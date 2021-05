Las niñas que denunciaron a sus padres sí sufrieron maltrato

Los peritos que se entrevistaron con las tres menores que denunciaron a sus padres por malos tratos y abusos explicaron ante el juez que no observaron mentiras en el testimonio de las víctimas aunque contaron que no les hicieron un test de credibilidad sino para determinar si tenían algún tipo de secuela.

Ayer se celebró la segunda sesión del juicio contra María S. -madre de tres niñas- para la que el fiscal pidió 25 años de cárcel por los delitos de malos tratos habituales; lesiones y abuso sexual por omisión. También solicitó 48 años de prisión a José G. -padre de dos de las tres denunciantes- por malos tratos habituales y cuatro de abusos sexuales a menores de 16 años, uno de ellos continuado, mientras que a una expareja de la madre Ramón D. requirió 15 años por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años, todos estos supuestamente cometidos cuando las niñas tenían 11, 13 y 15 años.

Tres peritos depusieron en el acto de juicio oral, una de ellas recopiló los historiales médicos de las afectadas y pudo concluir que la mayor de ellas había sufrido de sarna y tuvo lesiones contusas en las mejilla compatibles con la palma de la mano cuando ella tenía cuatro años de edad. En otra oportunidad la examinaron y determinaron que el himen lo tenía roto. Mientras que las más pequeñas carecían de vacunas y control pediátrico y una de ellas presentaban moretones en varias partes del cuerpo y la otra lesiones contusas en la frente y abrasiones.

Los otros dos peritos informaron que las menores presentan daños psicológicos consistentes en trastornos del vínculo y estrés postraumático. Lo que significa, según los expertos, que sufrieron malos tratos de manera prolongada y cuando los padres no ejercen como protectores.

El único que decidió declarar ante el juez fue el progenitor de las dos adolescentes más pequeñas y sólo para responder a preguntas de su letrado al que le negó rotundamente haber abusado tanto de la hija mayor de María S. como de las otras dos denunciantes. «Que primero se me partan los brazos» sentenció. José G. relató ante la Sala que las tres niñas habían estado en situación de desamparo durante un tiempo por lo que vivían con las tías de María S. a pesar de que él «las mantenía».

Sin embargo, decidió retomar la custodia de ellas pero las madres de acogida «no querían» devolverlas y finalmente tuvo que entregarlas a la acusada porque le dio un infarto y no podía cuidarlas aunque sí se las quedaba durante los fines de semana, incluyendo a la que no era hija biológica suya.

Respecto a si dejaba a las pequeñas sin comida, José G. respondió que primero se quedaba él sin comer que ellas. «Causaban destrozos con la comida jugando a MasterChef», alegó después de que su abogado le cuestionara sobre por qué dejaba los alimentos bajo llave a la vez que enfatizó que sí les dejaba comida en la mesa antes de irse a trabajar y que mandaba a su prima a que les diera de comer mientras él no estaba en casa.

Asimismo, narró que ellas eran «un poquito destrozonas» en la casa y que incluso le agredían cuando no cedía a sus peticiones. «Me pegaban cuando no les daba gusto en algo», insistió. «Me daban bofetones cuando se cabreaban», añadió a la vez que matizó que también le quitaban dinero de la cartera para «escaparse a ver a sus amigos hasta la madrugada». Rechazó que les diera comida en mal estado a las menores e indicó que todos en la vivienda comían lo mismo porque los alimentos podridos no se los daba «ni a los perros ni a los gatos».

José G. apuntó que las niñas no le dijeron nada sobre que su madre, María S. las maltratara porque si lo hubiesen hecho habría tomado acciones al respecto. El acusado también negó haber abusado de la mayor de las víctimas y acusó a la menor de ser «mentirosa».

El hermano mayor de las afectadas, que convivió con ellas pocos años, dijo que era «imposible» que existieran abusos y malos tratos a las menores por parte de los acusados y que él una vez denunció a su madre pero que ahora lo «agradezco, porque por los golpes que me dio, soy lo que soy ahora». Negó que las dejarán sin comer y dijo que ellas se burlaban y abusaban de él, extremo que también matizó una prima de José G. El juicio continúa hoy con los informes de las partes.