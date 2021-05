El Gobierno se une a CC OO para apoyar la estabilidad de la plantilla temporal

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, formado por Nueva Canarias (NC), La Fortaleza y el Partido Popular (PP), tiene previsto presentar mañana en el pleno, que será presencial en las Casas Consistoriales de Santa Lucía, una moción para mostrar su apoyo a todos los empleados públicos temporales de larga duración de la Corporación local, y con la intención de aprobar los acuerdos que procedan.Asume así el Gobierno local una propuesta del sindicato Comisiones Obreras (CC OO).

Esta moción fue entregada al grupo de Gobierno por parte de CCOO, que expuso los distintos argumentos jurídicos para reclamar la estabilidad de la plantilla temporal que «alcanza más del 55 por ciento» del conjunto de trabajadores del Ayuntamiento. «La contratación temporal puede ser origen de abusos por parte del empleador», señala CCOO.

Por ello, en la moción se pide el respaldo «a todos los empleados temporales de larga duración del Ayuntamiento, en el marco de la Directiva 1999/70/CE del consejo y acuerdo anexo, y la sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 19 de marzo de 2020». Asimismo, se plantea en este documento «crear las plazas en plantilla orgánica y en la relación de puestos de trabajo con vínculo laboral a todo el personal estructural», como también «instar al Gobierno de Canarias a que restablezca con urgencia la redacción del artículo 73.3 de l Ley 2 / 1987, de 30 de marzo, de la Función Pública de Canarias».

Sin gastos

El líder de NC Francisco García resaltó que estos trabajadores, unos 300, «pueden ser fijos, sin ser más gastos para el Ayuntamiento», al tiempo que argumentó que «la mayoría están en trabajos esenciales, como en servicios sociales, después de esos contratos anuales que financiaron el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo regional. Además, no hay que poner duda la profesionalidad de ellos y que la gran mayoría lleva quince o veinte años en esa temporalidad».

Eso sí, Francisco García reconoció que hacerlos fijos «está fuera de nuestras competencias. Sin embargo, hacemos eco de esta situación para que el Gobierno de Canarias y el Estado busquen una solución a este problema».

El portavoz de Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT), Manuel Hernández, manifestó que «lo que tiene que hacer el grupo de Gobierno es trabajar, no tratar temas de los que no tiene competencias, como sobre la plantilla temporal, o sobre otra moción que presentará respecto al acceso universal a las vacunas contra la Covid-19. Son temas obvios. No hay que perder tiempo».

«Claro que estamos de acuerdo en que se acabe la temporalidad, que es un problema que ha generado NC», indicó. «Otro asunto importante en el pleno será la comparecencia de María Fernández [gerente de Cultura y Deportes] a la que ya podemos hacer preguntas, como nos permite una sentencia», concluyó Hernández.

Por su parte, Julio Ojeda, secretario general y portavoz del PSOE de Santa Lucía de Tirajana, no desveló qué votará su formación, en la oposición, respecto a esta moción en el pleno de mañana sobre los temporales. «Claro que entendemos la postura jurídica de la UE y a favor de la estabilidad de la plantilla temporal, de la cual reconocemos su valía y que trabaja bien», señaló Ojeda. «Sin embargo, este tema es muy complejo y dependerá de Función Pública del Gobierno de Canarias. Además, se ha suprimido de la moción original de CCOO el punto en el que se instaba a hacer un estudio preciso de cuántos son y la situación particular de cada uno», agregó Ojeda.

El líder socialista afirmó que «existen otros temas importantes que hay que tratar y solucionar antes, como es el atasco que existe en Disciplina Urbanística. Los permisos de obra mayor y de obra menor, y los de vado, pueden tardar un año o dos».