El Ayuntamiento de Mogán recibió ayer por parte de Turismo de Canarias los dos módulos de restauración para las playas de El Cura y Costa Alegre. Se trata de dos módulos prefabricados de 50 metros cuadrados con zona de bar, cocina y aseos masculino, femenino y adaptado para personas con movilidad reducida.

Los trabajos, adjudicados por la Dirección General de Infraestructura Turística por 135.168 euros, finalizaron ayer y tras comprobar el resultado de los mismos, el director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro, hizo entrega de las estructuras a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.Además del los módulos, se habilitarán junto a los mismos una terraza con pérgola de 160 metros cuadrados y otra descubierta de 40 metros cuadrados.

Miñarro destacó que «en estos momentos de incertidumbre no podemos improvisar, sino hacer una inversión inteligente para lograr la máxima eficacia». Para el director de Infraestructura del Gobierno de Canarias «es el momento clave para invertir porque, al no tener visitantes, no ocasionamos molestias con las obras» y, en este sentido, afirmó que «trabajamos ahora para que el destino Canarias tenga la mejor cara cuando lleguen los turistas»

Además, indicó que «las administraciones públicas tenemos que estar a la altura con el compromiso de inversiones y estas actuaciones que hoy se entregan y, las que haremos a futuro, son obras muy importantes para que el municipio de Mogán siga siendo líder y competitivo»

En el mismo sentido se manifestó la alcaldesa moganera, quien destacó la buena «colaboración administrativa entre la Administración Local y el Gobierno de Canarias para que la mejora de las infraestructuras turísticas como esta sean una realidad». Para la regidora, “la colaboración entre administraciones tiene que existir porque con los recursos propios del Ayuntamiento sería inviable el acelerón que hemos dado a la mejora de las zonas turísticas del municipio”.

La visita incluyó un paseo por Patalavaca, donde se han reformado las escaleras que comunican la avenida de Los Guaires con la avenida de Los Canarios y las que conectan esta última con la playa. En concreto, se han demolido y saneado los peldaños de hormigón en mal estado, sustituido las barandillas por unas unas nuevas de acero inoxidable para garantizar la seguridad de los viandantes, restituido el alumbrado público añadiendo un nuevo cuadro de mando y colocado luminarias de alta eficiencia energética y mayor rendimiento.

En Playa del Cura se abrió la semana pasada el rehabilitado paseo peatonal que conecta El Timonel y Loma I y se ha abierto un parque canino. La última parada se realizó en el parque infantil de la plaza Pérez Galdós, al que se dotó de una cubierta para que las familias puedan disfrutar de la sombra.