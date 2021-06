El PP lamenta la falta de servicios básicos en La Atalaya

"El voto del Partido Popular representado por su concejal y portavoz Alejandro Rivero fue abstención, que es muy diferente a votar en contra o no apoyar".

En este sentido, aclara que su postura se debió al desconocer el proyecto, ya que una vez más el Alcalde y sus socios de gobierno ocultan cada medida e iniciativa que van a hacer. No haciendo partícipes a los grupos de la Oposición en los proyectos de envergadura como el de la remodelación de la Plaza de La Atalaya.

Alejandro Rivero señala que existen barrios y zonas del municipio donde aun no hay alcantarillado o incluso en la misma Atalaya hay vecinos que ni siquiera tienen fibra óptica, o sus casas se llenan de humedades por el mal estado de la red de abasto.

"Sin ir muy lejos de la Plaza de La Atalaya, ¿qué ocurre con el Complejo Multifuncional qué nos vendió el alcalde en 2019 como promesa electoral? ¿O el Mercado? ¿No era también una demanda de los vecinos de La Atalaya poner un techo a la cancha donde puedan hacer deportes los vecinos cuando las condiciones del tiempo no fueran óptimas? ¿No era otra demanda de los vecinos acondicionas el mirador de La Atalayita y mantenerlo limpio y cuidado para el disfrute de los vecinos? ¿No era otra demanda de los vecinos mejorar los accesos al barrio?".

El barrio de La Atalaya, a su entender, tiene otras necesidades, que nos han manifestado sus vecinos. Y esto no quiere decir que el PP no apoye la obra que se va a acometer, si no que hay otras prioridades esenciales antes que remodelar, de nuevo, la Plaza ya que se hizo hace unos años.

Con la nota de Prensa del Ayuntamiento de Guía, "el alcalde intenta enfrentar, faltando a la verdad, a los vecinos con los representantes de otras formaciones políticas que legítimamente han sido elegidos por los vecinos. En definitiva, el Partido Popular se abstuvo por desconocer el proyecto y por entender que hay otras prioridades en el barrio de La Atalaya".