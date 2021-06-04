El Cabildo de Gran Canaria ha dado a conocer el listado de beneficiarios de la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes de la Isla para paliar el impacto de la crisis del coronavirus. Estas ayudas oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros.
A continuación publicamos la lista con propósito orientativo:
7 PUNTO CANARIAS
A SALTO DE PATA
A TU SALUD COCINA SANA
ABARKANE BOUTABA, ABDELKADER
ABDENNOOR LOPEZ, ALEJANDRO
ABREU GOMEZ, JOSE ANTONIO
ACOSTA CARABALLO, ROBERTO
ACOSTA CASTRO, TOMAS
ACOSTA DOMINGUEZ, JESUS
ACOSTA GONZALEZ, GLADYS
ACOSTA SUAREZ, FRANCISCO SANTIAGO
ACOSTA TEJERA, FERNANDO
ACOSTA TRUJILLO, MARIA IBALLA
ACTIVATRAINING WELLBEING SALUD DEPORTE
ADELER BIONDI, CARLOS
ADMINISTRACION AIJONE
ADRAOUI ADRAOUI, MIMOUN
AFISA AFISA, NIDAL
AFONSO GARCIA, RAYCO ABRAHAN
AFONSO PEREZ, ISABEL CARMEN
AFONSO TOLEDO, FULGENCIO
AFRIYACHT SL
AGAETE HOSTELERIA
AGENCIA VENUS COMUNICACION SL
AGHARBI ATOUIL, RACHID
AGUAVIVA CANARIAS
AGUIAR CASTRO, MARIO GREGORIO
AGUILAR CABRERA, ENEBIE
AHAALAI, MILOUDA
AISA ALEMAN, VANESSA FATIMA
AKBAR BIBI, SHABIR
AKHACHAB BARRADA, ABDESLAM AREF
AKREYI, KAWA
AL.KE.VA S.C.P.
ALAMO ALONSO, AURELIO MARIA
ALAMO SANCHEZ, ANTONIO MANUEL
ALAMO SUAREZ, ACAYMO
ALBAS HOSTELERA SL
ALBORNOZ GONZALEZ, AMIRA BELEN
ALEJANDRO GUILLEN, OSCAR LUIS
ALEMAN ALEMAN, FRANCISCO
ALEMAN RAMOS, VICTOR MANUEL
ALEMAN SANCHEZ, MIGUEL JORGE
ALEMAN SUAREZ, DOMINGA
ALEMAN VALLEJO, MARTIN
ALFONSO DE LEON, RIGOBERTO
ALFONSO VERA, ROBERTO
ALGARIN BRITO, MAIKELY DEL VALLE
ALI BEGUM, NOOR NABI
ALIPRANDO SL
ALLKAUF HOLDING RETAIL GROUP
ALMEIDA QUINTANA, ACOIDAN
ALMEIDA SUAREZ, ANTONIO JAVIER
ALONSO ALCARAZ, ADRIAN
ALONSO CALDERIN, MARIA ANGELES
ALONSO DAVILA, JOSE LUIS
ALONSO MEDINA, FRANCISCO JAVIER
ALONSO RAMIREZ, JOSE ISMAEL
ALONSO RIVERO, MARIA JESUS
ALONSO SANTANA, JOSE MANUEL
ALONSO SANTANA, JUAN JOSE
ALONSO TALAVERA, JORGE
ALONSO VEGA, CANDELARIA JESSICA
ALTENBURG, ALFONS MARTINUS
ALVARADO GUERRA, VICENTE JAVIER
ALVAREZ LEON, MARIA
ALVAREZ MACIQUES, KAREL
ALVAREZ MONZON, CEFERINO
ALVAREZ MOSQUEDAS, EGLIS EVIA
ALVAREZ PAREJA, CLARA JAZMIN
AMADOR MONTESDEOCA, JUAN LUIS
AMARCORD SL
AMARILLA VIVEROS, EMILIA ANTONIA
AMASAOUD BENTAHER, MOURAD
AMAT RUIZ, MANUEL
AMBOS LATINO
AMERICA FITNESS STUDIO
ANARGO 2002 SL
ANDALUZ MARTINEZ, RADHA
ANDREFENORTE SL
ANGULO CARMONA, JOAQUIN
ANGULO SANCHEZ, CARMELO
ANIMACION Y EDUCACION DEPORTIVA DE CANARIAS SL
ANS 13 FOOD STREET
AÑON ANTUNES, ACAYMO
ARAGON SANTOS, MANUEL
ARAMEI SCP J76180868
ARAÑA MELIAN, EDUARDO BENITO
ARAÑA PEREZ, VENTURA
ARAÑA REYES, JOSE FRANCISCO
ARBATYA ERRAHHALI, YOUSSEF
ARBELO DIAZ, PABLO LUIS
ARBO-PLAN SL
ARCHIPIELAGO PRODUCCIONES SA
ARENAS MATEOS APARICIO, ARANTXA
ARENCIBIA FALCON, JOEL BRAYAN
ARENCIBIA QUINTANA, JOSE IVAN
ARENCIBIA RODRIGUEZ, MARGARITA GLORIA
AREPERA LA CRIOLLA
AREVALO CORTES, ROCIO ANDREA
ARIAS FERNANDEZ, JAVIER
ARISTIN CORIASSO, FRANCISCO CARLOS
ARISTIN CORIASSO, PATRICIA
ARMAS SANTANA, AYDA ROSA
ARREDONDO FRANCO, JOSE HERNAN
ARREJUNDE CANARIAS 2006 SL
ART FACTORY IMPRESION DIGITAL
ARTILES APARICIO, NAUZET
ARTILES COLLADO, JOSEFA DELIA
ARTILES GONZALEZ, JUAN MANUEL
ARTILES HENRIQUEZ, NESTOR
ARTILES HERNANDEZ, BUENAVENTURA
ARTILES VEGA, EVA MARIA
ASADOR LA TAJEA
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL VINO SL
ASSARRAJ ABERKAM, MOHAMED
AUTOMATICOS 7 ISLAS CANARIAS
AUTOMATICOS LANTIGUA SL
AVILA ROBAINA, JOSE LUIS
AVILES BERMUDEZ, MARIA ESTER
AZDAD TRIKI, HOUSSEIN
AZGILAMU SL
AZZIPOLOSNON SL
AZZOUZI, ABDELAZIZ
BA BA, BINETA
BA, ABDOUL ADAMA SIWA
BAAK 2013
BADSHA, SOHEL AHMED
BAEZ TRUJILLO, DAMARIS
BAEZ VALERON SL
BAKHAT OUADRASSI RIGHI, MOHAMMED
BALAGE SOSA, ANA TERESA
BALAGUER BETANCOR, XAVIER
BALBAS CAMUS, JAIME
BANGALY BAKALI, SAIDA
BAR CAFETERIA EL PALMERO
BAR CAFETERIA TIFARITI
BAR EL PUEBLO S.C.P
BAR RESTAURANTE HERMANOS GONZALEZ SL
BAR RESTAURANTE KOJAK 1975
BAR RESTAURANTE PIZZERIA LOOPYS TAVERN SA
BAR RESTAURANTE TAGOROR CUEVA DE BARTOLO
BAR TAPAS SAN FERMIN SCP
BAR TATONO SL
BARBERO HERRERO, ANDRES
BARRERA BETANCORT, JESUS MARCIAL
BARRETO CURZ, PEDRO
BAS BAS, HANDE
BATTISTIN, CLAUDIO
BE CANARIIS SCP
BEACH GYM
BEATRIZ DEL MORAL SL
BEATTRAINING
BEBENSEE, BIRGIT CAROLA
BELGHAZI BABI-BERRADA, AICHA
BELKACIM EL MOURABIT, SALAM
BELLACIAO 7 PALMAS
BELLAHCEN KAMBOUI, ILIASS
BELTRAN SUAREZ, DOLORES
BENABDELLAH, MIMOUN
BENDER 2012
BENITEZ DIAZ, CAYETANO JOSE
BENITEZ MONTESDEOCA, CARMELO
BENITEZ PADRON, SERGIO
BENITEZ RAMOS, JOSE DANIEL
BENITEZ RAMOS, JOSE FRANCISCO
BENITEZ SUAREZ, MERCEDES
BENITEZ VERDE, AYOZE JAVIER
BENYACHOU NEMASSI, MUSTAFA
BERKANI EL HAMMOUTI, ABDELKADER
BERMUDEZ ARMAS, JUAN ANTONIO
BERNAL PESTANA GIRONES AS. 2006
BERROUHOU, SOUAD
BERTOLOTTI, EMANUELE
BESOJABE SL
BETANCOR ALAMO, MERCEDES YASMINA
BETANCOR CRUZ, LAURA
BETANCOR GARCIA, REYES SOLEDAD
BETANCOR GONZALEZ, LIDIA DE LOS REMEDIOS
BETANCOR PEREZ, ESTRELLA
BETHENCOURT TRUJILLO, OLGA
BEYEL, LARS
BIERENBREIER, KURT
BIG PANA
BIJJI, MIMOUN
BISQUERT LOPEZ, MIGUEL ANGEL
BITTINI LLORCA, RAFAEL
BLAKYCOLUMPIO RESTAURACION
BLANCHARD, STEPHEN
BLANKENBURG, KATRIN
BLANQUER MOLINA, MARIA LOURDES
BOCK LASCHINSKY, SARAH
BODEGON PUEBLO CANARIO SL
BODYTEC20
BOESSER ., ARNAUD ORLANDO
BOHNCKE, LESLEY PATRICIA
BOHNY, MELODIE ALICIA
BOLAÑOS BUENO, ALEJANDRO
BOLAÑOS CABRERA, JOSEFA
BOLAÑOS DIAZ, JUAN JOSE
BOLAÑOS HERNANDEZ, JAVIER
BOLAÑOS HERRERA, ACOIDAN
BOLAÑOS RODRIGUEZ, TEODORO LUIS
BOLAÑOS TACORONTE, ASUNCION DAVINIA
BOMARU 2019
BOOMSMA, ELIZABETH
BORDON SANTANA, JOSE IVAN
BORDON VEGA, MARIO NICOLAS
BORELLO, RICCARDO
BORRONE, MATIAS EZEQUIEL
BOUCHOUTROUCH AMROU GHALEB, ABDELHALIM
BOUDRAA, EL YAZID
BOUHOUCH, KALTOUMA
BOZANIC BARBAROS, KATARINA
BRACALANTE, ANDREA
BRAND, ROBERT ANDREW
BRAZZODURO, FRANCESCA
BRITO GUANCHE, ANTONIO RAFAEL
BRITO MORENO, FRANCISCO JOSE
BROCAT HERNANDEZ, BEATRIZ
BUDHATHOKI, RAM LILA
BUDINGER GARCIA, JAVA
BUENAGA HERNANDEZ, ALBERTO MANUEL
BUENVRIE
BULL, HAYLEY JANE
CA EL PASTOR S.C.P.
CA.HE SCP
CAAMAÑO, MANUEL
CABALLERO ALMEIDA, JOSE HIMAR
CABALLERO CANO, AUREA LUISA
CABALLERO NEGRIN, JUAN SAMUEL
CABRAL RUIZ, MIGUEL ALEXANDER
CABRERA ALONSO, ABELARDO RAYCO
CABRERA LEON, CRISTOBA
CABRERA LEON, GERVASIO MIGUEL
CABRERA LOPEZ, PINO DOLORES
CABRERA LORENZO, DEBORA JESUS
CABRERA MARTEL, OSCAR SAMUEL
CABRERA MAYOR, AYOZE MIGUEL
CABRERA NOCITO, JUDITH
CABRERA PEREZ, MIGUEL ANGEL
CABRERA REYES, ANTONIIO ADAY
CABRERA RIVERO, SAMUEL
CABRERA ROMERO, RUBEN ANTONIO
CABRERA SANTANA, ARIDANE
CABRERA SANTANA, ARMIDE MANUEL
CABRERA SANTANA, JESSICA LUCIA
CABROLIER ANGOVE, ANGIE FRANCISCA
CABYSAN HOSTELERA SL
CACHIGUANGO MONTALVO, JAVIER ALEJANDRO
CADENA ALEMAN
CAFE FARO MASPALOMAS
CAFE REGINA
CAFE SALHO
CAFE SELENIA
CAFETERIA A
CAFETERIA CAYO SCP
CAFETERIA PASTELERIA L'ANTIGUA SL
CAI CAI, ZHIJIAN
CAI, SHUQIN
CAINAC, SVETLANA
CALDERIN ALONSO, RAQUEL NATIVIDAD
CALDERIN GONZALEZ, OCTAVIO JONAY
CALDERIN RODRIGUEZ, FRANCISCO
CALERO MEDINA, JOSE MANUEL
CALYPSO 5 STAR PADI RESORT
CAMACHO ALVAREZ, JUAN CARLOS
CAMPOS BOLAÑOS, ALEJANDRO SALVADOR
CAMPOS SANTANA, VICTOR MANUEL
CAMPOS VAZQUEZ, ALFONSO EFRAIN
CAMPOY TORRES, ISABEL GLORIA
CANABINGO
CANARIAS DE HOSTELERIA 2012
CANARY CLIMBING WALLS
CANDELA CANDELA, MARIA TERESA
CANTERAS SOL Y PLAYA SL
CARBALLO ROMERO, SANTIAGO FRANCISCO
CARDENES MARTIN, MARIO JESUS JULIO
CARDINETTI, RICCARDO
CARDONA MONTESDEOCA, JORDI
CARMELO TALAVERA E HIJOS
CARMONA HEREDIA, JUANA
CARRASCO HERRERO, FRANCISCO JAVIER
CARRAZANA ALPIZAR, INOCENCIO
CARREÑO RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO
CARRILLO IZQUIERDO, ANTONIO JOAQUIN
CARTA, MARTINA
CARTER, VAUGHAN STEPHEN
CASA BRITO SL
CASA GRILL EL GUAJARA SLL
CASADO RIGONI, MIGUEL
CASTAÑEDA CHIBAS, YADIMELKY
CASTAÑEDA PEREZ, ANTONIO RUBEN
CASTELLANO DIAZ, CLAUDIA MARIA CARMEN
CASTELLANO SAAVEDRA, JOSE AGUSTIN
CASTELLANO SANCHEZ, JOSE MANUEL
CASTRO RODRIGUEZ, VICTOR JOSE
CATAPUM ATRACCIONES Y OCIO PARA NIÑOS SL
CATERING CARBEN SL
CATERING YANIOMA
CATRE VIENTO SL
CAZORLA LEON, ANTONIO
CAZORLA PEREZ, JUANA FABIOLA
CAZORLA VALERON, ECHEDEI DEL JESU
CEBALLO ESTEVEZ, AURELIO
CEBALLOS PERERA, MANUEL IVAN
CECCHINI, LUCA
CEDAGA II LP
CEDRES RODRIGUEZ, MARIA JOSE
CERCASA VIVA
CERPA ESPINO, ARABELLA
CERPA RAMOS, MARCELINA
CERVETTO, SIMONA
CERVEZAS GUANCHE
CHAFI BEN MASOUD, MOHAMED
CHAMBUD RODRIGUEZ, PONPIMON
CHARKI, MOHAMED
CHAWKI, AHMED
CHEF DENIZ
CHEF EVENTOS SELECTOS SL
CHEN CHEN, SHAN KAI
CHEN, CONGSHUI
CHEN, FENGHUA
CHEN, SANGE
CHEN, SONGYI
CHEN, XIAOJIN
CHEN, XIUYAN
CHEN, YAO
CHEN, YONG
CHEN, YONGHONG
CHERIF KHALIFI LOUKILI, FATIMA
CHESTHER UNION
CHEYNA RESTAURACION
CHIANG CHOW, SUK HING
CHIN FA SHEN SL
CHIOFALO, GIUSEPPE
CHOMICKA, MALGORZATA
CHONG JING
CHUNG LEE, JEOM SOO
CHURRERIA CARMELO
CILLERO FERNANDEZ, JOSE RAMON
CINCALCE
CIPIRESSO
CLOUD STREET
CLUB DE PADEL BIDA SCP
COELLO INDRIBALOG SCP
COLECTIVO PALERMO
COMAS BATISTA, MARIO
COMERCIAL SANTANA ALONSO SL
COMUNIDAD MIRAMAR SCP
CONCEPCION BOLAÑOS, CARMELO
CONSTANTIN, VERGIL
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAVELO SL
COPPOLA, VINCENZO
CORNISA DEL SUROESTE SA
COSMO SCP
COZZOLINO, MASSIMO
CREINICIAN, IOAN
CREMERIA QUE LECHE
CRUZ CAMACHO, EUGENIO CRISTO
CRUZ CASAS, TERESA
CRUZ CASTELLANO, MARIA
CRUZ GUTIERREZ, ALBA
CRUZ HERNANDEZ INVERSIONES SL
CRUZ SARMIENTO, ANTONIO
CRUZ SARMIENTO, ARQUIMEDES
CUADROS QUESPAZ, ORLANDO PATRICIO
CUBASOL GESTION
CUELLAR CARRION, RICHARD ANTONIO
CUELLO ASTORGA, EDUARDO JUAN
CUEVALAYA SL
CUI, JIANXIN
CUTILLAS EUGENIO, DAVID
D ANGELO, DANIEL
DAHEMO CA MI AGÜELA
DAI, JIANDONG
DAI, MEI
DAI, MEIHUA
DAMAS CRUCES, CHRISTIAN
DAMASO MENDOZA, ANA ROSA
DANN, WOLFGANG MANFRED
DARRAZI AMRANI, KARIM
DAVILA PEÑA, MARCO ALEXI
DAVILA PEÑA, YERAY
DAVILA RAMOS, JOSE ALEXANDRE
DAVILA RODRIGUEZ, ALEJANDRO JOSE
DAZZLE BAR AND CAFE S.C.P.
DE ARMAS DIAZ, MARIA ALMUDENA
DE LA COBA QUINTANA, ERNESTO WILIAN
DE LA FE GONZALEZ, YOLANDA MARIA
DE LA GUARDIA GONZALEZ, PABLO MIGUEL
DE LA NUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN
DE MORAL VEGA, VANESA BLANCA
DE OLIVEIRA FERREIRA, REJANE
DE OLIVEIRA NUNES, MARIO RICARDO
DE SAA GUERRA, YVES
DE SOUZA VALLADAO, MARTA CRISTINA
DE WIT, ANDRE CORNELIS ADRIAAN
DEALER CANARIAS INVERSIONES
DEDO DE DIOS AGAETE SL
DEEGAN, VALERIE PATRICIA
DEL PAZO PARRADO, ALEXIS
DEL ROSARIO RODRIGUEZ, ELSA MARIA
DELGADO ALMEIDA, BLAS MANUEL
DELGADO BARELLA, MARIA SOLEDAD
DELGADO GARCIA, VICTOR MANUEL
DELGADO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO
DELICIOSAMENTE GENEROSO
DELITE SCP
DEMPSEY, COLM ANTHONY
DENG, AIHUA
DENIZ FALCON, LUZ MARINA
DENIZ ORTEGA, JUAN GREGORIO
DENIZ ORTIZ, VICTOR JESUS
DENIZ QUINTANA, YASMINA DEL PINO
DENIZ SANCHEZ, SERGIO
DENIZ, MARIO MANUEL
DESHALISAM
DESIMARCEN
DIAMANT CAIRETA, MIGUEL
DIAZ ARMAS, ANA BELEN
DIAZ BETANCOR, JUAN LACER
DIAZ BETANCORT, RAMON
DIAZ BOLAÑOS, IVONNE ZULAY
DIAZ CARMONA, FELIX HIMAR
DIAZ CASTRO, MARIA ISABEL
DIAZ DIAZ, JUAN ALBERTO
DIAZ ESPINO, JOSE ALEXIS
DIAZ GARCIA, CARLOS
DIAZ GUILLEN, CARMELO
DIAZ JIMENEZ, JOSEFA DE LAS NIEVES
DIAZ KADDOUR, NICOLAS ANDRES
DIAZ MORENO, BRIAN JESUS
DIAZ MORENO, ENRIQUE
DIAZ NAVARRO, JOSEFA ELENA
DIAZ PEREZ, MARIA DE LOS REYES
DIAZ PUIGROS SL
DIAZ RODRIGUEZ, OLIVERIO
DIAZ ROSA, JOSE ANGEL
DIAZ SARMIENTO, MARIA INES
DIAZ SUAREZ, LOURDES
DIAZ VEGA, ZEBENZUI MANUEL
DIAZ-BERTRANA WUYTS, ELAC
DIAZ-MAROTO CASTRO, JAVIER
DICAS EXPLOTACIONES SCP
DIEPPA ALEMAN, LUIS IVAN
DIESMA INSULAR SL
DILAPROMA SL
DIOP NDAW, MOUNIROU
DIRKS, MARIKA WILMA
DISTRIBUCIONES PERAGA SRLL
DISTRIFAJMO
DIVERSION CANARIA SCP
DJORDJEVIC, MARINA
DMARCHA 2014
DOBLADO HERNANDEZ, ALEJANDRO
DOMINGUEZ AFONSO, JOSE FRANCISCO
DOMINGUEZ CABALLERO, GUSTAVO
DOMINGUEZ GARCIA, ARCADIO
DOMINGUEZ MEDINA, ELENA
DOMINGUEZ MOREDA, EDUARDO ALBERTO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL
DOMINGUEZ SANCHEZ, VENANCIO ANTONIO
DOMINGUEZ SUAREZ, ALBERTO TITO
DORESTE BERMUDEZ, SANDRA
DRUMMOND, CHRISTOPHER
DRY WELLNESS
DUARTE FAISCA, ROBERTO FABIAN
DUENDES MARFER
DULCE O SALADO CANARIAS
DUQUE ECHEVERRY, PAOLA ANDREA
DUYAG DASILLA, ROSEMARIE
ECONATURA MEDIOAMBIENTE
ECOVENTAS CAMPESINAS SL
EDER, HERBERT
EL BUEN COMER SL
EL CHACHO MEXICAN RESTAURANT
EL ENCUENTRO DE TEROR
EL EQUILIBRISTA 33 SABORES
EL GALLO FELIZ RESTAURACION
EL HACHIMI EL MECHTI, ISMAIL
EL HAMDAOUI MOHAMED, ABDELAZIZ
EL MARASSI EL BEKKOURI EL ALAMI, MOSTAFA
EL OUAZGHARI AALOU, HAMID
EL RINCON DE TEROR
EL VIAJERO LAS PALMAS
EL YAHYAOUI, JAMAL
EL YOUSFI BACHRIOUI, MOHAMED
EL YOUSFI LAMUADDAN, ADIL
ELEUTERIA SL
ELLIOT TAFERNABERRY, JUAN CARLOS
EL-MAKHTARI, AMAR
EMOCION APNEA
EMPELSA RESTAURACION SL
EMSERASA SL
ENNAJI KHALDOUN, BOCHRA
ENRIQUE PITA, DAYANI
EQUIPO MARIDAJE
ESCALONA MOTO, CUSTODIA
ESCUDERO FERNANDEZ
ESPINO HOSSE, OCTAVIO JESUS
ESPINO LOPEZ, YUNIER
ESPINO OJEDA, OLGA
ESPINO RAMIREZ, JENNIFER DEL CARMEN
ESPINO RIPPER, ENRIQUE
ESPITIA DIAZ, GUILLERMINA
ESPOSITO, JORGE ALBERTO
ESSAIDI, AHMED
ESSAIDI, AJOUAOUI
ESTEVEZ RODRIGUEZ, LOURDES GUACIMARA
ESTEVEZ SANTANA, ALEXANDRA
ESTRADA ORTEGA, JOSE IVAN
ESTUDIO 928 CANARIAS
ETRANGE SL
EXCABADU SL
EXPLOTACIONES Y PROMOCIONES HOSTELERA ARNAO SL
EXPLOTACIONES Y SERVICIOS SAN ANDRES SL
EXPLOTACIONES ZURBACAN
FABILORSAN RESTAURANTE
FAGWENFRAN
FAHY, JOHN
FAJARDO MONZON, GINES
FALCA, BARBARA
FALCON ALMEIDA, ANICETO
FALCON GUERRA, ODON VICTORIO
FALCON HENRIQUEZ, GRIMANESA DE JESUS
FALCON MEDINA EXPLOTACIONES
FALCON PEREZ, NATANAEL
FALCON SANTANA, ARISTIDES
FALCON SUAREZ, ANDRES
FAMILIA GARCIA Y ARENCIBIA SL
FAMILIA MIRANDA SANCHEZ SL
FARIÑA VEGA, MARIA DOLORES
FAUSTINO SANTANA, DUNIA MARIA ASUNCION
FEARBEER INVESTMENT CORPORATION
FEEL LOUNGE CLUB SCP
FEIJOO DIEZ, DAVID
FELIPE GONZALEZ, JORGE MARTIN
FELIXCAR INGENIO SL
FELRODEZ
FERAOUN MOHAMED, AMAR
FERNANDEZ ANDUEZA, JESUS SALVADOR
FERNANDEZ GARCIA, JOSE
FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL CESAR
FERNANDEZ RODRIGUEZ, GREGORIO
FERNANDEZ SAN ROMAN, MARIA DEL PILAR
FERRARI MURCIANO, PATRICIA
FIDALGO POSE, CARLOS
FIGUEREDO OROZCO, HERICA LILIANA
FILUC CANARIAS SL
FINBAR MORRISSEY WALSH
FISCHER, MATTHIAS DIETER
FLEITAS ALVAREZ, ANGEL
FLEITAS FLEITAS, JOSE FELIPE
FLEITAS MEDINA, RUBEN
FLEITAS RODRIGUEZ, DOMINGO ANGELES
FLOR CANARIA RESTAURACION
FLOR ISLEÑA SL
FLORENCIA PIZZA CAFE S.C.P.
FLORES FLORES, ROSA ELVIRA
FLOREZ PEREZ, MARTHA CONSUELO
FLY STAY SL
FONG KWAN, LAI SHEUNG
FONTANERIA LLAMPE SL
FORMOSO ALONSO, YENISEY
FRANCHY, GARA
FRANCO OUTEDA, ISABEL
FRANCO SOSA, YESSICA DEL PINO
FRANQUIZ HERNANDEZ, ELAINE
FRANYANY SL
FUENZALIDA TORRES, HECTOR GUILLERMO
FUNES POSITO, FLAVIA PAOLA
FUSSI, JEAN PIERRE
G & PARTNERS 2011 S.L.U
GALAVALI
GALDALUMA
GALEANDRO, ALESSANDRA
GALILEO TABERNA
GALLEGO BALEAR SL
GALVAN GACELA, MANUEL
GALVEZ PERAZA, TANIA
GAMBERONI, GIOVANNI
GAMBOA GARCIA, JORGE JONATHAN
GAO, JING
GARCIA ALMEIDA
GARCIA ALMEIDA, DAVID
GARCIA ALMEIDA, GREGORIO JAVIER
GARCIA ALMEIDA, MARIA DEL CARMEN
GARCIA ARTILES, MARIA JOSE
GARCIA BETANCOR, BRAULIO SANTIAGO
GARCIA BETANCOR, LUZ MARINA
GARCIA BOLAÑOS, ESTHER GLORIA
GARCIA CARRASCO, JORGE
GARCIA CASTELLANO, AMPARO
GARCIA DE LA CRUZ, ISAAC
GARCIA DELGADO, BENJAMIN
GARCIA GARCIA, JUAN PEDRO
GARCIA GARCIA, MARIA VANESA
GARCIA GIL, EZEQUIEL
GARCIA GIROL, JOSE MARIA
GARCIA GUTIERREZ, YAGO
GARCIA JARAMILLO, ARIANE LOURDES
GARCIA JORGE, JUAN PEDRO
GARCIA MARTIN, ADAY
GARCIA MEDINA, JUAN FELIPE
GARCIA MORALES, OSCAR RAMON
GARCIA NAVARRO, MIGUEL ANGEL
GARCIA OJEDA, JONATAN
GARCIA ORTEGA, JOSE EULOGIO
GARCIA PEREZ, CESAR SANTIAGO
GARCIA PEREZ, MARIA VICTORIA
GARCIA QUADA, CANDIDDO HASSAN
GARCIA RAMOS, SERGIO MANUEL
GARCIA RIBES, ELIZABET
GARCIA RINCON, CLAUDIA LORENA
GARCIA RODRIGUEZ, RAMON ALFONSO
GARCIA SANCHEZ, CATALINA ROSARIO
GARCIA SANTANA SCP
GARCIA SUAREZ, ALMUDENA DEL PINO
GARCIA TEJERA, ELSA GUILLERMINA
GARCIA VELEZ, ANTONIO
GARCIA VICENTE, MARIA AYLIN
GARCIA-ARANDA ALVAREZ
GARRIDO ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN
GARZON GARCIA, FRANCISCO
GASPA, ROBERTO
GASTRONOMIA GEL DUE SL
GASTROTENDENCIAS REVUELTA 2018
GAZZAROLI, ROMINA
GEMELOS GARCIA S.C.P.
GERO Y TRINA SL
GEROBANDAMA
GEROSAMU
GESTION DE RESTAURACION Y CAFETERIAS
GESTIONES HOSTELERAS Y TURISTICAS BRIGARCA
GESTIONES Y RESTAURACION PLAYA DEL INGLES
GHARBI REYES, REDUAN
GIDIERRE 2
GIL AFONSO, PINO TERESA
GIL ARENCIBIA, AMADO
GIL DENIZ, PATRICIA ANSELMA
GIL GALINDO, SALVADOR
GIL ROMERO, JOSE
GIMENEZ GUTIERREZ, ROGER
GINES BALLANO, JESUS
GIRALDO ALAVA, TUULA SANI
GIULIODORI, ANDREA
GIURANNO, FRANCESCO
GIUSTI Y RUBINI
GO AWAY SL
GO KIM, YO HWAN
GODOY VEGA, KENNETH
GOMEZ MOREIRA, ALEJANDRA
GOMEZ TAVARES, ABRAHAN ALBERTO
GONIDEC, NADINE JEAN YVONNE
GONZALEZ ALMEIDA, ALEJANDRO
GONZALEZ ALONSO, JENNIFER
GONZALEZ ARENCIBIA, ANA
GONZALEZ BATISTA, MARCO ANTONIO
GONZALEZ BETANCOR, ECOAY DEL MAR
GONZALEZ CARDENES, JOSE ANTONIO
GONZALEZ CASTELLANO, VANESA
GONZALEZ CUEVAS, JUANITA IVONNE
GONZALEZ DEL TORO, PEDRO NICOLAS
GONZALEZ DOMINGUEZ, EXPEDITO
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
GONZALEZ GARCIA, ROSA DELIA
GONZALEZ GONZALEZ, HERNANDO
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN
GONZALEZ GONZALEZ, NISAMAR
GONZALEZ GUEDES, LUZ MARINA
GONZALEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS
GONZALEZ HERNANDEZ, ALFREDO
GONZALEZ HERNANDEZ, EUGENIA MARIA
GONZALEZ HERNANDEZ, ISAURA
GONZALEZ HERNANDEZ, JULIO
GONZALEZ HERNANDEZ, MARLENY
GONZALEZ KÜNDIG, ESTEFANIA ISABEL
GONZALEZ LOPEZ, JOSE ANGEL
GONZALEZ MANE, MAIDELY
GONZALEZ MAROTO, MARIA LOURDES
GONZALEZ MONTALVO, ALBERTO
GONZALEZ MONTESDEOCA, MARCELO ARTEMI
GONZALEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ MORINIGO, LIZ MARLENE
GONZALEZ MUÑOZ, MARIA DUNIA
GONZALEZ OJEDA, RAUL
GONZALEZ PEREZ, DAVID
GONZALEZ PEREZ, FELIX
GONZALEZ QUINTANA, VICTOR MANUEL
GONZALEZ RAILTON, LAURA VERONICA
GONZALEZ RODRIGUEZ, ADRIAN
GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ ROJAS, YANET
GONZALEZ SANTANA, AYOZE
GONZALEZ SANTANA, DUNIA MARIA
GONZALEZ SILVA, FRANCISCO PAUL
GONZALEZ SOSA, DUNIA DEL PINO
GONZALEZ SOSA, MARIA ENCARNACION
GONZALEZ SUAREZ, JUAN JAVIER
GONZALEZ SUAREZ, MANUEL JESUS
GONZORTEFITNESS
GOODBYE ITALIA
GOPAR DELGADO, MONICA
GOURMET 222 SW
GOURMET CANARIO DE MERCADOS 2012
GRAN KARTING CLUB SL
GRANADO GUERRA, JOSE HONORIO
GRANADO MORENO, ARIDANE MARTIN
GRANADO MORENO, CHRISTIAN RAUL
GRANHOYO SL
GRAUPERA VALDES, JOSE
GREJACA
GRILL COSTA MAR
GRIMA GRACIA, GABRIEL
GRIMALDI SANTANA, PEDRO
GRIMON VIÑOLY, TOMAS
GRONING RAMOS, MARITZA
GROSS, GUDRUN BEATRICE
GRUPO HERMANOS HERNANDEZ MONTESDEOCA SL
GUACHINCHE LA CANTERA SL
GUAN, JIANHUA
GUAN, WENHUI
GUAYAR PIZZA
GUEDES GARCIA, ROBERTO
GUEDES QUINTANA, AZAHARA
GUEDES RAMIREZ, CLAUDIO JUAN
GUEDES SUAREZ, MARIA JESUS
GUEREN DIAZ, EDUARDO
GUERRA CABRERA, ISMAHIL
GUERRA GONZALEZ, JUAN MANUEL
GUERRA GUERRA, CONRADO
GUERRA LANTIGUA, CARLOS
GUERRA LANTIGUA, PLACIDO
GUERRA LOPEZ, FABIAN
GUERRA MARRERO, CAROLINA CARMEN
GUERRA PULIDO, JUANA MARIA
GUERRA RODRIGUEZ, ROGELIO
GUERRA VEGA, FRANCISCO HILARIO
GUERRERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
GUERREROS CORDOBA, DIEGO ANDRES
GUI, YINFENG
GUILLEN MENDOZA, JULIAN CELESTINO
GUINEAL LAS PALMAS
GUO, JIANCHENG
GUTIERREZ BUTLER, ESPERANZA
GUTIERREZ MARTIN, JOSE LUIS
GUTIERREZ MENA, MERLINDA
GUTSCHNER, GEBHARD FIDEL
HAJJA AIT IDIR, MOHAMED
HAMBURGUESERIA EL JARTON SL
HANEMANN, DAVID
HANY EL HASOUL, MOHAMED
HART, ANDRE JACCO
HAVANA GRAN CANARIA SCP
HE, JIANFEN
HECK, SANDRO MICHAEL
HEIDENTHAL, IRA
HEILEMAN, MIRKO
HELLER, CLAUDIA CHRISTINA
HELLER, THOMAS
HENRIQUEZ SANTANA, EZEQUIEL
HEREDIA CARMONA, JOSEFA
HEREDIA CARMONA, LUZ DIVINA
HEREDIA HEREDIA, ANTONIO
HEREDIA HEREDIA, MIGUEL
HERMANOS MELIAN SCP
HERMANOS PERDOMO DENIZ
HERMANOS SOSA NUEZ SCP
HERMANOS TAVIO RESTAURACION
HERNAN VEGA SL
HERNANDEZ ACOSTA, CARLOS DE LOS DOLORES
HERNANDEZ CASTELLANO, GUADALUPE REYES
HERNANDEZ CRUZ, DALMAI
HERNANDEZ DENIZ, MARIA AUXILIADORA
HERNANDEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ DIEZ, ALICIA
HERNANDEZ ESTUPIÑAN, RAFAELA
HERNANDEZ FLEITAS, MARIA DEL PILAR
HERNANDEZ FUENTES, ANGEL LUIS
HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO
HERNANDEZ GARCIA, BETSAIDA DEL CARMEN
HERNANDEZ GARCIA, ESTHER VANESA
HERNANDEZ GODOY, MARCIAL
HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES
HERNANDEZ HERNANDEZ, GREGORIO
HERNANDEZ JIMENEZ, JORGE SALVADOR
HERNANDEZ JORGE, ANIANO
HERNANDEZ LOPEZ, AGUSTIN
HERNANDEZ LOPEZ, MARIA LOURDES
HERNANDEZ LOPEZ, QUINTIN
HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO FRANCISCO
HERNANDEZ MATEO, JOSE
HERNANDEZ MORENO, ADONAY
HERNANDEZ MORENO, FELIPE DE JESUS
HERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL
HERNANDEZ PEREZ, ALBERTO
HERNANDEZ PEREZ, JOSE MIGUEL
HERNANDEZ PEREZ, PEDRO
HERNANDEZ QUINTANA, CARLOS
HERNANDEZ RANGEL, MOISES ANTONIO
HERNANDEZ RAVELO, RAFAEL
HERNANDEZ REGALADO, MARIA CANDELARIA
HERNANDEZ REYES, VERONICA ISABEL
HERNANDEZ RIVERO, ANA ROSA
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOEL NAUZET
HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION
HERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO
HERNANDEZ RODRIGUEZ, YERAY
HERNANDEZ SALAMANCA, MERY LUZ
HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE RUBEN
HERNANDEZ SANTANA, BARBARA VANESSA
HERNANDEZ SANTANA, PEDRO CANDIDO
HERNANDEZ SARMIENTO, RUBEN
HERNANDEZ SOSA, JUANLUIS
HERNANDEZ TAPANES, SERGIO
HERNANDEZ TORREJON, DANIEL
HERNANDEZ TORRES, SORAYA
HERNANDEZ VERGARA, GLENDA SULAY
HERNANDEZ, DOMINGO
HERRANZ OTI, MONICA
HERRERA ALEMAN, MARIA CONCEPCION
HERRERA ANTONA, LORETO DEL ROSARIO
HERRERA DE LA CRUZ, RUTH
HERRERA GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO
HERRERA GOPAR, RITA YESENIA
HERRERA MEDINA, FRANCISCO JAVIER
HERRERA MEDINA, SALVADOR
HERRERA QUINTANA, MIGUEL ANGEL
HERRERA RAMIREZ, DIEGO
HERRERA ROMERO, MARIA ISABEL
HERRERO GIL, JORDI
HIDALGO LOPEZ, JOSE ROBERTO
HIPICA LOS TONELES G. C. SL
HOSTEL MOCAN SL
HOSTELERIA EL VERIL
HOSTELERIA GRESSARA SL
HOWARD 168
HU, BIAO
HUANG, CHUNGRONG
HUANG, RONGFANG
HUANG, YAN
HUERTAS SARMIENTO, JUSTO SOCORRO
HUGO, LUDOVIC SALVATORE J
HULLMANN REINHARDT, ELISABETH
HUSSAIN CHAUDHRY, MUSHTAQ
IACOBAN, DANIEL
INNOVADOR RESTAURANTE ASIATICO SCP
INOA DISTRIBUIDORA CANARIA SL
INTERNATIONAL GRAPHIC SUPPLY
INVERSIONES 2806
INVERSIONES NANTES
INVERSIONES RODRIGUEZ LOZANO
IREJUL PALMARETE
ISIDORO SANCHEZ PEREZ SL
ISROSEBAS SL
IVICIC, VIDA
JABER CHAAR, WALID
JACOBS, IHOR HENDRIK EGBERT
JACOBSEM, IVANOR JOSE
JALCOP SCP
JAMHOUR, HICHAM
JARDIN DE CORBO SL
JAVE GIRE MANA YUMBO
JAYAPANCANARIAS95
JENNIFER-ELSOL
JENSEN, VIDAR
JEREZ MORALES, FERNANDO
JEREZ MORALES, PABLO
JI, ZHONGQUAN
JIAN Y RONG SCP
JIANG, BAOYUN
JIANG, QIONG
JIAO, DAWEI
JIMENEZ DAMASO, JOSE JUAN
JIMENEZ DIAZ RESTAURACION TRIANA SL
JIMENEZ DIAZ, URSULA MARIA
JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO
JIMENEZ LASSO, VICTOR MANUEL
JIMENEZ MIRANDA, JUAN NICOLAS
JIMENEZ MORENO, JAVIER JESUS
JIMENEZ PEREZ, BASILIO DAVID
JIMENEZ QUESADA, CONCEPCION
JIMENEZ RIVERO, JOSE JUAN
JIMENEZ RIVERO, LUCIA
JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL
JIMENEZ SANTANA, JOSE SALVADOR
JIMENEZ SOSA, FERNANDO NICOLAS
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JIMENEZ TORRES, BORJA AYRAN
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JOHNSON VARGAS, MICHAEL ENRIQUE
JORDAN MORALES, HECTOR
JORGE AVILA, SOLEDAD ANGELES
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JORGE HERNANDEZ, PATRICIA
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JULIO CESAR SANTANA CACERES SL
JUSTIPRECIOS Y LICITACIONES CANARIAS CONSULTING SL
JUSTO MORENO, MARIA ELENA
JUVENON, JULIE
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KHAYAT SUAREZ, OMAR
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LA MAFIA LAS PALMAS SIETE
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LA REBANADA DE TAMARACEITE
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LI LI, RENCHUN
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LSA 2015
LUDE GESTIONES Y SERVICIOS
LUHAM'S TEAM
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MAESTRO TRUJILLO, MARIA MONTSERRAT
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RODRIGUEZ SANTANA, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ SANTANA, SARA
RODRIGUEZ SOSA, AZUCENA CARMEN
RODRIGUEZ SUAREZ, ESTEBAN
RODRIGUEZ TABRAUE, RUTH
RODRIGUEZ TORRES, BIVIANA INES
RODRIGUEZ TORRES, FATIMA INMACULADA
RODRIGUEZ TRUJILLO, OLIVER
RODRIGUEZ VEGA, TERESA DE JESUS
RODRIGUEZ VIERA, ALVARO
RODRIGUEZ, FRANVIC
ROJAS DE CABRERA, NORMA FRANCISCA
ROMAN VENTURA, MARIA MONTSERRAT
ROMAY GONZALEZ, CARLOS ALBERTO
ROME GUIRLACHE
ROMERO MORALES, CARMELO MIGUEL
ROMERO RICO, JUAN BAUTISTA
ROMERO SANTANA, CANDIDA
RONCO CUBERO, JOSE MARIA
ROSALES DURAN, JESE ALEJANDRO
ROYUELA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL
RUANO AJENO, FRANCISCO
RUANO GARCIA, OSCAR
RUBIO MELIAN, JONATHAN
RUBIO RODRIGUEZ, JORGE
RUBIO VIERA, GILBERTO MANUEL
RUEDA DIAZ, JON
RUFRANRE
RUHLAND, KATRIN
RUIZ CANTERO, IVAN
RUIZ MARTINEZ, ANTONIO
RUIZ SOSA, JOSEFA
SAAVEDRA GUEDES, ADRIANO
SAAVEDRA MEJIAS, FRANCISCO
SAAVEDRA PEREZ, RITA
SABORES VERDES
SADHWANI, HARESH JHAMATMAL
SAFE TRADE & LOGISTICS
SAIDANTO SL
SAINZ LOPZ, JOSE
SAJUBA AQUELARRE
SAKURA SUSHI BELT
SALADAR
SALEH SERHAN, ALI
SALEM, MIMOUN
SALGADO CARBALLO, RAUL
SALGUEIRO MARTINEZ, JOSE BENITO
SALSE E SAPORI
SALUSAY SL
SAMISOLYMAR
SAMSARA MASPALOMAS
SAN TELMO RESTAURACION Y EVENTOS
SANCHEZ & TOUN
SANCHEZ BENITEZ, RAFAEL
SANCHEZ BUET, ENRIQUE
SANCHEZ DENIZ, JESSICA DEL CARMEN
SANCHEZ DENIZ, JUAN RAMON
SANCHEZ FERRO, PABLO FERNANDO
SANCHEZ GALVAN, ALEXANDRE DEL CRISTO
SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS RAFAEL
SANCHEZ GONZALEZ, JUAN
SANCHEZ GONZALEZ, LAURA ESTHER
SANCHEZ GUEDES, TEOFILO MIGUEL
SANCHEZ GUERRA, MARIA ROSARIO
SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO
SANCHEZ MARTIN, ANTONIO AURELIO
SANCHEZ MENDEZ, JOSE PASCUAL
SANCHEZ MORALES, MARIA DEL CRISTO
SANCHEZ MORALES, NATALIA
SANCHEZ NAVARRO, ISAAC JACOB
SANCHEZ RABIDA, SILVANA ELISABETH
SANCHEZ RAMOS, JUAN MIGUEL
SANCHEZ RUBIO, JUAN MANUEL
SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO PEDRO
SANCHEZ TEJERA, RAUL LUCAS
SANCHEZ VERA, YLENIA
SANCHEZ VIEJO, SANTIAGO JESUS
SANCHEZ, DAVINIA
SANDOROV BELUSEVIC, NENAD
SANTACRUZ CABASCANGA, JOSE MARTIN
SANTANA ABAD, ESTHER
SANTANA ALONSO, ISIDRO
SANTANA ALVAREZ, DOUGLAS
SANTANA BETANCOR, GONZALO
SANTANA CRUZ, GREGORIO
SANTANA DE ARMAS, SAMUEL
SANTANA DENIZ, AMADA MACARENA
SANTANA DIAZ, IVAN
SANTANA DOMINGUEZ, GUSTAVO
SANTANA DOMINGUEZ, MARCOS
SANTANA GALINDO, MANUEL
SANTANA GARCIA, FERNANDO YERAY
SANTANA GARCIA, ROSARIO MARIA
SANTANA GONZALEZ, ANTONIO SANTIAGO
SANTANA GONZALEZ, BLANCA DELIA
SANTANA GONZALEZ, CAROLINA MARIANA
SANTANA GONZALEZ, ISIDRO JUAN
SANTANA GUERRA, DANIEL
SANTANA HAZAN, YERAY
SANTANA HENRIQUEZ, ORLANDO
SANTANA LOPEZ, EDUVIGIS LOURDES
SANTANA MENDOZA, RAYCO DE LOS ANGELES
SANTANA MONZON, JUAN REYES
SANTANA NAVARRO, ADAY BENITO
SANTANA ORTEGA, ESTHER
SANTANA ORTEGA, RITA MARIA
SANTANA ORTIZ, JOSE ANTONIO
SANTANA PEÑA, ANA LUZ
SANTANA PEREZ, JORGE
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SANTANA RODRIGUEZ, MARIA DEL PINO
SANTANA RUANO, JESUS
SANTANA SANJUAN, JOSE MARCELINO
SANTANA SANTANA, JUAN FRANCISCO
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SANTANA SUAREZ, FRANCISCO JAVIER
SANTANA SUAREZ, SILVIA MARIA
SANTANA VALIDO, FRANCISCO JAVIER
SANTANA VEGA, ELIOVEL
SANTIAGO GOMEZ, JUAN ANTONIO
SANTOS MERINO, AGONEY DORAMAS
SANTOS SOSA, ALVARO
SANTOYA CLARO, YANELSY
SANTREY EVENTOS 2018
SANTROPE SERVICIOS Y EVENTOS
SANVRIE VRIESAN
SAOU ARRAISS, ABDELHAKIM
SARDIÑAS GARCIA, YULEIDI MARGARITA
SARMIENTO GARCIA, JUAN RAMON
SARMIENTO SARMIENTO, GUSTAVO
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SASTRE DOMINGUEZ, JUAN
SAUCHE SL
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SCHAEFER, HEIKE
SCHILD, IWONA
SCHMIDT, MARCEL
SCHMITT, DMITRII
SCHUSTER, KEVIN RICARDO
SEDIDIS CANARIAS 2008
SEGURA LOPEZ, INMACULADA
SEGURA SUAREZ, ANGEL RAMON
SEIJAS CORDIDO, JOSE MANUEL
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SERRANO MARTINEZ, PATRICIA
SERVICIOS INTEGRALES EL CORRAL
SERVICIOS ZOOLOGICOS INTEGRALES SL
SESAY CONTEH, FODAY
SHALIA LAS PALMAS
SHITTY MAN CANARIAS SL
SI TE GUSTA ES BUENO
SIENNA CANARIAS 2013
SIMOSKIE, PIETER JAN
SINDICAR CLUB
SINGH, GULZAR
SIRINGE SL
SIROCO BEI ESTEBAN
SIU CHU, YUN TAK
SOBRINO PUERTA, ANTONIO
SOCORRO QUEVEDO, MARIA
SODDU, VERA
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SOHERANMI SL
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SONG, YUJI
SOO, TEN SOON
SOSA BELMONTE, DOLORES
SOSA CASTELLANO, ROQUE
SOSA MORALES, DORAMAS
SOSA QUINTANA, JOSE RAMIRO
SOSA RAMOS, JONATAN
SOSA RODRIGUEZ, JOAQUIN
SOSA ROMERO, HARIDIAN YURENA
SOSA SUAREZ, JOSE BERNARDO
SOUTHORN, VICTORIA JESSICA
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STANOJEVIC OBRADOVIC, STEFAN
STEFAN MILITARU, IULIANA MADALINA
STELLA, MATTEO
STEVANOVIC STEVANOVIC, DRAGANA
STOSIC, ALEKSANDAR
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SUAREZ ALEMAN, MARGARITA
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SUAREZ CARDENES, CARMELO MANUEL
SUAREZ CASAÑAS, JESUS MARIA
SUAREZ DIAZ, CARMELO
SUAREZ DOMINGUEZ, CARMELO ENRIQUE
SUAREZ GARCIA, JUAN LUIS
SUAREZ GARCIA, SANTIAGO NAUZET
SUAREZ GARCIA, YANELYS DEL CARMEN
SUAREZ GIL, JAVIER ZACARIAS
SUAREZ GODOY, TOMAS
SUAREZ GUTIERREZ, JERONIMO GABRIEL
SUAREZ GUTIERREZ, YOSIAS FELIPE
SUAREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
SUAREZ JIMENEZ, JOSEFA DE LOS DOLORES
SUAREZ JORGE, PABLO
SUAREZ LLEVAT, PATRICIA
SUAREZ MACIAS, DAVID
SUAREZ MEDINA, ROMEN
SUAREZ MIELES, LOURDES VERONICA
SUAREZ MORALES, DANIEL
SUAREZ NEGRIN, MARIA PINO
SUAREZ QUINTERO, ANTONIO JAVIER
SUAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCA
SUAREZ SANCHEZ, DIANA
SUAREZ SANCHEZ, GREGORIO
SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO
SUAREZ SANTANA, ALEJANDRO DE LOS REYES
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SUAREZ SANTANA, ESTEBAN SALVADOR
SUAREZ SANTANA, JOSE LUIS
SUAREZ SANTANA, JOSE LUIS
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VALERON ANTUNEZ, ROSA MARIA
VALERON ARMAS, FRANCISCO AYTAMI
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VALIDO SANTANA, SERGIO
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VEGA PEREZ, JUAN MANUEL
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VEGA SANTANA, NAZARET DEL PINO
VEGA SARDIÑA, LUIS
VEGA SARMIENTO, ANDREA TERESA
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VEGA SARMIENTO, JUAN
VEGA SARMIENTO, MARIA DEL PILAR
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VERDUGO RODRIGUEZ, ALEJANDRO
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VIZCAINO SANCHEZ, MARIA DEL PINO
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ZHONG, FUSHENG
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ZHU, LINGLING
ZHU, WENBIAO
ZHUO, XIUQIN
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ZOU, GUOLIANG
ZSEMLYE, RICHARD
ZSEMLYEOVA RACOVA, MONIKA
ZULE RESTAURANTES
ZULI
ZURITA SANTANA, JUAN MANUEL
Ante la posibilidad de que haya algún error u omisión en esta lista, los interesados deben consultar también el documento oficial.