El Cabildo llama a la ciudadanía a prevenir los incendios forestales antes del verano

Además, consumir productos locales todo el año favorece la proliferación de fincas cultivadas, lo que genera el conocido como paisaje mosaico, lo que pone freno a la expansión de los incendios, que encuentran así terrenos verdes, húmedos por el riego, y sin malezas. El Cabildo pone a disposición de la ciudadanía también una plataforma digital para facilitar el aprovechamiento racional de los recursos como la pinocha o las tuneras.

La campaña para el mes de mayo es el resultado de un trabajo conjunto entre las Consejerías de Medio Ambiente y Sector Primario del Cabildo para difundir que aprovechar la antesala del verano es esencial en la prevención a través de sus redes sociales, los medios de comunicación, la edición de material divulgativo y charlas.

También serán distribuidos 25.000 ejemplares del cómic 'Gran Canaria y la prevención de los incendios forestales' del humorista gráfico Morgan en el que su protagonista, la pequeña Flora, explica el funcionamiento de los servicios públicos, la normativa y los protocolos en caso de emergencia, como obedecer las indicaciones siempre, no quedarse por ejemplo a humedecer la casa tras una orden de evacuación, pues el fuego desecará esa agua y la quemará igualmente si no estaba limpia de maleza, así que es arriesgar la vida para nada, las medidas hay que tomarlas ahora, en mayo.

También es importante alejarse del lugar, despejar las vías y dejar trabajar, no quedarse a hacer fotos, y menos en lo alto de una ladera, pues la única oportunidad que hubo de frenar el incendio de Valleseco se frustró por la presencia de población que no abandonaba el lugar y hubo que centrarse en evacuarla para que no fuera arrasada en vez de que el personal se pudiera centrar en realizar un contrafuego.

La campaña incidirá en la necesidad de crear una franja de seguridad de 15 metros alrededor de las casas para que queden libres de vegetación seca y matorrales, lo que las salva del fuego y, al tratarse de una cuestión de seguridad, no es necesario pedir autorización para ello, salvo en el caso de tala de árboles silvestre, además, si está a varios metros de la vivienda solo es necesario podarlo.

Tomar esta medida es tan importante que es de hecho una obligación legal, los vecinos deben ponerse de acuerdo cuando los 15 metros afecte a más de una propiedad o al menos permitir la intervención de los otros propietarios, en caso de que no haya acuerdo, se puede informar al Cabildo para que remita el correspondiente requerimiento a la propiedad.

Mayo y junio son los dos últimos meses para la realización de las quemas agrícolas, sujetas a autorización y que están prohibidas en la época de máximo riesgo de incendios, del 1 de julio al 30 de septiembre, pues durante esas fechas son causantes de incendios.

También son causantes de incendios forestales el uso de maquinaria como radiales y equipos de soldadura, y también motosierras y motodesbrozadoras, por lo que siempre hay que extremar las precauciones y no usarlas nunca en las olas de calor.

Igualmente, la campaña señalará que los grandes incendios forestales se mueven a gran velocidad por bosques y matorrales, lo contrario de lo que ocurre en paisajes mosaicos donde las masas boscosas se entrelazan con áreas agrícolas y pastoreadas, de ahí que consumir papas, tomates o albaricoques de Gran Canaria, quesos de pastor, carbón de las cumbres o leña de las medianías resulte una manera de contribuir a la protección de la naturaleza y de paso a la soberanía alimentaria.

El Cabildo también activará a finales de mayo el espacio digital 'Gran Canaria Forestal' donde la ciudadanía podrá encontrar información y realizar trámites para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, desde la leña, la pinocha y la retama a las cañas, las pitas y tuneras.

Con esta aplicación accesible desde el ordenador o el móvil, el Cabildo promoverá la economía circular, el desarrollo socioeconómico, la fijación de la población rural al territorio, los usos tradicionales de la vegetación, la reducción de la huella de carbono y la prevención de los grandes incendios forestales.

Esta labor de sensibilización del Cabildo es parte de un trabajo constante que incluye este año ayudas para desbrozar más de 30 de hectáreas en un centenar de fincas abandonadas de Guía, Teror, Firgas, Gáldar y Artenara situadas en Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) dentro de la estrategia de actuación en 500 hectáreas de Zonas Agrícolas Estratégicas (ZAE) y que se saldó en la convocatoria de 2020 con el desbroce de 25 hectáreas en Moya, San Mateo y Valleseco.

La batalla constante frente al fuego del Cabildo abarca los tratamientos selvícolas para la eliminación de vegetación junto a las carreteras, los desbroces de matorral, la poda de árboles, las claras y entresacas de pinos y los tratamientos en palmerales, además de la repoblación de laurisilva para recuperar el bosque húmedo de las medianías del norte y con ello toda una barrera verde.

Asimismo, el personal especializado del Cabildo practica quemas prescritas en invierno en cerca de un centenar de hectáreas anuales y suple así las que antaño hacían agricultores y ganaderos para limpiar el campo y crear zonas de pastos, a lo que agrega la colaboración con más de 40 pastores para que su ganado paste en montes públicos y cauces de barranco y eviten que las cañas rebroten tras el desbroce de los cañaverales por parte de las cuadrillas.