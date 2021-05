A juicio una manada por supuestamente violar a una danesa en Puerto Rico

El escrito de conclusiones de la Fiscalía Provincial de Las Palmas revela que todo comenzó cuando Mohamed A. de 30 años se encontraba en el centro comercial Puerto Rico el 25 de diciembre de 2016 y sobre las 5.30 horas llevó a la víctima que se encontraba en un estado de embriaguez «tal que a penas podía ponerse de pie» a unos pasillos trasteros de la segunda planta del edificio. Estando allí «intentó besarla y le tocó el pecho» por lo que la afectada le empujó para «zafarse» de él y por lo tanto mostrar su negativa a realizar actos sexuales.

Acto seguido, Mohamed A. intentó sustraerle a tirones una cadena de oro que ella tenía en el cuello algo que no consiguió. Sin embargo, sus actos no cesaron por lo que arrinconó a la víctima contra la pared y la violó para después marcharse dejándola aturdida y semiinconsciente, no sin antes avisarle a otros tantos del estado de la afectada para que también abusaran de ella.

Así, sobre las 6.10 horas Ahmed A. de 30 años, accedió al lugar en el que se encontraba la afectada a sabiendas del estado en el que ella se encontraba y, «en compañía de otra persona no identificada», la violó durante «unos 15 minutos» mientras su acompañante hacía las labores de vigilancia para evitar ser descubiertos, al terminar abandonaron el lugar.

Pero veintiocho minutos más tarde Brahim A. de 29 años e Ibrahim Y. de 36 años, a los que también les informaron del estado de semiinconsciencia de la agredida debido a su estado de embriaguez y se acercaron hasta donde ella estaba para aprovecharse de ella, según explica el Ministerio Fiscal. Ambos violaron a la mujer danesa y se turnaron para hacer las labores de vigilancia y «facilitar con ello la comisión de los hechos», valiéndose, además, de que ella permanecía inmóvil y sin ser consciente de lo que le estaban haciendo.

De hecho, la afectada denunció una sola agresión pero el Equipo de la Policía Judicial y el Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, en el marco de la operación Multitud, detuvo entre el 18 y 23 de octubre de 2017 a los cuatro agresores tras revisar los vídeos de seguridad y percatarse de que lo manifestado por la turista era aún peor de lo que ella creyó, según lo informado por la Benemérita.

La Fiscalía pide diferentes condenas para cada uno, en el caso de Mohamed E. solicita 12 años y nueve meses de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia en grado de tentativa. Para Ahmed A. requiere una pena de nueve años por abuso sexual. Mientras que Brahim A. e Ibrahim Y. se enfrentan a 16 años de prisión por los delitos de abuso sexual y por ser cooperadores necesarios de los delitos cometidos por ambos al haber hecho las labores de vigilancia mientras se turnaban para violarla.

Asimismo, la acusación pública interesa que los investigados sean expulsados del territorio nacional una vez que se les conceda, en caso de ser condenados, la libertad condicional al ser todos Marroquíes. En cuanto a la responsabilidad civil pide que se le indemnice a la afectada con 100.000 euros de los cuales serían responsables de forma conjunta y solidaria los cuatro procesados.