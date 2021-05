La Bodeguilla gana una cancha y un escenario en la nueva plaza

La obra, que ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de San Mateo euros a Reformas GC Grupo Unión Navarro por 188.320 euros, está pendiente de que la empresa presente el plan de seguridad para comenzar, y el plazo de ejecución es de seis meses.

Para llevar a cabo la construcción de este nueva infraestructura pública el Ayuntamiento de San Mateo adquirió una parcela que está justo enfrente pero al otro lado de la carretera de la actual con el fin de atender las demandas vecinales que desde hace años venían pidiendo un lugar más amplio donde poder organizar eventos culturales y festivos. Pero aunque en esto si que están de acuerdo los vecinos, lo que no termina de convencerles es que no se haya previsto un lugar para que se puedan dejar los vehículos ya que en el barrio no existe ningún sitio que se pueda utilizar como aparcamiento, y hasta ahora se venía optaban por ponerlos en la plaza.

Nicasio Hernández, presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio, se quejaba ayer de que no se haya tenido en cuenta una zona para los coches en esta obra. De hecho, dijo que la pequeña plaza era la entrada al antiguo colegio, que ahora es el local social, y como no hay ni bancos incluso aunque se dotó de pavimento de cemento se utilizaba para aparcar.

Además, cuestionó también que el Ayuntamiento no les haya consultado de como quedaba el proyecto pues lo único que les explicaron hace más de un año es que se iba a construir una nueva plaza enfrente.

La construcción de este nuevo espacio contempla a parte de la instalación de una cancha deportiva, y montaje de un parque infantil, la construcción de un muro de contención de piedra para salvar el desnivel que hay con la parte de la carretera de La Bodeguilla que bordea toda la parcela que ha adquirido el Ayuntamiento, que se aprovecha para instalar un escenario para los eventos festivos.

El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, destacó que esta inversión se incluye en un plan de mejora de los espacios públicos que ha permitido renovar la plaza de La Veguetilla, y está previsto hacer lo mismo en la de Lomo Carbonero, cuya obra cuesta 75.000 euros, y en La Lechuza que la inversión se eleva a 200.000 euros.