánchez: “El mejor ahorro es la previa planificación y gestión del gasto”

Isabel Sánchez Caro es técnica social del grupo Apoyat, empresa de Villanueva de la Serena, en Badajoz, que trabaja en toda España. Sánchez Caro repasa, con el fin de ahorrar en casa, estrategias y técnicas que son muy conocidas pero que no se practican. La conferencia, que ofreció ayer on line, está incluida en las Jornadas de Familia y Comunidad. La cuarta videoconferencia será en mayo sobre la evolución del modelo educativo, de Juan Alberto Martín

¿ No es el ahorro un tema ya bastante tratado?

No pierde actualidad y siempre viene bien recuperar esos hábitos para el ahorro, más en este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, social y económica, con tanta temporalidad y despidos. Se trata de pequeñas cosas, hábitos, que casi todos conocemos y que no ponemos en marcha, las olvidamos. La charla trató sobre la planificación y la gestión de los gastos, que es la mejor forma de ahorro en cada casa. Expuse las distintas estrategias y aprendizajes que y no es sólo en los gastos de luz, agua y gas.

¿Cuáles son esas técnicas sencillas de ahorro?

Son muchas y con las que podemos hacer pequeños ahorros, que permiten llegar a final de mes. Está la de crear una lista de la compra que se base en los menús de la semana y pensando qué alimentos son accesibles, sea por ser de la temporada, precios o por ser del lugar o zona en la que residimos. Tenemos el método kakebo, japonés, que consiste en un libro de cuentas del hogar, en el que anotamos todos los gatos, los gastos fijos, los grandes, los pequeños, hasta el de la compra de las pipas. Así, cada día, cada semana, cada mes. Sí, puede hacerse pesado, y es necesaria la constancia, pero da muy buenos resultados.

¿Otras técnicas o estrategias?

Revisar los seguros. Muchas veces los renovamos por comodidad y sin fijarnos, por ejemplo, que hay los de otras compañías que son más baratos, con las mismas prestaciones y cubriendo lo mismo. Hay también distintas aplicaciones, con retos mensuales y anuales. Luego están esas recomendaciones que siempre repito de no dejar el grifo abierto o la luz en una habitación en la que no hay nadie. Es un hábito no hacerlo en Agüimes por las carencias de antes, pero lo repito porque siempre hay personas que están en el Archipiélago que son de otros lugares o países donde no tienen esa costumbre arraigada. También aconsejamos respecto a la alimentación: fijarnos bien en los precios por kilo, como dar preferencia al producto local o el comprar menos productos envasados. Nos saldrá más barato.

¿Qué objetivo tiene?

Que todos ahorremos y así podemos superar mejor las situaciones difíciles. Trato de fomentar hábitos y objetivos alcanzables.

¿Por qué ha hecho una especial mención al tiempo libre?

Es cuando más se realizan las actividades adictivas y donde se gasta más. Fomentar la autonomía de las personas. Y para ello hay distintos recursos fáciles, como la práctica del deporte.