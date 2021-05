Los taxistas de San Bartolomé de Tirajana reclamaron ayer una mayor protección para transportar en sus vehículos a personas que han dado positivo en Covid-19. Los trabajadores del sector no disponen de una mampara y no pueden ponerla sin autorización del porque se enfrentan a multas. «A principios de la pandemia registramos un escrito en el Ayuntamiento en el cual pedíamos que se nos facilitara legalmente la instalación de mamparas, pero no nos ha respondido», sostuvo Juan Diego Vega, representante del sector.

«La Covid es un flagrante peligro para nosotros y llevamos un año exponiéndonos, reclamamos qu se nos vacune como sector esencial», dice, «es un problema que a quienes dan positivo nos los manden en taxi, y Sanid nos dice que la mapara no es necesaria porque solo están 15 minutos».