CC propone construir un espacio multifuncional en La Atalaya

“Le hemos pedido al alcalde de distintas maneras que retransmita los plenos como hace con las misas y otros eventos y se sigue negando. Si los plenos fueran retransmitidos, no habría ocasión de manipular la información. Es una pena que a Pedro Rodríguez no le interese la transparencia”, señaló el concejal nacionalista.

Coalición Canaria de Guía quiere informar que durante el pleno, en la votación de este tema en particular, se abstuvo sobre el uso la partida que el alcalde destina íntegramente a una obra para la Plaza de La Atalaya. "Abstenerse no es votar en contra ni mucho menos y manifiesta que se hizo porque simplemente “nuestra formación escuchó a los vecinos y vecinas de La Atalaya e hizo llegar al pleno sus inquietudes.”

El partido apunta que el jueves 27 de mayo tuvieron una reunión con vecinos en el edificio de la Sociedad, y se les comentó la obra que se traía al pleno del día 31. En el acto surgieron ideas para aplicar parte de esa cantidad a otras necesidades. Entre ellas apuntan los puntos de luz, fibra óptica, estado de las canchas y alguna más. Pero la obra que más demanda el vecindario es la de aprovechar el solar de la antigua escuela para construir un espacio multifuncional que sirva para eventos y acciones que le den servicio a un núcleo tan poblado y vivo como es La Atalaya.

Cuando en el pleno del lunes el alcalde en la Propuesta municipal para el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, planteó como única acción la obra en la Plaza de la Atalaya por el valor señalado, Coalición Canaria simplemente hizo llegar al pleno las opiniones de la gente de la Atalaya, expresando que si bien la Plaza necesita mantenimiento y mejoras, dedicar esta cantidad solo a una obra no atendía a la realidad del pueblo.

Coalición también quiere señalar que se nos pedía que apoyásemos una obra de la que aún no hay proyecto, y según Julián Melián “La verdad, es que con estos dos años marcados por el cemento y la eliminación de árboles y zonas verdes, no nos fiamos del alcalde y sus proyectos”

Los concejales se abstuvieron en la votación, "todo lo demás es manipulación". Y, según Melián “lo hicimos por dos razones: la primera porque escuchamos a la gente y por ello sabemos que hay otras necesidades en La Atalaya; y en segundo lugar, por el simple hecho de que no conocemos el proyecto y Coalición Canaria no puede ni debe respaldar algo que no conoce,.”

Coalición Canaria quiere dejar claro que sí apoya cualquier inversión en la Atalaya y en el resto de Guía, pero realizada desde la responsabilidad, la transparencia y la participación de la gente”.