Piden de tres a seis años de cárcel para cinco traficantes de drogas de Arucas

Cinco miembros de una banda que se dedicaba al tráfico de drogas en Arucas han admitido los hechos ante el juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y han logrado sendas rebajas de las condenas que le pedía la Fiscalía gracias a un acuerdo al que llegaron las partes. Por lo que se enfrentan a condenas de entre tres y seis años de prisión en vez de entre nueve y 20 años como pedía en un principio la acusación pública. Además, fueron retirados los cargos a otras dos personas ya que los acusados manifestaron que no tenían nada que ver con la causa.

Ayer se celebró el juicio contra Alcorac C., Airam G., Yurning C., Oliver R. y Doramas C. acusados de cometer delitos contra la salud pública debido a que según la Fiscalía se dedicaban, «con absoluto desprecio por la salud de ajena, a la adquisición, introducción y distribución de cocaína en la Isla», principalmente en Arucas, extremos que fueron admitidos por los acusados. Alcorac C. dirigía junto a su hermano Doramas la organización por lo que ellos eran los que adquirían la droga para su posterior distribución y eran receptores de los ingresos obtenidos a través de ella. Así, Alcorant admitió ante el juez que estaba de acuerdo con el resto de los procesados para distribuir droga y ocultar los ingresos mediante dos negocios, entre ellos un gimnasio, que constituyó junto a otra persona, del que su expareja era empleada, a los cuales se les retiraron los cargos ya que desconocían que la empresa sería utilizada para lavar el dinero.

Doramas C. por su parte, se encargaba «personalmente de la adquisición, distribución al por menor y entrega de la droga a Airam G., Yurning C. y Oliver R., cuyas funciones serían las de depósito, ocultación y distribución al por menor de la droga financiada por Alcorac C.». De hecho, el alquiler de la vivienda de Yurning era pagado por el líder de la red y en ese domicilio se decomisó un kilogramo de cocaína con una pureza de 81,92%, 440 gramos de cocaína con una pureza de 86,82% y 3,15 gramos de cocaína con una pureza del 87,35%, con un valor en el mercado ilícito de 50.606,95 euros, además de una carabina del calibre 22. Por lo que ingresó en prisión provisional desde el 5 de enero de 2016 hasta el 23 de marzo de 2017, mientras que el resto de condenados fueron aprehendidos el 14 de mayo del 2016 y liberados entre el 8 y 22 de marzo de 2017. Tiempo que les será restado de la pena que les imponga el Tribunal.

El fiscal pidió para Alcorac C. tres años y diez meses de cárcel por un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, para su hermano Doramas y Airam G. tres años de prisión por un delito de salud pública. Mientras que para Oliver R. requirió dos años de prisión por el mismo delito, además, interesó que se les imponga una multa de 28.202 euros para cada uno. Respeto a Yurning, solicitó una condena de seis años y un día de prisión por tenencia ilícita de armas y un delito de salud pública así como una multa de 101.239 euros. El juicio quedó visto para sentencia.