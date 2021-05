Un plato distinto los 365 días del año

Sergio Melián, propietario y chef del Tigot Gastro&Café, un pequeño restaurante en la calle General Bravo de la capital grancanaria, contó su aventura en las cocinas al tiempo que preparó tres platos en la feria Gran Canaria Me Gusta. La filosofía de su negocio es ofrecer un menú degustación por 11 euros que cambia todos los días.

«Desde que abrimos en junio de 2020 no hemos repetido platos, la carta siempre es nueva y en esta exhibición vamos representar lo que es un día normal en el Tigot, empezando con una ensaladilla de batata y pulpo, que aunque parece sencilla es bastante complicada, y de segundo un vacío de cochino negro a baja temperatura en su propio jugo y con unas papitas pavé, que se realizan 24 horas antes y luego se marcan en la sartén, más un brote de menta y chocolate, terminando con una espuma de capuchino y tabasco para el postre», explicó Melián desde la cocina instalada en el escenario del Pabellón 5 de Infecar, inmensamente mayor que la tiene en su restaurante, donde apenas puede moverse por la estrechez del local.

Durante la exhibición confesó que es un cocinero novel, pues hasta el año 2018 se dedicaba a la psicología. «En mi casa era un cocinillas, pero decidí formarme y desde entonces he ido saltando de un sitio a otro, aprendiendo con buenos jefes de cocina y algunos grandes chef que me han ayudado; tenía la idea, vi la oportunidad y me lance a hacerlo», comentó.

La respuesta del público, añadió, ha sido «estupenda», aunque ha tenido que lidiar con las restricciones de la pandemia porque servía sus menús en dos barras interiores y al final pudo sobrevivir con una pequeña terraza de cuatro mesas. Su cocina se rige por los productos de temporada y por lo que encuentra cada día en el mercado o en las tiendas de la zona, incluso aprovechando las ofertas.

La sidrería Niebla de Valleseco ofrece unas botellas gourmet que han envejecido en una bodega submarina

Antes que Melián intervinieron Teresa Moon, chef coreana arraigada en la Isla, que realizó una demostración de la cocina que ofrece en su restaurante, El Bento Japonés, también en la capital, con un menú omakase para acercar a sus clientes a los platos más tradicionales de la cocina japonesa. Tras ella, Manuel Vilariño, chef de La Palmera del Sur, obsequió al público, tanto presencial como virtual, una exhibición de su fusión de cocinas, siempre con el producto local como ingrediente principal.

Los chef invitados en la jornada de tarde fueron Carolina Sánchez, Paco Morales y Oriol Castro, todos con estrellas Michelín y soles de la Guía Repsol. Según informaron los organizadores de la feria, estos prestigiosos cocineros disfrutaron durante la mañana de ayer sábado de un recorrido por Gran Canaria «con el objetivo de conocer y disfrutar de las bondades que ofrece la isla, así como de la alta calidad de los alimentos que aquí se producen». Luego, por la tarde, integraron los mejores productos de la tierra en sus exhibiciones culinarias y ofrecieron sus impresiones sobre los mismos.

‘Kilómetro Cero’

La última demostración de ayer corrió a cargo del chef grancanario Borja Marrero, del restaurante Texeda, en el pueblo de Tejeda, quien recordó la importancia de la sostenibilidad agrícola a través del consumo de los productos Kilómetro Cero.

Aparte de las exhibiciones gastronómicas y los talleres, las 1.400 personas que visitaron ayer la muestra, 700 en cada turno de mañana y tarde por las medidas contra el contagio de la Covid, recorrieron los 51 puestos de los ayuntamientos y empresas privadas, en los que se pueden adquirir verduras, frutas, quesos, vinos, mieles o sidra de Valleseco.

Miguel Ángel Rodríguez, propietario de la empresa Sidras Niebla, expone en su stand las cuatro variedades que elabora con las manzanas reineta de ese municipio, la sidra natural ecológica, la espumosa afrutada, la seca y la gourmet. Esta última requiere un proceso que dura tres años y medio e incluye un periodo en una bodega submarina en la costa de El Médano, en el sur de Tenerife.

Rodríguez se mostró ilusionado en obtener algún premio en el próximo concurso de sidras de Vitoria-Gazteiz. El otro productor de Valleseco, Ángel Ponce, logró hace un año un primer premio en Asturias y el propio Ayuntamiento tiene también una pequeña fábrica.

La octava edición de la feria gastronómica concluye hoy con el último grupo de 700 visitantes presenciales

El municipio de La Aldea está presente este año con su producto estrella, el tomate, pero también con los plátanos, aguacates, papayas o lechugas, además de mermeladas ecológicas, quesos de sus dos marcas artesanales, La Colina y Tasartesano, y bollos de naranja y palmeras de chocolate de las panaderías San Nicolás y Tasarte.

Al tiempo que se promocionan y venden los productos aldeanos, el Ayuntamiento aprovecha la feria Gran Canaria Me Gusta para dar a conocer sus atractivos turísticos entre el público de la capital y de las otras localidades. Este año se promociona su nueva red de miradores, que junto a las mejoras en la carretera y los nuevos establecimientos turísticos ya está animando a muchos grancanarios a visitar La Aldea, según comentó Isabel Suárez, concejala de Turismo y Empleo.

Lo mismo ocurre en el puesto del Ayuntamiento de Artenara y las empresas agrupadas en Edarte. Junto a las hortalizas ecológicas que se cultivan en la cumbre, las arvejas secas, el vino joven de Acusa, los quesos de La Lajita o el pan de papa de la centenaria panadería Romero, el responsable del stand, José Melián, informa también de Risco Caído, de la biocrepería con productos de Kilómetro Cero, los alojamientos en casas cuevas o las visitas guiadas por todo Artenara que ofrece la empresa Azaeneque.

Premiados

Durante la jornada de ayer también se dieron a conocer o se entregaron los premios de esta edición. En el Concurso Regional de Cocina, en la modalidad de Nuevos Talentos, celebrado el viernes con aspirantes de todo el Archipiélago, resultó ganador el joven aldeano Manuel Sánchez Godoy, estudiante del Hotel Escuela Santa Brígida. «Este joven promesa de la cocina canaria encandiló al jurado con su receta de chuletilla de cabrito con coles de orilla, relleno de manzana reineta, aroma de alcaravea y caviar de naranja washingtonia; y ha sido premiado con un Programa de Formación Online en el Basque Culinary Center», anunció la organización.

En el XXVIII Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria obtuvo la Mención Especial a mejor queso curado de 2021 la quesería Cueva Sosa, de Gáldar, propiedad de Felipe Mendoza Ramos.

Los primeros premios por categorías recayeron en las queserías Lomo Gallego (pasteurizado semicurado), SAT Flor de Valsequillo (pasteurizado curado), Artesanal Guedes (tierno), La Gloria (semicurado de cabra), El Cortijo de Las Hoyas (semicurado de oveja), Los Castañeros (semicurado de vaca), Artesanal Guedes (semicurado mezcla), La Caldera (mezcla de cuajos), Los Altos de Moya (queso de flor de Guía), Bolaños (curado de cabra), El Caidero (curado de oveja), Madre Vieja (curado de vaca) y Cueva Sosa (curado de mezcla).

En el concurso de mieles se entregaron ayer los premios, con Luis Pérez Ojeda, de Santa Lucía de Tirajana, como ganador en la modalidad de miel oscura.

La muestra Gran Canaria Me Gusta se clausura hoy domingo, en horario de 10:00 a 15:00 horas, con el último grupo de 700 personas para respetar las medidas contra el coronavirus.