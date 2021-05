Muere el empresario ‘Angelito Miami’

A Ángel Artiles Ramos se le calificaría en la actualidad como un emprendedor. Era un cambuyonero que comenzó vendiendo tabaco en el parque de Santa Catalina y acabó construyendo los primeros apartamentos en lo que hoy es uno de los principales epicentros del turismo en el Archipiélago, San Agustín. Lo que siempre se ha denominado un hombre hecho a sí mismo, ese era ‘Angelito Miami’, uno de los empresarios más reconocidos en Gran Canaria que falleció ayer a la edad de 89 años después de sufrir una enfermedad. Su amplia familia -9 hijos, 20 nietos, entre ellos la modelo Ariadne Artiles, y 9 bisnietos- le despiden con el recuerdo de una vida llena de esfuerzos y vitalidad.

El empresario nació el 26 de febrero de 1932 en la zona de Las Canteras en el seno de una familia humilde. Pronto quedó huérfano de padre y madre, por lo que tuvo que luchar para sobrevivir en los duros años de la postguerra. Lo hizo comprando cajetillas de tabaco en los barcos para después, una vez posadas sobre una tabla de madera que sostenía con una tela que pasaba por detrás del cuello, patearse Santa Catalina vendiéndolas. Así comenzó su vida como empresario, en un Puerto que también le trajo el amor. Fue allí donde conoció a su mujer Antonia Moreno Mendoza, una sevillana de 17 años con la que compartiría no sólo una vida, sino también una aventura empresarial que emergió primero con un pequeño bazar en la calle Luis Morote, que con el tiempo amplió en General Vives.

Bazar Miami. Ese era el nombre de aquel comercio que vendía todo tipo de producto llegados en esos buques que le habían permitido salir adelante con el tabaco. Como recordó ayer su hijo el periodista Carlos Artiles, consiguió formar «un imperio». «Era el más importante que había en el Puerto, tenía todas las novedades de los años 60 porque no había otra cosa; por ahí venían los primeros transistores, la primeras medias de nylon, perfumes... toda la sociedad importante acudía a Bazar Miami», apuntó. Tal era el reconocimiento que tenía aquel establecimiento que hasta el rey emérito Juan Carlos de Borbón adquirió allí una radio durante una visita a la Isla cuando era príncipe.

Amigo del presidente del Atlético de Madrid Vicente Calderón, abría las puertas al equipo colchonero cuando visitaba la Isla. «Cerraba la tienda para ellos, que se llevaban productos a la Península», contó ayer Carlos Artiles.

Su amistad con Calderón se debía también a su pasión por el fútbol. Y sobre todo por la UD Las Palmas. Uno de sus hijos, el ya fallecido José Artiles, formó en el equipo juvenil que en 1972 se proclamó campeón de España. «Fue el que dio el pase de gol», recordó Alejandro, otro de los hijo de ‘Angelito Miami, quien añadió que su padre «se metía mucho con Germán Dévora porque mi hermano era el que iba a sustituirlo» en la defensa del equipo amarillo. Una grave lesión, sin embargo, le apartó de la práctica deportiva del fútbol profesional.

Su afición al fútbol le llevó a organizar junto a Gregorio Toledo un torneo de fútbol playa en el que estaban representadas las principales playas de la Isla. Eran los años ochenta y aquellos equipos estaban formados por exjugadores profesionales, «como el madridista Rafael Felo quien jugó en el de Las Canteras», apuntó Alejandro. Sus hijos formaban parte del San Agustín, que llegó a la final en la que el propio ‘Angelito’ llegó a participar. «Mi padre jugó al fútbol hasta los 70 años», puntualizó su hijo, en una demostración de esa vitalidad que tanto le representó.

Sus dotes por aventurarse a nuevos proyectos ya lo había desarrollado a lo largo de su vida. Junto a su mujer, apostaron por aquella playa apartada que se encontraba en el Sur llamada San Agustín. Allí construyeron los primeros apartamentos Miami del Sur -que ya había levantado anteriormente en Santa Catalina y que aún hoy están operativo-. Aquello supuso la primera piedra de lo que es la actual localidad turística. Luego llegaron el Tuneras o el Papagayo, además de el Miami Beach y el Miami Playa.

San Agustín se convirtió en el epicentro de encuentro de toda la familia Artiles Moreno durante el verano. «Recuerdo verlo allí jugando al fútbol con sus hijos y sus nietos», señaló la nieta y modelo Ariadne Artiles, quien hace tres semanas pudo hablar con su abuelo para darle la buena nueva de que había sido bisabuelo de dos gemelas a las que tenía ganas de ver pero, con el coronavirus, no pudo ser posible. Ariadne destacó de su abuelo su defensa de Gran Canaria. «Amaba a su tierra más que nadie, siempre me decía que lo reivindicara, que en las entrevistas dijera que era de Gran Canaria». Aunque si hay algo que recalcó la modelo es la vitalidad de su abuelo, quien todos los días, hasta que su cuerpo se lo permitió, acudía a la playas de Las Canteras o de San Agustín para correr. «Me parece mentira que no esté aquí», «se nos cae el templo de la familia».