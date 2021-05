Familias morosas se quedan sin 67 nichos del cementerio

El Ayuntamiento notificó hace unos meses a los morosos que debían ponerse al día en los recibidos. Sin embargo, en muchos casos, no logró contactar con los titulares, «ya que la información obrante en este departamento relativa a los datos identificativos de los interesados, así como los del domicilio donde identificarles, son erróneos o se encuentran incompletos. Tras intento infructuoso de acceder o conseguir los datos actualizados, no ha sido posible llevar a cabo su notificación». Por este motivo, el Ayuntamiento ya ha abierto un expediente para recuperar la concesión de estos nichos si no se ponen al día con esas deudas.

«Hay que poner al día los cobros; y no nos podemos quedar sin enterramientos», según el concejal

En principio se van a extinguir los derechos funerarios a 67 depósitos del cementerio municipal de Arucas, aunque existe ahora un último plazo que acaba a comienzos del mes que viene para que los afectados frenen el procedimiento. Para ello «existe un trámite de audiencia y de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente».

En este caso, los afectados deberán también pagar las deudas acumuladas. Y en todos estos casos tienen una gran antigüedad.

A continuación, se retirará definitivamente la concesión a estas familias. Y los restos humanos serán trasladados al osario general.

El nicho con la deuda más antigua tiene fecha de vencimiento de la concesión el 5 de diciembre de 1978. Corresponde al nicho 511, y a una persona que responde a las iniciales S. P. M.

A partir de ahí, recoge casos con periodos posteriores, siendo el último caso de vencimiento del 3 de diciembre de 1999, con el número 1.229. Y su titular es M. del C. G. D.

El concejal señala que la medida tenía que haberse tomado hace tiempo, porque son casos de una enorme antigüedad que no se habían regularizado. Y que debían poner al día este servicio.

José Montesdeoca aclara que deben aprovecharse todos los espacios disponibles en el cementerio, ya que por su actual ubicación en la entrada al casco no existen posibilidades de crecimiento, al estar urbanizado todo su entorno. «Si se ocupan todos los nichos habría que plantearse hacer otro, porque no se puede ampliar. Pero, de momento, hay capacidad para seguir con los enterramientos, y también porque cada vez se incineran más personas».

Los restos que se levanten irán a un osario común, tras resolverse los expedientes

El edil apunta que las familias afectadas puede mantener la concesión, aunque para ello deberán ponerse al día en los pagos. A su juicio, este es un servicio que tiene su coste, y que mientras la mayoría está abonando las cantidades, también se dan estos casos.

José Montesdeoca avisa que se seguirá con esta medida de control de impagos con fecha de vencimiento más recientes. Y se extenderá a Bañaderos.

El concejal indica que la mayoría de estas plazas afectadas se localiza en las plantas bajas, que son las más cómodas para los usuarios.

«El reglamento estaba hecho, y hay cumplirlo. Y si alguna persona no puede pagar, siempre se pueden buscar opciones».