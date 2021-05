Teror y sus iglesias

Son muchos los debates y reflexiones que el libro, los muchos y diversos libros han generado en esta Real sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Pero no ya en estos días, o en los últimos tiempos, sino se puede decir que casi desde su fundación, hace 245 años, cuando esta institución, sus primeros integrantes, no sólo se empeñaron en reunir importantes colecciones bibliográficas, que luego, en casos, fueron bases de otras hoy señeras bibliotecas de tema isleño, sino que incluso hicieron lo indecible para traer y establecer una imprenta, en la que se imprimieron los primeros libros en Gran Canaria, algunos de ellos obras del mismo José Viera y Clavijo. Y a los “amigos del país” grancanarios de entonces, como a los de ahora, ante su inquebrantable pasión libresca, se les podría adjudicar aquellas palabras del Dr. Gregorio Marañón, en su célebre elogio de El Libro y el Librero, que cuando refería a “…un hombre que no aprendió , como el príncipe de la leyenda, todo en los libros, sino que, después de haber aprendido todo lo que pudo en la vida, se ha dado cuenta de que no había en la vida nada que fuera mejor que lo que los libros han dicho ya…”

Por ello, en una u otra circunstancia, en cualquier momento del año el libro se convierte en el orbe de esta bicentenaria Institución en protagonista de un encuentro, de una presentación, de una tertulia, de una conversación reposada e intuitiva. Recientemente lo ha sido un libro que, ya de entrada, se puede calificar como ineludible en la bibliografía canaria en general, como imprescindible en la de su temática específica. Se trata de la obra Las Iglesias de Nuestra Señora del Pino y las Ermitas de Teror, de la que es autor nuestro distinguido Socio de Mérito el sacerdote, académico e investigador D. Julio Sánchez Rodríguez, que, con una excelente y muy esmerada edición al cuidado de Carlos Gaviño de Franchy. Un libro, de carácter enciclopédico en su tema, que, paso a paso, a través de sus tres grandes capítulos se adentra en la historia de las dos primeras iglesias de Teror, ya desaparecidas y que se ubicaron en los alrededores del emplazamiento del actual templo, de la construcción y evolución de la actual iglesia – basílica, y de otros templos significativos como son las ermitas terorenses de San José de El Álamo, de San Isidro o la de Nuestra Señora de Las Nieves, junto con un capítulo documental, que es una verdadera joya pues aporta un conjunto de datos enorme para la historia de El Pino y de Gran Canaria.

Si en la reflexión que ahora se ha hecho sobre esta obra llama la atención que el propio D. Julio, desde el espíritu de prudencia y rigor intelectual que le caracteriza, inicie su trabajo declarando como “…este libro no es exhaustivo, ni definitivo. Es sencillamente una aportación más a la ya extensa y valiosa bibliografía sobre la Virgen del Pino y Teror…”, quizá por lo que esboza, al final de la edición, una “…relación de las obras más significativas, algunas de las cuales siguen siendo un referente para estudiosos y lectores…”, también se ha considerado importante recordar lo que ya expuso, en la presentación que hizo de este libro, en sesión académica del Ateneo de Sevilla, el profesor de Historia del Arte de la Universidad Hispalense, Dr. Francisco Herrera García, quién no sólo señaló a D. Julio como un destacado e importantísimo investigador, sino que no se trata de una mera aportación más a la ya extensa y valiosa bibliografía sobre la Virgen del Pino y Teror, sino que se instituye en una verdadera obra de referencia que habrá que tener ya siempre muy en cuenta a la hora de estudiar o consultar sobre estos temas, pues va más allá de un completo estudio del arte y de la arquitectura, para atender a la misma sociedad isleña en general y de Teror en particular que, a través de los siglos, ha sido protagonista fundamental de esta relación con su Patrona grancanaria.

Si se repasan minuciosamente una a una cada página de este solvente e ingente estudio terorense y mariano, se percibirá como, de forma atractiva, aflora no sólo una historia del arte y del patrimonio grancanario, sino que ofrece todo lo que, siglo tras siglos, conformó la expresión más sublime con la que los grancanarios fueron enalteciendo el ámbito sagrado de su Patrona en Teror. Junto a ello, y a partir de lo apuntado por el Dr. Herrera,, se consideró como tras todo ello supura un importante historia social, que permite acercarse a la realidad de la población insular en muy diversos y significativos momentos de sus cinco siglos de trayectoria histórica, al emerger, como objeto y sujeto de esta obra, la propia sociedad isleña en su conjunto, que es la fuerza que hace posible la realidad y el significado de la construcción y defensa de los templos que estudia D. Julio en las más de setecientas páginas de la obra, un empeño social que se transmite de generación en generación y llega a significar a la isla en su conjunto. Una historia plagada de personajes destacados y populares, plenamente insertados en la comunidad a la que pertenecen y a la que sirven, aunque muchos sean también seres anónimos, que dan sentido a los usos, costumbres y tradiciones que se van gestando y estableciendo entorno a los templos de Nuestra Señora de El Pino.

La Real Sociedad Económica de Amigos del país de Gran Canaria no puede sino colocar en los más preclaros anaqueles de su biblioteca a esta obra, que también lo está en la de todas las bibliotecas isleñas, e incluso de muchas fuera del Archipiélago, pues constituye no sólo una obra inexcusable para un acercamiento certero y de provecho al ámbito de Teror y El Pino, sino una edición que honra y dignifica el orbe editorial canario.

*Texto de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria firmado por Tomás Van de Walle y Sotomayor, Director, y los directivos Manuel Campos Gómez, María Bernarda Aulet, Alejandro del Castillo y Benítez de Lugo, Juan José Laforet, María Victoria Parra y José Antonio Luján Henríquez.