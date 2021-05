El juez condena al lituano por el robo violento y secuestro de José Bolaños

Siugzda Daivaras negó todo ante el tribunal que le condenó por un delito de detención ilegal en concurso medial con robo con violencia respecto a José Bolaños, dos de detención ilegal respecto a su esposa e hijo y tres de lesiones. El lituano deberá indemnizar al empresario con 500.000 euros por el dinero sustraído, 2.073 por las lesiones que le ocasionó y 446 euros por las secuelas. Mientras que a la mujer e hijo de Bolaños deberá pagar en concepto de responsabilidad civil con 2.073 euros a cada uno por las lesiones, así como 505 y 646 euros respectivamente por las secuelas del ataque.

El fallo admite las tesis de las acusaciones y considera probado que Siugzda Daivaras en mayo de 2002 planificó con otras cuatro personas que no han sido identificadas «asaltar la vivienda» del empresario José Bolaños situada en Vecindario. Por lo que sobre las 21.20 horas del 9 de mayo de ese mismo año «en virtud del plan preconcebido y, guiados por un ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito», acudieron todos los implicados en la que tres de ellos accedieron al domicilio, «sin que contase empleo de fuerza alguna».

Todo eso, resalta la sentencia, mientras que el lituano esperaba afuera junto a otro de los asaltantes «con actitud vigilante» y cada uno en un vehículo distinto. Los que entraron a la vivienda utilizaban monos de trabajo azules, pasamontañas, guantes y «provistas de al menos una pistola simulada», presillas de plástico y cintas de embalar que utilizaron para inmovilizar a las víctimas. Los individuos golpearon fuertemente a la esposa del empresario, Ana Marrero y a su hijo Francisco Bolaños, a quiénes con «ánimos de privarle su libertad ambulatoria amordazaron y ataron de manos y pies» para después llevarlos al baño de la vivienda «donde fueron encerrados a oscuras por tiempo indeterminado».

Sobre las 22.00 horas estaban los tres atacantes esperando a que José Bolaños llegase al domicilio y cuando eso ocurrió también le dieron una paliza y amarraron como a sus familiares para comenzar así a revisar la casa. Posteriormente, lo llevaron a la habitación en donde se encontraba la caja fuerte y le sentaron en una silla en la que le ataron de manos y pies «y le propinaron una serie de golpes para que facilitara la combinación» de la bóveda, algo que no lograron en un primer momento.

Al no conseguir la clave, acudieron al baño donde estaban encerrados la esposa del empresario y su hijo, en hora no determinada, y cogieron a Francisco Bolaños que contaba con 17 años al momento de los hechos y lo trasladaron atado de manos y pies hasta la habitación en la que estaba su padre. En ese momento amenazaron a José Bolaños con matar a su descendiente si no daba la combinación por lo que utilizaron una bolsa para asfixiarle hasta que el empresario cedió y les dio la clave.

En el interior de la caja fuerte había unos 500.00 euros que «fueron repartidos entre cinco» personas. Tras obtener el dinero, los asaltantes llevaron a las víctimas para el baño en el que estaba la esposa del empresario donde les dejaron «encerrados y a oscuras» antes de abandonar la vivienda en horas de la madrugada y en el vehículo de Daivaras quien «tenía conocimiento de que los moradores dentro habían sido golpeadas». Fue Francisco Bolaños el que desató a su padre tras liberarse él y salir por la ventana del baño para pedir ayuda a una de sus hermanas quien tras llegar liberó a su madre de las ataduras.

En 2003 se paralizó el procedimiento al no conseguir indicios. Pero casi diez años después Siugzda Daivaras se presentó en la comisaría para confesar los hechos por lo que el 12 de marzo de 2012 declaró en sede policial y dos días después en sede judicial. En se momento manifestó que había participado «en el robo que se produjo hace varios años en la casa del empresario conocido como José Bolaños» aunque en el acto de juicio negara los hechos y se acogiera a su derecho de no declarar contra sí mismo. Respecto al acento magrebí que, según testigos, supuestamente tenían los atacantes, la sentencia añade que no sólo uno de los implicados no es de esa nacionalidad, sino que habla un idioma eslavo que puede que no supieran distinguir y que, además, el empresario en sede judicial recalcó que había visto a uno de los atracadores y que «era blanco». La Sala aplicó la atenuante de dilaciones indebidas en la sentencia que no es firme. El fiscal pedía 11 años y medio de cárcel.