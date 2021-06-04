El Cabildo de Gran Canaria ha dado a conocer el listado de beneficiarios de la convocatoria de ayudas para autónomos y pymes de la Isla para paliar el impacto de la crisis del coronavirus. Estas ayudas oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros.

A continuación publicamos la lista con propósito orientativo:

7 PUNTO CANARIAS

A SALTO DE PATA

A TU SALUD COCINA SANA

ABARKANE BOUTABA, ABDELKADER

ABDENNOOR LOPEZ, ALEJANDRO

ABREU GOMEZ, JOSE ANTONIO 

ACOSTA CARABALLO, ROBERTO 

ACOSTA CASTRO, TOMAS 

ACOSTA DOMINGUEZ, JESUS 

ACOSTA GONZALEZ, GLADYS 

ACOSTA SUAREZ, FRANCISCO SANTIAGO

ACOSTA TEJERA, FERNANDO 

ACOSTA TRUJILLO, MARIA IBALLA

ACTIVATRAINING WELLBEING SALUD DEPORTE

ADELER BIONDI, CARLOS 

ADMINISTRACION AIJONE 

ADRAOUI ADRAOUI, MIMOUN 

AFISA AFISA, NIDAL

AFONSO GARCIA, RAYCO ABRAHAN 

AFONSO PEREZ, ISABEL CARMEN 

AFONSO TOLEDO, FULGENCIO

AFRIYACHT SL

AGAETE HOSTELERIA 

AGENCIA VENUS COMUNICACION SL 

AGHARBI ATOUIL, RACHID

AGUAVIVA CANARIAS 

AGUIAR CASTRO, MARIO GREGORIO 

AGUILAR CABRERA, ENEBIE 

AHAALAI, MILOUDA

AISA ALEMAN, VANESSA FATIMA 

AKBAR BIBI, SHABIR

AKHACHAB BARRADA, ABDESLAM AREF

AKREYI, KAWA

AL.KE.VA S.C.P. 

ALAMO ALONSO, AURELIO MARIA 

ALAMO SANCHEZ, ANTONIO MANUEL

ALAMO SUAREZ, ACAYMO 

ALBAS HOSTELERA SL

ALBORNOZ GONZALEZ, AMIRA BELEN

ALEJANDRO GUILLEN, OSCAR LUIS

ALEMAN ALEMAN, FRANCISCO

ALEMAN RAMOS, VICTOR MANUEL

ALEMAN SANCHEZ, MIGUEL JORGE 

ALEMAN SUAREZ, DOMINGA 

ALEMAN VALLEJO, MARTIN

ALFONSO DE LEON, RIGOBERTO

ALFONSO VERA, ROBERTO 

ALGARIN BRITO, MAIKELY DEL VALLE

ALI BEGUM, NOOR NABI 

ALIPRANDO SL 

ALLKAUF HOLDING RETAIL GROUP 

ALMEIDA QUINTANA, ACOIDAN 

ALMEIDA SUAREZ, ANTONIO JAVIER 

ALONSO ALCARAZ, ADRIAN 

ALONSO CALDERIN, MARIA ANGELES 

ALONSO DAVILA, JOSE LUIS

ALONSO MEDINA, FRANCISCO JAVIER

ALONSO RAMIREZ, JOSE ISMAEL 

ALONSO RIVERO, MARIA JESUS 

ALONSO SANTANA, JOSE MANUEL

ALONSO SANTANA, JUAN JOSE

ALONSO TALAVERA, JORGE

ALONSO VEGA, CANDELARIA JESSICA 

ALTENBURG, ALFONS MARTINUS

ALVARADO GUERRA, VICENTE JAVIER

ALVAREZ LEON, MARIA

ALVAREZ MACIQUES, KAREL

ALVAREZ MONZON, CEFERINO 

ALVAREZ MOSQUEDAS, EGLIS EVIA 

ALVAREZ PAREJA, CLARA JAZMIN

AMADOR MONTESDEOCA, JUAN LUIS

AMARCORD SL

AMARILLA VIVEROS, EMILIA ANTONIA

AMASAOUD BENTAHER, MOURAD

AMAT RUIZ, MANUEL

AMBOS LATINO

AMERICA FITNESS STUDIO 

ANARGO 2002 SL 

ANDALUZ MARTINEZ, RADHA

ANDREFENORTE SL 

ANGULO CARMONA, JOAQUIN

ANGULO SANCHEZ, CARMELO

ANIMACION Y EDUCACION DEPORTIVA DE CANARIAS SL

ANS 13 FOOD STREET 

AÑON ANTUNES, ACAYMO 

ARAGON SANTOS, MANUEL

ARAMEI SCP J76180868 

ARAÑA MELIAN, EDUARDO BENITO 

ARAÑA PEREZ, VENTURA 

ARAÑA REYES, JOSE FRANCISCO

ARBATYA ERRAHHALI, YOUSSEF

ARBELO DIAZ, PABLO LUIS

ARBO-PLAN SL

ARCHIPIELAGO PRODUCCIONES SA 

ARENAS MATEOS APARICIO, ARANTXA

ARENCIBIA FALCON, JOEL BRAYAN 

ARENCIBIA QUINTANA, JOSE IVAN 

ARENCIBIA RODRIGUEZ, MARGARITA GLORIA

AREPERA LA CRIOLLA 

AREVALO CORTES, ROCIO ANDREA 

ARIAS FERNANDEZ, JAVIER 

ARISTIN CORIASSO, FRANCISCO CARLOS

ARISTIN CORIASSO, PATRICIA 

ARMAS SANTANA, AYDA ROSA 

ARREDONDO FRANCO, JOSE HERNAN

ARREJUNDE CANARIAS 2006 SL

ART FACTORY IMPRESION DIGITAL

ARTILES APARICIO, NAUZET 

ARTILES COLLADO, JOSEFA DELIA

ARTILES GONZALEZ, JUAN MANUEL 

ARTILES HENRIQUEZ, NESTOR 

ARTILES HERNANDEZ, BUENAVENTURA

ARTILES VEGA, EVA MARIA 

ASADOR LA TAJEA 

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL VINO SL

ASSARRAJ ABERKAM, MOHAMED

AUTOMATICOS 7 ISLAS CANARIAS

AUTOMATICOS LANTIGUA SL 

AVILA ROBAINA, JOSE LUIS 

AVILES BERMUDEZ, MARIA ESTER 

AZDAD TRIKI, HOUSSEIN 

AZGILAMU SL 

AZZIPOLOSNON SL 

AZZOUZI, ABDELAZIZ 

BA BA, BINETA 

BA, ABDOUL ADAMA SIWA 

BAAK 2013 

BADSHA, SOHEL AHMED 

BAEZ TRUJILLO, DAMARIS 

BAEZ VALERON SL 

BAKHAT OUADRASSI RIGHI, MOHAMMED

BALAGE SOSA, ANA TERESA 

BALAGUER BETANCOR, XAVIER 

BALBAS CAMUS, JAIME 

BANGALY BAKALI, SAIDA 

BAR CAFETERIA EL PALMERO 

BAR CAFETERIA TIFARITI

BAR EL PUEBLO S.C.P 

BAR RESTAURANTE HERMANOS GONZALEZ SL

BAR RESTAURANTE KOJAK 1975 

BAR RESTAURANTE PIZZERIA LOOPYS TAVERN SA

BAR RESTAURANTE TAGOROR CUEVA DE BARTOLO

BAR TAPAS SAN FERMIN SCP

BAR TATONO SL 

BARBERO HERRERO, ANDRES 

BARRERA BETANCORT, JESUS MARCIAL

BARRETO CURZ, PEDRO 

BAS BAS, HANDE 

BATTISTIN, CLAUDIO 

BE CANARIIS SCP 

BEACH GYM 

BEATRIZ DEL MORAL SL 

BEATTRAINING 

BEBENSEE, BIRGIT CAROLA 

BELGHAZI BABI-BERRADA, AICHA 

BELKACIM EL MOURABIT, SALAM 

BELLACIAO 7 PALMAS

BELLAHCEN KAMBOUI, ILIASS 

BELTRAN SUAREZ, DOLORES 

BENABDELLAH, MIMOUN 

BENDER 2012 

BENITEZ DIAZ, CAYETANO JOSE 

BENITEZ MONTESDEOCA, CARMELO 

BENITEZ PADRON, SERGIO

BENITEZ RAMOS, JOSE DANIEL 

BENITEZ RAMOS, JOSE FRANCISCO 

BENITEZ SUAREZ, MERCEDES 

BENITEZ VERDE, AYOZE JAVIER 

BENYACHOU NEMASSI, MUSTAFA 

BERKANI EL HAMMOUTI, ABDELKADER

BERMUDEZ ARMAS, JUAN ANTONIO 

BERNAL PESTANA GIRONES AS. 2006 

BERROUHOU, SOUAD 

BERTOLOTTI, EMANUELE 

BESOJABE SL 

BETANCOR ALAMO, MERCEDES YASMINA

BETANCOR CRUZ, LAURA 

BETANCOR GARCIA, REYES SOLEDAD 

BETANCOR GONZALEZ, LIDIA DE LOS REMEDIOS

BETANCOR PEREZ, ESTRELLA 

BETHENCOURT TRUJILLO, OLGA

BEYEL, LARS

BIERENBREIER, KURT 

BIG PANA

BIJJI, MIMOUN

BISQUERT LOPEZ, MIGUEL ANGEL

BITTINI LLORCA, RAFAEL 

BLAKYCOLUMPIO RESTAURACION

BLANCHARD, STEPHEN 

BLANKENBURG, KATRIN

BLANQUER MOLINA, MARIA LOURDES

BOCK LASCHINSKY, SARAH 

BODEGON PUEBLO CANARIO SL 

BODYTEC20 

BOESSER ., ARNAUD ORLANDO 

BOHNCKE, LESLEY PATRICIA 

BOHNY, MELODIE ALICIA 

BOLAÑOS BUENO, ALEJANDRO 

BOLAÑOS CABRERA, JOSEFA 

BOLAÑOS DIAZ, JUAN JOSE 

BOLAÑOS HERNANDEZ, JAVIER 

BOLAÑOS HERRERA, ACOIDAN 

BOLAÑOS RODRIGUEZ, TEODORO LUIS

BOLAÑOS TACORONTE, ASUNCION DAVINIA

BOMARU 2019 

BOOMSMA, ELIZABETH

BORDON SANTANA, JOSE IVAN 

BORDON VEGA, MARIO NICOLAS

BORELLO, RICCARDO 

BORRONE, MATIAS EZEQUIEL

BOUCHOUTROUCH AMROU GHALEB, ABDELHALIM

BOUDRAA, EL YAZID 

BOUHOUCH, KALTOUMA 

BOZANIC BARBAROS, KATARINA 

BRACALANTE, ANDREA 

BRAND, ROBERT ANDREW

BRAZZODURO, FRANCESCA 

BRITO GUANCHE, ANTONIO RAFAEL 

BRITO MORENO, FRANCISCO JOSE 

BROCAT HERNANDEZ, BEATRIZ 

BUDHATHOKI, RAM LILA 

BUDINGER GARCIA, JAVA

BUENAGA HERNANDEZ, ALBERTO MANUEL

BUENVRIE

BULL, HAYLEY JANE 

CA EL PASTOR S.C.P. 

CA.HE SCP 

CAAMAÑO, MANUEL 

CABALLERO ALMEIDA, JOSE HIMAR

CABALLERO CANO, AUREA LUISA 

CABALLERO NEGRIN, JUAN SAMUEL

CABRAL RUIZ, MIGUEL ALEXANDER

CABRERA ALONSO, ABELARDO RAYCO

CABRERA LEON, CRISTOBA

CABRERA LEON, GERVASIO MIGUEL

CABRERA LOPEZ, PINO DOLORES 

CABRERA LORENZO, DEBORA JESUS

CABRERA MARTEL, OSCAR SAMUEL 

CABRERA MAYOR, AYOZE MIGUEL 

CABRERA NOCITO, JUDITH 

CABRERA PEREZ, MIGUEL ANGEL 

CABRERA REYES, ANTONIIO ADAY

CABRERA RIVERO, SAMUEL 

CABRERA ROMERO, RUBEN ANTONIO

CABRERA SANTANA, ARIDANE

CABRERA SANTANA, ARMIDE MANUEL

CABRERA SANTANA, JESSICA LUCIA 

CABROLIER ANGOVE, ANGIE FRANCISCA

CABYSAN HOSTELERA SL 

CACHIGUANGO MONTALVO, JAVIER ALEJANDRO

CADENA ALEMAN 

CAFE FARO MASPALOMAS 

CAFE REGINA

CAFE SALHO 

CAFE SELENIA 

CAFETERIA A 

CAFETERIA CAYO SCP 

CAFETERIA PASTELERIA L'ANTIGUA SL

CAI CAI, ZHIJIAN 

CAI, SHUQIN 

CAINAC, SVETLANA

CALDERIN ALONSO, RAQUEL NATIVIDAD

CALDERIN GONZALEZ, OCTAVIO JONAY

CALDERIN RODRIGUEZ, FRANCISCO 

CALERO MEDINA, JOSE MANUEL 

CALYPSO 5 STAR PADI RESORT 

CAMACHO ALVAREZ, JUAN CARLOS

CAMPOS BOLAÑOS, ALEJANDRO SALVADOR

CAMPOS SANTANA, VICTOR MANUEL

CAMPOS VAZQUEZ, ALFONSO EFRAIN

CAMPOY TORRES, ISABEL GLORIA 

CANABINGO 

CANARIAS DE HOSTELERIA 2012

CANARY CLIMBING WALLS 

CANDELA CANDELA, MARIA TERESA 

CANTERAS SOL Y PLAYA SL 

CARBALLO ROMERO, SANTIAGO FRANCISCO

CARDENES MARTIN, MARIO JESUS JULIO

CARDINETTI, RICCARDO 

CARDONA MONTESDEOCA, JORDI

CARMELO TALAVERA E HIJOS

CARMONA HEREDIA, JUANA 

CARRASCO HERRERO, FRANCISCO JAVIER

CARRAZANA ALPIZAR, INOCENCIO 

CARREÑO RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO

CARRILLO IZQUIERDO, ANTONIO JOAQUIN

CARTA, MARTINA

CARTER, VAUGHAN STEPHEN 

CASA BRITO SL 

CASA GRILL EL GUAJARA SLL 

CASADO RIGONI, MIGUEL 

CASTAÑEDA CHIBAS, YADIMELKY 

CASTAÑEDA PEREZ, ANTONIO RUBEN

CASTELLANO DIAZ, CLAUDIA MARIA CARMEN

CASTELLANO SAAVEDRA, JOSE AGUSTIN

CASTELLANO SANCHEZ, JOSE MANUEL

CASTRO RODRIGUEZ, VICTOR JOSE

CATAPUM ATRACCIONES Y OCIO PARA NIÑOS SL

CATERING CARBEN SL

CATERING YANIOMA

CATRE VIENTO SL 

CAZORLA LEON, ANTONIO 

CAZORLA PEREZ, JUANA FABIOLA

CAZORLA VALERON, ECHEDEI DEL JESU

CEBALLO ESTEVEZ, AURELIO 

CEBALLOS PERERA, MANUEL IVAN

CECCHINI, LUCA

CEDAGA II LP 

CEDRES RODRIGUEZ, MARIA JOSE

CERCASA VIVA 

CERPA ESPINO, ARABELLA

CERPA RAMOS, MARCELINA

CERVETTO, SIMONA 

CERVEZAS GUANCHE 

CHAFI BEN MASOUD, MOHAMED 

CHAMBUD RODRIGUEZ, PONPIMON

CHARKI, MOHAMED 

CHAWKI, AHMED

CHEF DENIZ 

CHEF EVENTOS SELECTOS SL

CHEN CHEN, SHAN KAI 

CHEN, CONGSHUI 

CHEN, FENGHUA 

CHEN, SANGE 

CHEN, SONGYI 

CHEN, XIAOJIN 

CHEN, XIUYAN 

CHEN, YAO 

CHEN, YONG 

CHEN, YONGHONG

CHERIF KHALIFI LOUKILI, FATIMA 

CHESTHER UNION

CHEYNA RESTAURACION 

CHIANG CHOW, SUK HING

CHIN FA SHEN SL 

CHIOFALO, GIUSEPPE 

CHOMICKA, MALGORZATA 

CHONG JING

CHUNG LEE, JEOM SOO 

CHURRERIA CARMELO

CILLERO FERNANDEZ, JOSE RAMON 

CINCALCE 

CIPIRESSO 

CLOUD STREET 

CLUB DE PADEL BIDA SCP

COELLO INDRIBALOG SCP 

COLECTIVO PALERMO 

COMAS BATISTA, MARIO 

COMERCIAL SANTANA ALONSO SL

COMUNIDAD MIRAMAR SCP

CONCEPCION BOLAÑOS, CARMELO

CONSTANTIN, VERGIL

CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAVELO SL

COPPOLA, VINCENZO 

CORNISA DEL SUROESTE SA 

COSMO SCP 

COZZOLINO, MASSIMO 

CREINICIAN, IOAN 

CREMERIA QUE LECHE 

CRUZ CAMACHO, EUGENIO CRISTO 

CRUZ CASAS, TERESA 

CRUZ CASTELLANO, MARIA 

CRUZ GUTIERREZ, ALBA

CRUZ HERNANDEZ INVERSIONES SL

CRUZ SARMIENTO, ANTONIO 

CRUZ SARMIENTO, ARQUIMEDES

CUADROS QUESPAZ, ORLANDO PATRICIO

CUBASOL GESTION 

CUELLAR CARRION, RICHARD ANTONIO

CUELLO ASTORGA, EDUARDO JUAN 

CUEVALAYA SL 

CUI, JIANXIN

CUTILLAS EUGENIO, DAVID

D ANGELO, DANIEL

DAHEMO CA MI AGÜELA

DAI, JIANDONG

DAI, MEI 

DAI, MEIHUA 

DAMAS CRUCES, CHRISTIAN

DAMASO MENDOZA, ANA ROSA

DANN, WOLFGANG MANFRED 

DARRAZI AMRANI, KARIM 

DAVILA PEÑA, MARCO ALEXI

DAVILA PEÑA, YERAY 

DAVILA RAMOS, JOSE ALEXANDRE 

DAVILA RODRIGUEZ, ALEJANDRO JOSE

DAZZLE BAR AND CAFE S.C.P. 

DE ARMAS DIAZ, MARIA ALMUDENA 

DE LA COBA QUINTANA, ERNESTO WILIAN

DE LA FE GONZALEZ, YOLANDA MARIA

DE LA GUARDIA GONZALEZ, PABLO MIGUEL

DE LA NUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

DE MORAL VEGA, VANESA BLANCA 

DE OLIVEIRA FERREIRA, REJANE 

DE OLIVEIRA NUNES, MARIO RICARDO

DE SAA GUERRA, YVES

DE SOUZA VALLADAO, MARTA CRISTINA

DE WIT, ANDRE CORNELIS ADRIAAN 

DEALER CANARIAS INVERSIONES 

DEDO DE DIOS AGAETE SL 

DEEGAN, VALERIE PATRICIA

DEL PAZO PARRADO, ALEXIS 

DEL ROSARIO RODRIGUEZ, ELSA MARIA

DELGADO ALMEIDA, BLAS MANUEL

DELGADO BARELLA, MARIA SOLEDAD

DELGADO GARCIA, VICTOR MANUEL

DELGADO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO

DELICIOSAMENTE GENEROSO 

DELITE SCP 

DEMPSEY, COLM ANTHONY

DENG, AIHUA 

DENIZ FALCON, LUZ MARINA 

DENIZ ORTEGA, JUAN GREGORIO

DENIZ ORTIZ, VICTOR JESUS

DENIZ QUINTANA, YASMINA DEL PINO

DENIZ SANCHEZ, SERGIO 

DENIZ, MARIO MANUEL 

DESHALISAM 

DESIMARCEN

DIAMANT CAIRETA, MIGUEL

DIAZ ARMAS, ANA BELEN 

DIAZ BETANCOR, JUAN LACER 

DIAZ BETANCORT, RAMON

DIAZ BOLAÑOS, IVONNE ZULAY 

DIAZ CARMONA, FELIX HIMAR 

DIAZ CASTRO, MARIA ISABEL 

DIAZ DIAZ, JUAN ALBERTO

DIAZ ESPINO, JOSE ALEXIS

DIAZ GARCIA, CARLOS

DIAZ GUILLEN, CARMELO

DIAZ JIMENEZ, JOSEFA DE LAS NIEVES 

DIAZ KADDOUR, NICOLAS ANDRES

DIAZ MORENO, BRIAN JESUS

DIAZ MORENO, ENRIQUE

DIAZ NAVARRO, JOSEFA ELENA 

DIAZ PEREZ, MARIA DE LOS REYES 

DIAZ PUIGROS SL 

DIAZ RODRIGUEZ, OLIVERIO

DIAZ ROSA, JOSE ANGEL

DIAZ SARMIENTO, MARIA INES

DIAZ SUAREZ, LOURDES

DIAZ VEGA, ZEBENZUI MANUEL

DIAZ-BERTRANA WUYTS, ELAC 

DIAZ-MAROTO CASTRO, JAVIER 

DICAS EXPLOTACIONES SCP 

DIEPPA ALEMAN, LUIS IVAN

DIESMA INSULAR SL 

DILAPROMA SL 

DIOP NDAW, MOUNIROU

DIRKS, MARIKA WILMA 

DISTRIBUCIONES PERAGA SRLL 

DISTRIFAJMO

DIVERSION CANARIA SCP 

DJORDJEVIC, MARINA

DMARCHA 2014 

DOBLADO HERNANDEZ, ALEJANDRO

DOMINGUEZ AFONSO, JOSE FRANCISCO

DOMINGUEZ CABALLERO, GUSTAVO 

DOMINGUEZ GARCIA, ARCADIO 

DOMINGUEZ MEDINA, ELENA 

DOMINGUEZ MOREDA, EDUARDO ALBERTO

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL

DOMINGUEZ SANCHEZ, VENANCIO ANTONIO

DOMINGUEZ SUAREZ, ALBERTO TITO 

DORESTE BERMUDEZ, SANDRA 

DRUMMOND, CHRISTOPHER

DRY WELLNESS 

DUARTE FAISCA, ROBERTO FABIAN 

DUENDES MARFER 

DULCE O SALADO CANARIAS 

DUQUE ECHEVERRY, PAOLA ANDREA 

DUYAG DASILLA, ROSEMARIE

ECONATURA MEDIOAMBIENTE 

ECOVENTAS CAMPESINAS SL 

EDER, HERBERT

EL BUEN COMER SL 

EL CHACHO MEXICAN RESTAURANT 

EL ENCUENTRO DE TEROR 

EL EQUILIBRISTA 33 SABORES 

EL GALLO FELIZ RESTAURACION

EL HACHIMI EL MECHTI, ISMAIL

EL HAMDAOUI MOHAMED, ABDELAZIZ

EL MARASSI EL BEKKOURI EL ALAMI, MOSTAFA

EL OUAZGHARI AALOU, HAMID

EL RINCON DE TEROR 

EL VIAJERO LAS PALMAS

EL YAHYAOUI, JAMAL

EL YOUSFI BACHRIOUI, MOHAMED

EL YOUSFI LAMUADDAN, ADIL 

ELEUTERIA SL 

ELLIOT TAFERNABERRY, JUAN CARLOS

EL-MAKHTARI, AMAR 

EMOCION APNEA 

EMPELSA RESTAURACION SL 

EMSERASA SL 

ENNAJI KHALDOUN, BOCHRA 

ENRIQUE PITA, DAYANI

EQUIPO MARIDAJE 

ESCALONA MOTO, CUSTODIA 

ESCUDERO FERNANDEZ 

ESPINO HOSSE, OCTAVIO JESUS 

ESPINO LOPEZ, YUNIER 

ESPINO OJEDA, OLGA 

ESPINO RAMIREZ, JENNIFER DEL CARMEN

ESPINO RIPPER, ENRIQUE 

ESPITIA DIAZ, GUILLERMINA 

ESPOSITO, JORGE ALBERTO

ESSAIDI, AHMED 

ESSAIDI, AJOUAOUI 

ESTEVEZ RODRIGUEZ, LOURDES GUACIMARA

ESTEVEZ SANTANA, ALEXANDRA 

ESTRADA ORTEGA, JOSE IVAN 

ESTUDIO 928 CANARIAS 

ETRANGE SL 

EXCABADU SL 

EXPLOTACIONES Y PROMOCIONES HOSTELERA ARNAO SL

EXPLOTACIONES Y SERVICIOS SAN ANDRES SL

EXPLOTACIONES ZURBACAN 

FABILORSAN RESTAURANTE 

FAGWENFRAN 

FAHY, JOHN 

FAJARDO MONZON, GINES 

FALCA, BARBARA 

FALCON ALMEIDA, ANICETO 

FALCON GUERRA, ODON VICTORIO

FALCON HENRIQUEZ, GRIMANESA DE JESUS

FALCON MEDINA EXPLOTACIONES

FALCON PEREZ, NATANAEL 

FALCON SANTANA, ARISTIDES 

FALCON SUAREZ, ANDRES 

FAMILIA GARCIA Y ARENCIBIA SL 

FAMILIA MIRANDA SANCHEZ SL 

FARIÑA VEGA, MARIA DOLORES 

FAUSTINO SANTANA, DUNIA MARIA ASUNCION

FEARBEER INVESTMENT CORPORATION

FEEL LOUNGE CLUB SCP 

FEIJOO DIEZ, DAVID 

FELIPE GONZALEZ, JORGE MARTIN 

FELIXCAR INGENIO SL 

FELRODEZ 

FERAOUN MOHAMED, AMAR 

FERNANDEZ ANDUEZA, JESUS SALVADOR

FERNANDEZ GARCIA, JOSE 

FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL CESAR

FERNANDEZ RODRIGUEZ, GREGORIO

FERNANDEZ SAN ROMAN, MARIA DEL PILAR

FERRARI MURCIANO, PATRICIA 

FIDALGO POSE, CARLOS 

FIGUEREDO OROZCO, HERICA LILIANA

FILUC CANARIAS SL

FINBAR MORRISSEY WALSH 

FISCHER, MATTHIAS DIETER 

FLEITAS ALVAREZ, ANGEL

FLEITAS FLEITAS, JOSE FELIPE 

FLEITAS MEDINA, RUBEN 

FLEITAS RODRIGUEZ, DOMINGO ANGELES

FLOR CANARIA RESTAURACION

FLOR ISLEÑA SL 

FLORENCIA PIZZA CAFE S.C.P. 

FLORES FLORES, ROSA ELVIRA 

FLOREZ PEREZ, MARTHA CONSUELO 

FLY STAY SL

FONG KWAN, LAI SHEUNG

FONTANERIA LLAMPE SL 

FORMOSO ALONSO, YENISEY 

FRANCHY, GARA

FRANCO OUTEDA, ISABEL 

FRANCO SOSA, YESSICA DEL PINO

FRANQUIZ HERNANDEZ, ELAINE

FRANYANY SL

FUENZALIDA TORRES, HECTOR GUILLERMO

FUNES POSITO, FLAVIA PAOLA 

FUSSI, JEAN PIERRE

G & PARTNERS 2011 S.L.U 

GALAVALI

GALDALUMA 

GALEANDRO, ALESSANDRA

GALILEO TABERNA 

GALLEGO BALEAR SL 

GALVAN GACELA, MANUEL

GALVEZ PERAZA, TANIA 

GAMBERONI, GIOVANNI 

GAMBOA GARCIA, JORGE JONATHAN

GAO, JING 

GARCIA ALMEIDA 

GARCIA ALMEIDA, DAVID 

GARCIA ALMEIDA, GREGORIO JAVIER 

GARCIA ALMEIDA, MARIA DEL CARMEN

GARCIA ARTILES, MARIA JOSE

GARCIA BETANCOR, BRAULIO SANTIAGO 

GARCIA BETANCOR, LUZ MARINA

GARCIA BOLAÑOS, ESTHER GLORIA

GARCIA CARRASCO, JORGE

GARCIA CASTELLANO, AMPARO

GARCIA DE LA CRUZ, ISAAC 

GARCIA DELGADO, BENJAMIN 

GARCIA GARCIA, JUAN PEDRO 

GARCIA GARCIA, MARIA VANESA

GARCIA GIL, EZEQUIEL 

GARCIA GIROL, JOSE MARIA 

GARCIA GUTIERREZ, YAGO

GARCIA JARAMILLO, ARIANE LOURDES

GARCIA JORGE, JUAN PEDRO 

GARCIA MARTIN, ADAY 

GARCIA MEDINA, JUAN FELIPE 

GARCIA MORALES, OSCAR RAMON 

GARCIA NAVARRO, MIGUEL ANGEL 

GARCIA OJEDA, JONATAN 

GARCIA ORTEGA, JOSE EULOGIO 

GARCIA PEREZ, CESAR SANTIAGO 

GARCIA PEREZ, MARIA VICTORIA 

GARCIA QUADA, CANDIDDO HASSAN

GARCIA RAMOS, SERGIO MANUEL

GARCIA RIBES, ELIZABET 

GARCIA RINCON, CLAUDIA LORENA

GARCIA RODRIGUEZ, RAMON ALFONSO

GARCIA SANCHEZ, CATALINA ROSARIO

GARCIA SANTANA SCP 

GARCIA SUAREZ, ALMUDENA DEL PINO

GARCIA TEJERA, ELSA GUILLERMINA

GARCIA VELEZ, ANTONIO

GARCIA VICENTE, MARIA AYLIN

GARCIA-ARANDA ALVAREZ

GARRIDO ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

GARZON GARCIA, FRANCISCO

GASPA, ROBERTO 

GASTRONOMIA GEL DUE SL 

GASTROTENDENCIAS REVUELTA 2018 

GAZZAROLI, ROMINA 

GEMELOS GARCIA S.C.P. 

GERO Y TRINA SL

GEROBANDAMA 

GEROSAMU 

GESTION DE RESTAURACION Y CAFETERIAS

GESTIONES HOSTELERAS Y TURISTICAS BRIGARCA

GESTIONES Y RESTAURACION PLAYA DEL INGLES

GHARBI REYES, REDUAN 

GIDIERRE 2 

GIL AFONSO, PINO TERESA 

GIL ARENCIBIA, AMADO 

GIL DENIZ, PATRICIA ANSELMA 

GIL GALINDO, SALVADOR

GIL ROMERO, JOSE 

GIMENEZ GUTIERREZ, ROGER

GINES BALLANO, JESUS 

GIRALDO ALAVA, TUULA SANI 

GIULIODORI, ANDREA 

GIURANNO, FRANCESCO 

GIUSTI Y RUBINI 

GO AWAY SL 

GO KIM, YO HWAN 

GODOY VEGA, KENNETH 

GOMEZ MOREIRA, ALEJANDRA

GOMEZ TAVARES, ABRAHAN ALBERTO

GONIDEC, NADINE JEAN YVONNE

GONZALEZ ALMEIDA, ALEJANDRO 

GONZALEZ ALONSO, JENNIFER

GONZALEZ ARENCIBIA, ANA 

GONZALEZ BATISTA, MARCO ANTONIO

GONZALEZ BETANCOR, ECOAY DEL MAR

GONZALEZ CARDENES, JOSE ANTONIO

GONZALEZ CASTELLANO, VANESA 

GONZALEZ CUEVAS, JUANITA IVONNE

GONZALEZ DEL TORO, PEDRO NICOLAS

GONZALEZ DOMINGUEZ, EXPEDITO 

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL

GONZALEZ GARCIA, ROSA DELIA 

GONZALEZ GONZALEZ, HERNANDO

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN

GONZALEZ GONZALEZ, NISAMAR

GONZALEZ GUEDES, LUZ MARINA 

GONZALEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS

GONZALEZ HERNANDEZ, ALFREDO 

GONZALEZ HERNANDEZ, EUGENIA MARIA

GONZALEZ HERNANDEZ, ISAURA 

GONZALEZ HERNANDEZ, JULIO 

GONZALEZ HERNANDEZ, MARLENY 

GONZALEZ KÜNDIG, ESTEFANIA ISABEL

GONZALEZ LOPEZ, JOSE ANGEL 

GONZALEZ MANE, MAIDELY  

GONZALEZ MAROTO, MARIA LOURDES

GONZALEZ MONTALVO, ALBERTO 

GONZALEZ MONTESDEOCA, MARCELO ARTEMI

GONZALEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER

GONZALEZ MORINIGO, LIZ MARLENE 

GONZALEZ MUÑOZ, MARIA DUNIA 

GONZALEZ OJEDA, RAUL 

GONZALEZ PEREZ, DAVID 

GONZALEZ PEREZ, FELIX

GONZALEZ QUINTANA, VICTOR MANUEL

GONZALEZ RAILTON, LAURA VERONICA

GONZALEZ RODRIGUEZ, ADRIAN 

GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

GONZALEZ ROJAS, YANET 

GONZALEZ SANTANA, AYOZE 

GONZALEZ SANTANA, DUNIA MARIA

GONZALEZ SILVA, FRANCISCO PAUL

GONZALEZ SOSA, DUNIA DEL PINO 

GONZALEZ SOSA, MARIA ENCARNACION

GONZALEZ SUAREZ, JUAN JAVIER 

GONZALEZ SUAREZ, MANUEL JESUS 

GONZORTEFITNESS 

GOODBYE ITALIA

GOPAR DELGADO, MONICA 

GOURMET 222 SW 

GOURMET CANARIO DE MERCADOS 2012

GRAN KARTING CLUB SL 

GRANADO GUERRA, JOSE HONORIO 

GRANADO MORENO, ARIDANE MARTIN

GRANADO MORENO, CHRISTIAN RAUL

GRANHOYO SL 

GRAUPERA VALDES, JOSE

GREJACA 

GRILL COSTA MAR

GRIMA GRACIA, GABRIEL 

GRIMALDI SANTANA, PEDRO 

GRIMON VIÑOLY, TOMAS 

GRONING RAMOS, MARITZA

GROSS, GUDRUN BEATRICE 

GRUPO HERMANOS HERNANDEZ MONTESDEOCA SL

GUACHINCHE LA CANTERA SL 

GUAN, JIANHUA

GUAN, WENHUI

GUAYAR PIZZA

GUEDES GARCIA, ROBERTO 

GUEDES QUINTANA, AZAHARA

GUEDES RAMIREZ, CLAUDIO JUAN 

GUEDES SUAREZ, MARIA JESUS

GUEREN DIAZ, EDUARDO 

GUERRA CABRERA, ISMAHIL 

GUERRA GONZALEZ, JUAN MANUEL 

GUERRA GUERRA, CONRADO 

GUERRA LANTIGUA, CARLOS

GUERRA LANTIGUA, PLACIDO 

GUERRA LOPEZ, FABIAN 

GUERRA MARRERO, CAROLINA CARMEN

GUERRA PULIDO, JUANA MARIA 

GUERRA RODRIGUEZ, ROGELIO 

GUERRA VEGA, FRANCISCO HILARIO

GUERRERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL

GUERREROS CORDOBA, DIEGO ANDRES

GUI, YINFENG 

GUILLEN MENDOZA, JULIAN CELESTINO

GUINEAL LAS PALMAS 

GUO, JIANCHENG 

GUTIERREZ BUTLER, ESPERANZA

GUTIERREZ MARTIN, JOSE LUIS 

GUTIERREZ MENA, MERLINDA 

GUTSCHNER, GEBHARD FIDEL 

HAJJA AIT IDIR, MOHAMED 

HAMBURGUESERIA EL JARTON SL 

HANEMANN, DAVID 

HANY EL HASOUL, MOHAMED 

HART, ANDRE JACCO 

HAVANA GRAN CANARIA SCP 

HE, JIANFEN

HECK, SANDRO MICHAEL 

HEIDENTHAL, IRA 

HEILEMAN, MIRKO

HELLER, CLAUDIA CHRISTINA

HELLER, THOMAS 

HENRIQUEZ SANTANA, EZEQUIEL 

HEREDIA CARMONA, JOSEFA

HEREDIA CARMONA, LUZ DIVINA 

HEREDIA HEREDIA, ANTONIO 

HEREDIA HEREDIA, MIGUEL 

HERMANOS MELIAN SCP 

HERMANOS PERDOMO DENIZ 

HERMANOS SOSA NUEZ SCP

HERMANOS TAVIO RESTAURACION 

HERNAN VEGA SL 

HERNANDEZ ACOSTA, CARLOS DE LOS DOLORES

HERNANDEZ CASTELLANO, GUADALUPE REYES

HERNANDEZ CRUZ, DALMAI

HERNANDEZ DENIZ, MARIA AUXILIADORA

HERNANDEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER

HERNANDEZ DIEZ, ALICIA 

HERNANDEZ ESTUPIÑAN, RAFAELA 

HERNANDEZ FLEITAS, MARIA DEL PILAR

HERNANDEZ FUENTES, ANGEL LUIS

HERNANDEZ GARCIA, ANTONIO 

HERNANDEZ GARCIA, BETSAIDA DEL CARMEN

HERNANDEZ GARCIA, ESTHER VANESA

HERNANDEZ GODOY, MARCIAL 

HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES

HERNANDEZ HERNANDEZ, GREGORIO

HERNANDEZ JIMENEZ, JORGE SALVADOR

HERNANDEZ JORGE, ANIANO 

HERNANDEZ LOPEZ, AGUSTIN 

HERNANDEZ LOPEZ, MARIA LOURDES

HERNANDEZ LOPEZ, QUINTIN 

HERNANDEZ MARTIN, ANTONIO FRANCISCO

HERNANDEZ MATEO, JOSE 

HERNANDEZ MORENO, ADONAY 

HERNANDEZ MORENO, FELIPE DE JESUS

HERNANDEZ NAVARRO, MIGUEL 

HERNANDEZ PEREZ, ALBERTO

HERNANDEZ PEREZ, JOSE MIGUEL

HERNANDEZ PEREZ, PEDRO 

HERNANDEZ QUINTANA, CARLOS 

HERNANDEZ RANGEL, MOISES ANTONIO

HERNANDEZ RAVELO, RAFAEL

HERNANDEZ REGALADO, MARIA CANDELARIA

HERNANDEZ REYES, VERONICA ISABEL

HERNANDEZ RIVERO, ANA ROSA 

HERNANDEZ RODRIGUEZ, JOEL NAUZET

HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION

HERNANDEZ RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO

HERNANDEZ RODRIGUEZ, YERAY 

HERNANDEZ SALAMANCA, MERY LUZ 

HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE RUBEN 

HERNANDEZ SANTANA, BARBARA VANESSA

HERNANDEZ SANTANA, PEDRO CANDIDO

HERNANDEZ SARMIENTO, RUBEN 

HERNANDEZ SOSA, JUANLUIS

HERNANDEZ TAPANES, SERGIO 

HERNANDEZ TORREJON, DANIEL 

HERNANDEZ TORRES, SORAYA 

HERNANDEZ VERGARA, GLENDA SULAY

HERNANDEZ, DOMINGO 

HERRANZ OTI, MONICA 

HERRERA ALEMAN, MARIA CONCEPCION

HERRERA ANTONA, LORETO DEL ROSARIO

HERRERA DE LA CRUZ, RUTH 

HERRERA GONZALEZ, FRANCISCO ANTONIO

HERRERA GOPAR, RITA YESENIA

HERRERA MEDINA, FRANCISCO JAVIER

HERRERA MEDINA, SALVADOR 

HERRERA QUINTANA, MIGUEL ANGEL 

HERRERA RAMIREZ, DIEGO

HERRERA ROMERO, MARIA ISABEL 

HERRERO GIL, JORDI

HIDALGO LOPEZ, JOSE ROBERTO 

HIPICA LOS TONELES G. C. SL 

HOSTEL MOCAN SL 

HOSTELERIA EL VERIL 

HOSTELERIA GRESSARA SL

HOWARD 168

HU, BIAO 

HUANG, CHUNGRONG 

HUANG, RONGFANG 

HUANG, YAN 

HUERTAS SARMIENTO, JUSTO SOCORRO

HUGO, LUDOVIC SALVATORE J 

HULLMANN REINHARDT, ELISABETH 

HUSSAIN CHAUDHRY, MUSHTAQ 

IACOBAN, DANIEL 

INNOVADOR RESTAURANTE ASIATICO SCP

INOA DISTRIBUIDORA CANARIA SL 

INTERNATIONAL GRAPHIC SUPPLY

INVERSIONES 2806

INVERSIONES NANTES 

INVERSIONES RODRIGUEZ LOZANO 

IREJUL PALMARETE 

ISIDORO SANCHEZ PEREZ SL 

ISROSEBAS SL

IVICIC, VIDA 

JABER CHAAR, WALID 

JACOBS, IHOR HENDRIK EGBERT 

JACOBSEM, IVANOR JOSE

JALCOP SCP 

JAMHOUR, HICHAM 

JARDIN DE CORBO SL 

JAVE GIRE MANA YUMBO 

JAYAPANCANARIAS95

JENNIFER-ELSOL 

JENSEN, VIDAR

JEREZ MORALES, FERNANDO 

JEREZ MORALES, PABLO 

JI, ZHONGQUAN 

JIAN Y RONG SCP 

JIANG, BAOYUN 

JIANG, QIONG 

JIAO, DAWEI 

JIMENEZ DAMASO, JOSE JUAN 

JIMENEZ DIAZ RESTAURACION TRIANA SL

JIMENEZ DIAZ, URSULA MARIA 

JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO 

JIMENEZ LASSO, VICTOR MANUEL 

JIMENEZ MIRANDA, JUAN NICOLAS

JIMENEZ MORENO, JAVIER JESUS 

JIMENEZ PEREZ, BASILIO DAVID

JIMENEZ QUESADA, CONCEPCION 

JIMENEZ RIVERO, JOSE JUAN 

JIMENEZ RIVERO, LUCIA 

JIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL 

JIMENEZ SANTANA, JOSE SALVADOR 

JIMENEZ SOSA, FERNANDO NICOLAS 

JIMENEZ SUAREZ, MARIO LUIS 

JIMENEZ TORRES, BORJA AYRAN 

JIMENEZ VALIDO, ANTONIO 

JIMENEZ VERGARA, VICTOR 

JIMENEZ VIGO, ALVARO 

JIN, DONGDONG 

JIN, LINGWEI

JOCANDA SCP 

JOHANSSON, UNO DAVID VALTER

JOHNSON VARGAS, MICHAEL ENRIQUE

JORDAN MORALES, HECTOR 

JORGE AVILA, SOLEDAD ANGELES

JORGE DENIZ, MARCIAL ARIDANE

JORGE HERNANDEZ, PATRICIA 

JOSCAM HOSTELERA SL 

JULIO CESAR SANTANA CACERES SL

JUSTIPRECIOS Y LICITACIONES CANARIAS CONSULTING SL

JUSTO MORENO, MARIA ELENA

JUVENON, JULIE 

KAMBOJ, SIDDHARTH 

KANDAR HAMMOUD, MOHAMAD OMRAN

KANJI HIMATLAL, SAMIRA 

KASSIH KASSIH, GEORGE 

KAUM, PETER

KEEPING FIT CENTER 

KHAN RAKHI, MUNIR 

KHAYAT SUAREZ, OMAR 

KIMERA SL

KIOSKO PUERTO LA LUZ SL 

KONIGSPLATZ SL 

KOPAS PALAWAN SL 

KOUBAA, MILOUD

KOUHOUS KOUHOUS, MOHAMED 

KRON, UDO

KURBINI MHILLAJ, DIANA 

KUSS ENTERPRISES

LA COCINA DE LA PLAYA 

LA COCINA DEL JARDIN SL

LA COLMENA CAFE & ARTE 

LA CORDILLERA MYA

LA DESPENSITA CANARIA 2009

LA MAFIA LAS PALMAS SIETE 

LA POSADA DE JAMAICA

LA REBANADA DE TAMARACEITE 

LA ROSA YING SL

LA SORRUEDA SIGLO XXI 

LA SORRUEDA SL

LA TAPITA LOS JOSE'S SL 

LA TASQUITA D' IVAN 

LA TRASTIENDA DE CHAGO 

LA ZANAHORIA BIOGLOBAL 

LAFRAGOLA, CARLO JOSEPH MICHELE 

LAGHMARI EL HABCHI, MOHAMED 

LALWANI RODRIGUEZ, MOHIT JAIPRAKASH

LAMHAMDI LASFAR, MOHAMMED 

LAMHAMDI LASFAR, MUSTAPHA 

LANCIA, IVAN 

LANSE MAR SCP

LANTIGUA LANTIGUA, GILBERTO 

LARA AGUILERA, TERESA 

LAS CARACOLAS DE AMADORES SL 

LAUSCHKE, SABINE 

LE BORGNE, MICHEL JACQUES 

LEE CHOE, MAN SU 

LEGAY, CHRISTOPHE ROLAND JOEL

LEHMANN, MARKO 

LEIBINGER, RALPH LOTHAR 

LENAF GESTION DE SERVICIOS

LEON CAZORLA, BENAYGA YURENA 

LEON CAZORLA, IGNACIO 

LEON CAZORLA, JUAN JULIAN 

LEON DUMPIERREZ, ALEJANDRO 

LEON LEON, ALEXIS AMELIO 

LEON MORENO, FELIPA DE LA CRUZ 

LEON RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 

LEUNG WONG, YIU SING 

LEYBA PINTOS, GIOVANA VANESA

LEZCANO DOMINGUEZ, ENRIQUE CLEMENTE

LEZCANO NAVARRO, ENRIQUE NAUZET

LI LI, RENCHUN 

LI LIU, XIAO YAN 

LI, BIN 

LI, FENG 

LI, RUIXIONG 

LI, SHAOHONG 

LI, YICHEN 

LI, YIKENG 

LI, ZHENQING 

LILLO MEZA, MIGUEL ANGEL 

LIMONES SUAREZ, JOSE 

LIN LIAN 

LIN, GUOBING

LIN, LANYING

LIN, WEIMIAO

LIN, XIJIE 

LINKE, CHRISTINA TRAUTE HILDEGARD

LISUANDI SL 

LITOGRAFIA IMPRENTA ARTEARA SL 

LIU XU, DAIFU

LIU, JIANCHUAN

LIU, WEN PING 

LIU, YANDI

LIVINGSEA 

LLAMAS DE LA FUENTE, ROBERTO 

LO SASSO, CRISTIANO 

LOPEZ AGRELO, SILVIA 

LOPEZ ALEGRE, JESUS 

LOPEZ ALONSO, VICENTE GENARO

LOPEZ ALSO, MIGUEL ANGEL 

LOPEZ CABRERA, BLAS ESTEBAN

LOPEZ CAZORLA, BRAULIO 

LOPEZ CRUZ, LUIS ENRIQUE 

LOPEZ FABELO, CECILIA DEL PILAR 

LOPEZ FLEITAS, MILAGROSA

LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES

LOPEZ IGLEGIAS, ALEXANDER 

LOPEZ LOPEZ, SEBASTIAN CARLOS 

LOPEZ MATOS, NARCISO 

LOPEZ MONZON, JUAN 

LOPEZ PEREZ, JUAN MANUEL

LOPEZ QUEVEDO, ELENA 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE 

LOPEZ RUEDA, ALFREDO 

LOPEZ SANABRIA, JOSE ANGEL

LOPEZ SANTANA, BERNARDINO AGUSTIN

LOPEZ SUAREZ, ANTONIO

LOPEZ, HIGINIA ELISA

LORENZO GONZALEZ, VICTOR MANUEL

LORENZO JIMENEZ, AMANDA 

LORENZO JIMENEZ, CARMEN BEGOÑA

LORENZO LAMPON, ALBERTO JAVIER 

LORENZO MARRERO, SONIA BEATRIZ 

LORENZO ROCHA, DOMINGO 

LORENZO RODRIGUEZ, ARMINDA DEL PINO

LORENZO RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES

LORENZO RODRIGUEZ, ZOE 

LORENZO SANTANA, JUAN FRANCISCO

LOS ARCOS DE LA LAGUNA SL 

LOS CURRANTES 2009 SCP 

LOS FOGONES DEL NAUTICO 

LOS GIRASOLES DOS SL 

LOU, CHONGZONG 

LOVALI SL 

LOVIN 211 RESTAURACION 

LOZANO ANDRES, JESUS MANUEL 

LSA 2015 

LUDE GESTIONES Y SERVICIOS

LUHAM'S TEAM 

LUIS [empresa]

LUIS MOLINA SPORT SL 

LUNA MORENO, PEDRO 

LUNA RESTAURACION SCP 

LUQBER CANARIAS 

LUX CANARIAS LIFESTYLE 

LYLAK CHYZHOVYCH, OLESYA

LYTVYNENKO, IRYNA

M.B. HESPERIDES SL 

MAANAN ISMAEL, HAYAT 

MACHIN LUANA, FRANCISCO JOSE 

MACIAS GUERRA, FRANCISCO JOSE 

MACIAS MARTIN, MARIA DOLORES 

MACIAS PEREZ, JOSE MANUEL 

MACIAS QUINTANA, TANIA MARIA

MACONOCHIE, ANDREW SEAN 

MACROFIT CANARIAS SL

MADANI OMAR, MOHYEDDINNE

MAESTRO TRUJILLO, MARIA MONTSERRAT

MAHBOUB TARIK, LOUBNA 

MAHERO 2016 SL 

MAIER, FRANK HARALD

MAJOCAYA 2014

MALDONADO ESPEJO, EDUARDO OCATVIO

MANAR NAOUI, WAFAA 

MANAROLA RESTAURACION 

MANASSA DE TOMASI, CLAUDIO GUSTAVO

MANTENIMIENTO INTEGRALES ARCHIPIELAGO

MANUEL SANTANA ORTEGA SL 

MANZANO VALCARCEL, ANTONIO 

MANZKE, THOMAS MICHAEL JOACHIM

MARCESA 2013 

MARGINEAN, LOREDANA IULIANA 

MARGULLAR DIVING 

MARIANI, KATIA 

MARICHAL MENA, JOSEFA 

MARIN VILLASANTE, PEDRO RICARDO 

MAROA CLUB DE MAR

MARQUEZ PITA, ERNESTO 

MARRERO BETANCOR, SANTIAGO 

MARRERO CABRERA, MARIA PINO 

MARRERO CARDONA, YESSICA MARIA 

MARRERO FELIPE, VICENTE

MARRERO GARCIA, BLANCA DELIA 

MARRERO GIL, ELSA BEATRIZ 

MARRERO GONZALEZ, CARMEN ARANZAZU

MARRERO GUERRA, CELIA

MARRERO ORTEGA, JUAN MARIA

MARRERO PEREZ, FELIPE JHONATAN 

MARRERO PEREZ, NAUZET 

MARRERO REYES, VICTOR FERNANDO 

MARRERO RODRIGUEZ, FERMIN FLORENCIO

MARRERO SANTIAGO, JOSE ANDRES 

MARRERO SOSA, JAVIER

MARSALA LAS PALMAS RESTAURACION

MARSUS GOURMET

MARTEL BENITEZ, ANTONIA DEL ROSARIO

MARTEL BENITEZ, LOURDES 

MARTEL GUEDES, JUAN JOSE 

MARTEL GUEDES, VICTOR MANUEL

MARTEL HOUSE E HIJOS SL 

MARTEL MEDINA, BENJAMIN

MARTEL MEDINA, MARIA JESUS 

MARTEL PEÑATE, JOSE MIGUEL 

MARTEL VEGA, YUDIT

MARTELL FALCON, ANTONIO JUAN

MARTIN ARMAS, TAMARA 

MARTIN AUYANET, JUAN JOSE 

MARTIN BENITEZ, ABRAHAM JOSE 

MARTIN BENITEZ, RAYCO MANUEL 

MARTIN CEDRES, EMILIA ANTONIA 

MARTIN DE LA NUEZ, LUZ MARIA 

MARTIN HERENCIAS, VICTORIA 

MARTIN HERNANDEZ, FRANCISCO ANTONIO

MARTIN LOPEZ, MARIA DEL ROSARIO

MARTIN MATIAS, EUGENIO 

MARTIN PEREZ, ANTONIO ANGEL 

MARTIN RODRIGUEZ, REINALDO ALEXANDER

MARTIN SANCHEZ, CARLOS

MARTIN SANTANA, ROBERTO 

MARTINEZ ARIAS, INGRID PAOLA

MARTINEZ ARIAS, MILTON STEVEN 

MARTINEZ CAMALICH, JAVIER 

MARTINEZ CANTELI, LUIS 

MARTINEZ CASTILLO, ANTONIO

MARTINEZ CASTRO, RUBEN 

MARTINEZ DE CASTRO, ALIA

MARTINEZ GOMEZ, DANIEL 

MARTINEZ GOMEZ, JUAN 

MARTINEZ MENENDEZ, MIGUEL ANGEL

MARTINEZ MORALES, DIANA

MARTINEZ MORALES, LEANDRO JAVIER

MARTINOVIC, ZELJKO 

MARZICOLA, AGOSTINO 

MASQUEVINOS CANARIAS

MASTER CELULRA 

MATA CANARIA SL 

MATEO JIMENEZ, ELIGIO

MATEO SANTIAGO, MATIAS ISIDRO

MATIAS JIMENEZ, NICOLASA 

MATURANO GIMENEZ, MIRTA IRIS

MAYOR DOMINGUEZ, NICANOR 

MAYOR RODRIGUEZ, JOSE 

MAYORDOMO EXOJO, ISAAC 

MAZZUCCA, ANGELO 

MCMILLAN, DARRAN 

MEDEROS BARROSO, JONATHAN

MEDEROS OSSORIO, FRANCISCO 

MEDEROS SANTANA, FRANCISCO JAVIER

MEDINA ALAMO, JUAN FRANCISCO 

MEDINA CALERO, JUAN CARLOS 

MEDINA CARDENES, JESUS DAVID 

MEDINA CUBAS, NATIVIDAD YURENA

MEDINA DIAZ, OCTAVIO 

MEDINA FERNANDEZ, RAMONA MARGARITA

MEDINA GARCIA, KEILA 

MEDINA GARCIA, MIGUEL SERAFIN 

MEDINA HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

MEDINA LEZCANO, AGUSTIN MARIO

MEDINA LEZCANO, JUAN BAUTISTA

MEDINA MACIAS, JOSE 

MEDINA MELIAN, ELISABET 

MEDINA MONTESDEOCA, ROBERTO JESUS

MEDINA PEREZ, JOSE IGNACIO

MEDINA RODRIGUEZ, CRISTOBAL MANUEL

MEDINA SOCORRO, MARIA DEL ROSARIO

MEET & FOOD

MEGAN ITALIAN GROUP SCP

MEGGI, VANTI

MEICKER, ERIK 

MEJIA AVENDAÑO, WILLIAM DE JESUS 

MEJIA MERCADO, XIOMARA DEL SOCORRO

MEJIAS BARROSO, MANUEL REYES

MEJIAS GONZALEZ, ORLANDO JOSE

MEJIAS HERRERA, RITA MARIA 

MEJIAS PEREZ, EVA MARIA 

MELIAN MARTIN, MANUEL ENRIQUE

MELIAN QUINTANA, TERESA DE JESUS

MELIAN RUIZ, BASILIO

MELLIFONT SL

MELPER 2001 SL

MENDEZ ARTILES, FERNANDO JOSE

MENDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE

MENDOZA GIL, MARIA NIEVES 

MENDOZA LANTIGUA, RAUL 

MENDOZA MELIAN, JOSE JUAN 

MENDOZA PAADIN, MARIA DESIRE

MENDOZA PADRON, CARMEN ROSA 

MENDOZA SOSA, ADRIANA MARIA 

MENSOURI, HAFID 

MERNOCLA SL 

MESA PINAR, ISABEL

MEYER, MICHAEL 

MICOCINA SCP 

MILAN BRITO, JUANA ROSA 

MIND CANARIAS 

MIRADOR DE MEDIANIAS SL

MIRADOR DE SANTA LUCIA 

MIRAMAR CANARIAS SL 

MIRANDA BOLAÑOS, JOSE FRANCISCO

MIRANDA HERNANDEZ, FIDEL 

MIRANDA HERNANDEZ, MODESTO 

MIRELES ROMERO, ANA 

MISERA TO SL 

MIZZIAN BURGER KEBAB

MK & DJ FUTURE 

MOGAN GELATI 

MOHAMED AL AZZAWI, HAMODI JONES

MOHAMED MOHAMED, ACHRAF 

MOHAMED MOHAMED, SOULIMAN 

MOHAMMAD HOSSAIN, ABUL 

MOHAND YILALI, MUSTAFA 

MOLINA CARTON, ANTONIO ANGEL

MOLINA GARCIA, MARIA ALICIA 

MONTAÑA GORDA

MONTESDEOCA CACERES, ARTURO 

MONTESDEOCA PULIDO, MAGNOLIA JUANA

MONTESDEOCA RODRIGUEZ, ALEXANDRA

MONTESDEOCA ROMERO, TERESA JESUS

MONTESDEOCA, JUSTO MATIAS 

MONTIBON AZCONA, ELLEN 

MONZON ACOSTA, JUAN JOSE 

MONZON PEREZ, PEDRO 

MONZON RAMIREZ, MARIA DOLORES 

MORA DIAZ, ROBERTO 

MORALES CURBELO, ALEJANDRO

MORALES GOMEZ, SINAHY EVELYN

MORALES LEON, EDUARDO 

MORALES LOPEZ, ARMANDO JOSUE 

MORAN BURIEL, YOLANDA 

MORAN RODRIGUEZ, BORJA 

MORAN RODRIGUEZ, SERGIO YERAY 

MORANO VEGA, JOSE JAVIER 

MORANT ARILLA, ANTONIO 

MORENO AFONSO, SEBASTIAN 

MORENO CAMPAGNOLA, GILBERT ENRIQUE

MORENO CASTILLA, MARCOS GILBERTO

MORENO CONTRERAS, JOSE FELIPE 

MORENO DIAZ, DOLORES 

MORENO DIAZ, FRANCISCO JAVIER 

MORENO DIAZ, TOMAS 

MORENO FERNANDEZ, MARIA DEL PINO

MORENO GALVAN, CARMEN 

MORENO GARCIA, CESAR DEL PINO 

MORENO HERNANDEZ, ANGEL LUIS 

MORENO LUJAN, AMADA 

MORENO MARTIN, MIGUEL ANGEL

MORENO RODRIGUEZ, MARIA JESUS

MORENO, ROSA DELIA

MORETA MORETA, FAUSTO RODRIGO

MORO MORO, DANIELE

MORODRI SL

MOUSSA, NDIAYE 

MUMBAI SUNSET 

MUÑOZ ESTUPIÑAN, JUAN ANTONIO 

MUÑOZ GONZALO, MARINA

MUÑOZ, IDALMIS

MUSA, VIVIAN 

NAGOAL 2016 

NANNI, SEBASTINA RODRIGO 

NARANJO HERNANDEZ, JOSE MANUEL

NARANJO SANTANA, MARIA ELENA 

NARANJO Y ARENCIBIA SL

NATURAL Y NUESTRO 

NAVARRO CABRAL, GUILLERMO 

NAVARRO DE AGUSTIN, JULIO MANUEL

NAVARRO GONZALEZ, PAULINA CARMEN

NAVARRO GUEDES, TERESITA JESUS 

NAVARRO MARRERO, SHAILA 

NAVARRO MOLINA, CARLOS MANUEL

NAVARRO SANTANA, MARCOS 

NAVARRO TADEO, JOSE CARLOS

NAVARRO TADEO, MARCO ANTONIO

NAVARRO YANEZ, BELINA  

NDIAYE, BABACAR

NEC ACTIVE 

NELMEN SL 

NELSON RAMOS MARRERO 

NERSA CANARIAS 

NEW GRUPO MACHIN 

NEYRA PAETOW, LUIS 

NICOTRA, SALVATORE 

NIETO SANTANA SL 

NIEVES ALONSO, MARIA MACARENA 

NIKOLA VAHO 

NISMIGE SL 

NITOS CANARIAS

N-JOY GRAN CANARIA

NONA CENTRO MATERNAL

NUCIFORA, FRANCESCA 

NUEVO RIO SDAD COOP 

NUEZ LOPEZ, CLARA ISABEL 

NUÑEZ PEREYRA, MILCIADES GUILLERMO

NUT, IOAN 

O'CARRETTINO 

OJEDA ABRANTE, ENRIQUE 

OJEDA DAMASO, JUAN RAMON 

OJEDA DIAZ, JANEHIZA 

OJEDA JIMENEZ, JOSE RAMON

OJEDA LOPEZ, JONATHAN ACORAN 

OJEDA MEDINA, OLIVER DANIEL

OJEDA MONTESDEOCA, REGINA 

OJEDA OJEDA, IGNACIO 

OJEDA PONCE

OJEDA QUINTANA, RAMON VICTOR 

OJEDA SANTANA, ADRIAN 

OJEDA SANTANA, JUAN MANUEL 

OJEDA SANTANA, ROBERTO 

OJEDA SEGURA, JOVITA 

OJEDA TROYA, CRISTIAN PEDRO 

OLAECHEA BODEI, VALERIA ALEJANDRA

OLAZABAL VAZQUEZ, KENIA 

OLE JAEN 

OLIVA HERNANDEZ, MARGARITO

OLIVA VALCARCEL, ZAIDY 

OLIVARES AGUILERA, JOSE ANTONIO 

OLIVELLA ROMERO, YELKIS OMAIRA 

OLMEDO CABALLERO, FRANCISCO JAVIER

ORDOÑEZ JIMENEZ, ISABEL MARIA 

ORIGEN COLOMBIA 

ORSI, ALESSIA 

ORTEGA GRIMON, ORLANDO 

ORTEGA HERNANDEZ, CAROLINA

ORTEGA MARTEL, LIDIA ESTHER 

ORTEGA MORENO, CARMEN 

ORTEGA RODRIGUEZ, MANUEL JESUS 

ORTEGA SERRANO, AGUSTIN AIRAM

ORTIZ ALONSO, JUAN JOSE 

ORTIZ AMO, JOSEFA

OSULLIVAN, ABBIE JANE 

OTHMANNHARI 

OUMOUCHI TAKOUBA, DJILALI 

OUMOUCHI, ISMAIN

OUSSARE, MHAMMED 

OVAL 

PADEL EN CUBIERTO TELDE 

PADRON BRUNO, CARMEN IDAIRA 

PADRON SANTANA, MARIA DEL PINO

PAGLIOLI, SONIA

PAIN MONZON, ANAYLI 

PALAWANDAIR SL 

PALILEO ESPIRITU, ERLITA 

PALMA WOK 

PANADERIA FAYCANES SL 

PANAMERA NIGHT CLUB SL

PANTELIC, TAMARA 

PAPAPANAGIOTOU, ANASTASIOS

PAPIS GRILL

PARAISO FATIMA 

PARAISO MING 

PASTELERIA L'ANTIGUA SL 

PATA EL CALERO 

PATIÑO LLANOS, ELBA LEONOR

PAZ SOLIÑO, JUANA MARITZA 

PEJORGE CANARIAS SL

PEÑA HERRERA, MARIA DE LA O 

PEÑATE FALCON, BRAULIO

PEÑATE JIMENEZ, CRISTINA 

PEÑATE LEON, ESTRELLA 

PEÑATE RODRIGUEZ, ANTONIO DE LOS REYES

PEÑATE SUAREZ, VANESA DE LOS REYES

PEPPEROTELLA 

PERA Y SOL 

PERALTA MUÑOZ, RAMONA CLARIVEL

PERCABEZ 

PERDOMO DENIZ, NICOLAS DOMINGO

PERDOMO MORENO, JOSE AMELIO 

PERDOMO PERDOMO, JULIO

PERDOMO RIVERO, MARIA JOSE 

PERDOMO VERA, ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA MEDEROS, FRANCISCO SABINO

PERERA ARAÑA, JUAN JESUS 

PERERA PEREZ, MARIA SANDRA 

PEREZ AGUILERA, PEDRO ANGEL 

PEREZ ALONSO, PABLO

PEREZ CALDERIN, JOSE MIGUEL 

PEREZ CALDERIN, MANUEL

PEREZ CASTELLANO, EDUARDO JAVIER

PEREZ CEDRES, SEVERO 

PEREZ DE LA CRUZ, CARMEN DELIA 

PEREZ DOMINGUEZ, ILUMINADA DE LOS ANGELES

PEREZ EUGENIO, MARIA BEGOÑA 

PEREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 

PEREZ HERNANDEZ, JOSE VENTURA

PEREZ LAGO, OSCAR 

PEREZ LEKATOMPESSY, LEANDRO

PEREZ LOPEZ, JOSE 

PEREZ LOPEZ, SARA MARIA 

PEREZ LORCA, RAFAEL 

PEREZ MARRERO, RUBEN TENESOR 

PEREZ MARTIN, SANTIAGO ALEJANDRO

PEREZ MEDINA, XENIA MARIA

PEREZ NAVARRO, JONATHAN JOSUE 

PEREZ NUEZ, EUGENIO

PEREZ OJEDA, LUIS 

PEREZ QUINTOSA, JORGE LUIS 

PEREZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

PEREZ ROSALES, JORGE JAVIER

PEREZ SANTANA, ERWIN ERNESTO

PEREZ SANTANA, JOSE LUIS 

PEREZ SANTANA, JUAN JESUS 

PEREZ TOVAR, MONICA 

PEREZ VEGA, MARIA GISELA

PEREZ VERDU, ROSA MARIA

PEREZ, MARCOS ANTONIO 

PETAR IVANOV, RACHEV

PFITSCHER, GERHARD

PHARMA PNS 

PIER 19 SL

PINEDA RODRIGUEZ, JOSE ALFREDO 

PINK MOON SL 

PISANO SORBILLI, DANIEL ANTONIO

PIU, MAURIZIO 

PIZQUEO 

PIZZAS PALAWAN 

PIZZERIA ITALIA VESUBIO 

PLACERES RAMOS, PEDRO

PLACERES RODRIGUEZ, CARLOS

PLATERO REVUELTA 

PLAYAS EVENTOS 

POLANCO DURAN, JUAN DIEGO

POLO SARDINA, FRANCISCO 

POLSO, LEENA KAARINA 

POMME TRIP 

PONCE CABRERA, LAURA 

PORTO ERCOLE SL

POSEIDON GYM CENTER 

POZO GARCIA, FRANCISCO JAVIER 

POZON GILARTE, JOSE 

PP3 HOSTELERA 

PRADO RODRIGUEZ, JULIA 

PREDICCION ACERTADA 

PREPARADOS DEL SUR SL 

PRIETO ARGUELLES, JOSE LUIS

PRIETO EKELOF, NICK 

PROMOTORA DE IDEAS Y PROYECTOS SINGULARES

PRONODE CANARIAS PLUS 

PROSURFING COMPANY 

PULIDO GARCIA SL 

PULIDO RODRIGUEZ, ELIYONAI ABRAHAM

PULIDO SANTANA, NARCISO DE LOS REYES

PURINA, LIGA 

QIU, GUOXING 

QUESADA CERPA, RAFAEL 

QUESADA GONZALEZ, JOSE ANTONIO

QUEUL FAMILY SL

QUEVEDO BAEZ, SATURNINO 

QUEVEDO BOLAÑOS, ALEJANDRO 

QUEVEDO MARRERO, JESUS ANIBAL

QUINTANA CASTELLANO, JUAN ANTONIO

QUINTANA CAZORLA, HERIBERTO 

QUINTANA DENIZ, ENCARNACION DE LOS ANGELES

QUINTANA FELIPE, PEDRO 

QUINTANA HERNANDEZ, MOISES

QUINTANA MEDINA, ADRIAN DEL PINO

QUINTANA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL

QUINTANA SARMIENTO, JOSE ORLANDO

QUINTERO ESPINOSA, JENNIFER ESTEISY

RABADAN MORALES, JOSE LUIS

RADLOVACKI, HELENA 

RADZUHN, CHRISTIAN 

RAFFOCACCIA 

RAHMAN, MAMUN 

RAMILDE SL 

RAMIREZ ALONSO, CARLOS JAVIER 

RAMIREZ ANGULO, MARCOS FERNANDO

RAMIREZ BAEZ, MARCO ANTONIO 

RAMIREZ BENITEZ, MANUEL

RAMIREZ CEBALLOS, JUAN CARMELO

RAMIREZ DIAZ, CRISTO LORENZO

RAMIREZ FELIPE, LUCIO 

RAMIREZ GUTIERREZ, PEDRO JOSE

RAMIREZ MARTIN, ORLANDO 

RAMIREZ NAVARRO, NAUZET 

RAMIREZ NEGRIN, MOISES IVAN 

RAMIREZ RAMIREZ, ANTONIO 

RAMIREZ SANTANA, ANDREW DANIEL

RAMIREZ SEGURA, ANTONIO LUIS 

RAMIREZ SEGURA, ANTONIO LUIS 

RAMIREZ SEGURA, MARIA DEL CARMEN

RAMIREZ TACORONTE, CLAUDIO 

RAMIREZ VALERON, MIGUEL ANGEL 

RAMIREZ VEGA, MELANIA 

RAMOS GARCIA, JOSE LUIS 

RAMOS LOPEZ, FRANCISCO MANUEL 

RAMOS MARTIN, EDUARDO

RAMOS QUESADA, JUAN JOSE

RAMOS SANCHEZ, JUAN RAMON 

RAMOS TALAVERA, JUAN EUSEBIO 

RAMSOEY, PER EGIL

RANCHO GLORIA SL

RANGEL ROSALES, CARMEN JUDITH 

RAQUETCORT

RASTER, MARTIN 

RATON TRUJILLO, JORDAN

RAVELL BARRETO, LARRY JAVIER 

RAVELO BLANCO, JOSE MANUEL 

RAVELO RODRIGUEZ, ANTONIA DEL CARMEN

RAVELO RODRIGUEZ, LUISA MARINA 

REBEPAN 

RECIO Y GUZMAN 

RECREATE CANARIAS 

REHDOMCAN SL 

REN, LIANJ 

RENGIFO TORRES, GABRIELA ISABEL

RENZ, ALEX 

RESILIENT S.C.P. 

RESTAURACION BIMARO SL 

RESTAURACION DOMINGUEZ RODRIGUEZ SCP

RESTAURACION HERMANOS MALOW 

RESTAURACION HERRERA HERNANDEZ SL

RESTAURACION MARICHAL Y RAMOS SL

RESTAURACIONES DUNAGOLF SL 

RESTAURANTE ASIA WOK SL 

RESTAURANTE BAMBOO GARDEN 

RESTAURANTE CASA DE COMIDAS LA CULATA II

RESTAURANTE CASA PASTORES 

RESTAURANTE CHINA TOWN YUMBO 

RESTAURANTE DAI INGENIO SCP 

RESTAURANTE EL CANARIO 1916

RESTAURANTE ETIOPICO AFRIKA 

RESTAURANTE MAMAPINO SL 

RESTAURANTE MERIDIANO MINILLA 

RESTAURANTE PALACIO CHINO SL 

RESTAURANTE VICTORIA HARBOUR SCP

RESTAURANTE VILLA ROSA 

RESTAURANTE YONG AN TROPICANA 

RESTORAMA SL

REYES MARRERO, OCTAVIO ANSELMO

REYES PEREZ, AYOZE 

REYES RODRIGUEZ, ADAY VICENTE 

RHEINBOLDT BERND, MICHAEL

RICA DONNA 

RICHTER, GIUSEPPE 

RIEDL, ANDREAS CLAUS 

RINCON EL VINCO 

RISTORITA 

RIVERA FERNANDEZ, OSCAR 

RIVERO CABALLERO, ISIDRO ANTONIO

RIVERO CEDRES, MARIA TERESA 

RIVERO GARCIA, JOSE LUIS 

RIVERO QUINTANA, ILDEFONSO ANTONIO

RIVERO RODRIGUEZ, JONAS 

RIVERO RODRIGUEZ, RAMON 

RIVERO ROSALES, ALEJANDRO 

RIVERO SANTANA, PAULA MARIA 

RIVERO SOCORRO, JEHOSUA 

RIVEROS GALLARDO, DENISSE ANDREA

ROBAINA ROMERO, CARMEN ROSARIO

ROBAYNA VEGA, JOSE MANUEL 

ROCA ALMEIDA, CARLOS BESAY 

RODALEX FOOD 

RODASORIO SL 

RODERO SVENSSON, LAURA NATACHA

RODERO, JESUS RAMON 

RODMOR88 

RODRIGUEZ ABREU, JOSE EDUARDO 

RODRIGUEZ ACOSTA, GLORIA ESTHER

RODRIGUEZ ALEMAN, MARCOS SALVADOR

RODRIGUEZ ALVARADO, JOSE MIGUEL

RODRIGUEZ BRITO, AIRANA DEL PINO

RODRIGUEZ CABALLERO, SERAFIN ADAN

RODRIGUEZ CABRERA, MARIA LUZ

RODRIGUEZ CABRERA, RAYCO ALBERTO

RODRIGUEZ CAMACHO, JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ CASTELLANO, NAIRA 

RODRIGUEZ CEBALLOS, RAUL 

RODRIGUEZ DA COSTA, IVAN HERI 

RODRIGUEZ FIGUEREDO, EMIL 

RODRIGUEZ GONZALEZ, FEDERICO 

RODRIGUEZ GONZALEZ, SEVERINA 

RODRIGUEZ GUILLEN, JOSE LUIS 

RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL PINO

RODRIGUEZ HERRERA, ELENA ROSA 

RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO JESUS

RODRIGUEZ LOPEZ, RAQUEL DEL PINO

RODRIGUEZ LORENZO, JOSE ANTONIO

RODRIGUEZ LORENZO, JOSEFA CELESTE

RODRIGUEZ MARICHAL Y CORREA SL 

RODRIGUEZ MARICHAL, ANGEL JONAY

RODRÍGUEZ MARTEL, DANIEL 

RODRIGUEZ MEDINA, JOSE ADAY 

RODRIGUEZ MEDINA, MARIA DEL MAR

RODRIGUEZ MELIAN, MARIA CORAL 

RODRIGUEZ MONZON, MATIAS 

RODRIGUEZ MORALES, ALVARO 

RODRIGUEZ MORALES, RAQUEL 

RODRIGUEZ NAVARRO, EDUVIGIS ADELAIDA

RODRIGUEZ ORTIZ, GONZALO 

RODRIGUEZ ORTIZ, MARCOS ANTONIO

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE BARTOLOME

RODRIGUEZ RAMIREZ, GREGORIO 

RODRIGUEZ RAMIREZ, RAQUEL 

RODRIGUEZ RAMIREZ, RAQUEL DEL PINO

RODRIGUEZ RIVERO, JULIO CESAR 

RODRIGUEZ RIVERO, MIGUEL ANGEL 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FIDEL 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PEDRO JAVIER

RODRIGUEZ RUANO, CRISTOBAL DARIO

RODRIGUEZ RUANO, GABRIEL ANTONIO

RODRIGUEZ RUIZ, JUAN 

RODRIGUEZ SALAZAR, DAILOS MANUEL

RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO CARLOS

RODRIGUEZ SANCHEZ, NAIROBI DEL CARMEN

RODRIGUEZ SANTANA, AMARO JESUS

RODRIGUEZ SANTANA, CARMEN ROSA

RODRIGUEZ SANTANA, IGNACIO 

RODRIGUEZ SANTANA, JOSE ANTONIO

RODRIGUEZ SANTANA, SARA 

RODRIGUEZ SOSA, AZUCENA CARMEN

RODRIGUEZ SUAREZ, ESTEBAN 

RODRIGUEZ TABRAUE, RUTH 

RODRIGUEZ TORRES, BIVIANA INES 

RODRIGUEZ TORRES, FATIMA INMACULADA

RODRIGUEZ TRUJILLO, OLIVER 

RODRIGUEZ VEGA, TERESA DE JESUS

RODRIGUEZ VIERA, ALVARO 

RODRIGUEZ, FRANVIC

ROJAS DE CABRERA, NORMA FRANCISCA

ROMAN VENTURA, MARIA MONTSERRAT

ROMAY GONZALEZ, CARLOS ALBERTO

ROME GUIRLACHE 

ROMERO MORALES, CARMELO MIGUEL

ROMERO RICO, JUAN BAUTISTA 

ROMERO SANTANA, CANDIDA 

RONCO CUBERO, JOSE MARIA 

ROSALES DURAN, JESE ALEJANDRO 

ROYUELA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 

RUANO AJENO, FRANCISCO 

RUANO GARCIA, OSCAR 

RUBIO MELIAN, JONATHAN 

RUBIO RODRIGUEZ, JORGE 

RUBIO VIERA, GILBERTO MANUEL 

RUEDA DIAZ, JON 

RUFRANRE 

RUHLAND, KATRIN 

RUIZ CANTERO, IVAN 

RUIZ MARTINEZ, ANTONIO 

RUIZ SOSA, JOSEFA 

SAAVEDRA GUEDES, ADRIANO 

SAAVEDRA MEJIAS, FRANCISCO 

SAAVEDRA PEREZ, RITA 

SABORES VERDES 

SADHWANI, HARESH JHAMATMAL 

SAFE TRADE & LOGISTICS 

SAIDANTO SL 

SAINZ LOPZ, JOSE 

SAJUBA AQUELARRE 

SAKURA SUSHI BELT 

SALADAR 

SALEH SERHAN, ALI

SALEM, MIMOUN 

SALGADO CARBALLO, RAUL 

SALGUEIRO MARTINEZ, JOSE BENITO 

SALSE E SAPORI

SALUSAY SL 

SAMISOLYMAR 

SAMSARA MASPALOMAS 

SAN TELMO RESTAURACION Y EVENTOS

SANCHEZ & TOUN 

SANCHEZ BENITEZ, RAFAEL 

SANCHEZ BUET, ENRIQUE 

SANCHEZ DENIZ, JESSICA DEL CARMEN

SANCHEZ DENIZ, JUAN RAMON 

SANCHEZ FERRO, PABLO FERNANDO 

SANCHEZ GALVAN, ALEXANDRE DEL CRISTO

SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS RAFAEL

SANCHEZ GONZALEZ, JUAN

SANCHEZ GONZALEZ, LAURA ESTHER 

SANCHEZ GUEDES, TEOFILO MIGUEL 

SANCHEZ GUERRA, MARIA ROSARIO 

SANCHEZ JIMENEZ, FRANCISCO 

SANCHEZ MARTIN, ANTONIO AURELIO

SANCHEZ MENDEZ, JOSE PASCUAL 

SANCHEZ MORALES, MARIA DEL CRISTO

SANCHEZ MORALES, NATALIA 

SANCHEZ NAVARRO, ISAAC JACOB 

SANCHEZ RABIDA, SILVANA ELISABETH

SANCHEZ RAMOS, JUAN MIGUEL 

SANCHEZ RUBIO, JUAN MANUEL 

SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO PEDRO 

SANCHEZ TEJERA, RAUL LUCAS 

SANCHEZ VERA, YLENIA 

SANCHEZ VIEJO, SANTIAGO JESUS 

SANCHEZ, DAVINIA 

SANDOROV BELUSEVIC, NENAD 

SANTACRUZ CABASCANGA, JOSE MARTIN

SANTANA ABAD, ESTHER

SANTANA ALONSO, ISIDRO 

SANTANA ALVAREZ, DOUGLAS 

SANTANA BETANCOR, GONZALO 

SANTANA CRUZ, GREGORIO 

SANTANA DE ARMAS, SAMUEL 

SANTANA DENIZ, AMADA MACARENA

SANTANA DIAZ, IVAN

SANTANA DOMINGUEZ, GUSTAVO

SANTANA DOMINGUEZ, MARCOS 

SANTANA GALINDO, MANUEL

SANTANA GARCIA, FERNANDO YERAY

SANTANA GARCIA, ROSARIO MARIA 

SANTANA GONZALEZ, ANTONIO SANTIAGO

SANTANA GONZALEZ, BLANCA DELIA 

SANTANA GONZALEZ, CAROLINA MARIANA

SANTANA GONZALEZ, ISIDRO JUAN

SANTANA GUERRA, DANIEL

SANTANA HAZAN, YERAY

SANTANA HENRIQUEZ, ORLANDO 

SANTANA LOPEZ, EDUVIGIS LOURDES

SANTANA MENDOZA, RAYCO DE LOS ANGELES

SANTANA MONZON, JUAN REYES 

SANTANA NAVARRO, ADAY BENITO 

SANTANA ORTEGA, ESTHER 

SANTANA ORTEGA, RITA MARIA 

SANTANA ORTIZ, JOSE ANTONIO 

SANTANA PEÑA, ANA LUZ 

SANTANA PEREZ, JORGE 

SANTANA QUINTANA, NATALIO

SANTANA RAMIREZ, JOSEFA 

SANTANA RAMIREZ, LAURA 

SANTANA RODRIGUEZ, ESTEFANIA 

SANTANA RODRIGUEZ, MARIA DEL PINO

SANTANA RUANO, JESUS 

SANTANA SANJUAN, JOSE MARCELINO

SANTANA SANTANA, JUAN FRANCISCO

SANTANA SANTOS, DIEGO IBAN 

SANTANA SUAREZ, FRANCISCO JAVIER

SANTANA SUAREZ, SILVIA MARIA 

SANTANA VALIDO, FRANCISCO JAVIER

SANTANA VEGA, ELIOVEL

SANTIAGO GOMEZ, JUAN ANTONIO 

SANTOS MERINO, AGONEY DORAMAS

SANTOS SOSA, ALVARO 

SANTOYA CLARO, YANELSY 

SANTREY EVENTOS 2018 

SANTROPE SERVICIOS Y EVENTOS

SANVRIE VRIESAN 

SAOU ARRAISS, ABDELHAKIM 

SARDIÑAS GARCIA, YULEIDI MARGARITA

SARMIENTO GARCIA, JUAN RAMON 

SARMIENTO SARMIENTO, GUSTAVO 

SARMIENTO VEGA, KEVIN 

SASTRE DOMINGUEZ, JUAN 

SAUCHE SL 

SBT ATLANTICA 

SCHAEFER, HEIKE 

SCHILD, IWONA 

SCHMIDT, MARCEL 

SCHMITT, DMITRII 

SCHUSTER, KEVIN RICARDO 

SEDIDIS CANARIAS 2008 

SEGURA LOPEZ, INMACULADA 

SEGURA SUAREZ, ANGEL RAMON 

SEIJAS CORDIDO, JOSE MANUEL 

SERPORTERO 

SERRANO MARTINEZ, PATRICIA 

SERVICIOS INTEGRALES EL CORRAL

SERVICIOS ZOOLOGICOS INTEGRALES SL

SESAY CONTEH, FODAY

SHALIA LAS PALMAS 

SHITTY MAN CANARIAS SL 

SI TE GUSTA ES BUENO 

SIENNA CANARIAS 2013 

SIMOSKIE, PIETER JAN 

SINDICAR CLUB 

SINGH, GULZAR 

SIRINGE SL 

SIROCO BEI ESTEBAN 

SIU CHU, YUN TAK 

SOBRINO PUERTA, ANTONIO 

SOCORRO QUEVEDO, MARIA

SODDU, VERA 

SOGILMORI 

SOHERANMI SL 

SOJO GUERRA, MARWIN JESUS 

SONG, YONGZHE 

SONG, YUJI 

SOO, TEN SOON 

SOSA BELMONTE, DOLORES 

SOSA CASTELLANO, ROQUE 

SOSA MORALES, DORAMAS 

SOSA QUINTANA, JOSE RAMIRO 

SOSA RAMOS, JONATAN 

SOSA RODRIGUEZ, JOAQUIN 

SOSA ROMERO, HARIDIAN YURENA 

SOSA SUAREZ, JOSE BERNARDO 

SOUTHORN, VICTORIA JESSICA 

SPARRING FAYCAN 

STANLEY, LORRAINE SCOTT 

STANOJEVIC OBRADOVIC, STEFAN 

STEFAN MILITARU, IULIANA MADALINA

STELLA, MATTEO 

STEVANOVIC STEVANOVIC, DRAGANA

STOSIC, ALEKSANDAR 

STRAND ARENA 

SUAREZ ALEMAN, MARGARITA 

SUAREZ ARAÑA, FRANCISCA ROSA 

SUAREZ CARDENES, CARMELO MANUEL

SUAREZ CASAÑAS, JESUS MARIA 

SUAREZ DIAZ, CARMELO 

SUAREZ DOMINGUEZ, CARMELO ENRIQUE

SUAREZ GARCIA, JUAN LUIS 

SUAREZ GARCIA, SANTIAGO NAUZET 

SUAREZ GARCIA, YANELYS DEL CARMEN

SUAREZ GIL, JAVIER ZACARIAS 

SUAREZ GODOY, TOMAS

SUAREZ GUTIERREZ, JERONIMO GABRIEL

SUAREZ GUTIERREZ, YOSIAS FELIPE 

SUAREZ HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL

SUAREZ JIMENEZ, JOSEFA DE LOS DOLORES

SUAREZ JORGE, PABLO 

SUAREZ LLEVAT, PATRICIA 

SUAREZ MACIAS, DAVID 

SUAREZ MEDINA, ROMEN 

SUAREZ MIELES, LOURDES VERONICA 

SUAREZ MORALES, DANIEL 

SUAREZ NEGRIN, MARIA PINO 

SUAREZ QUINTERO, ANTONIO JAVIER 

SUAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCA 

SUAREZ SANCHEZ, DIANA 

SUAREZ SANCHEZ, GREGORIO 

SUAREZ SANCHEZ, VICTOR HUGO 

SUAREZ SANTANA, ALEJANDRO DE LOS REYES

SUAREZ SANTANA, CARMEN DELIA

SUAREZ SANTANA, ESTEBAN SALVADOR

SUAREZ SANTANA, JOSE LUIS 

SUAREZ SANTANA, JOSE LUIS 

SUAREZ SANTANA, JULIAN 

SUAREZ VEGA, ROBERTO 

SUEVIA CHAN SL 

SUN, JIANGNING 

SUN, SUFENG 

SUN, WEDONG 

SUNDL, ANNELIESE 

SUPERA T CANARIAS 

SUSI, CLAUDIA ANGELA 

SUSI, JEAN

SYGLO SPAZIO CAFE 

SZEMLIJ, ANNA 

TAHIRI AL GAZI, KARIM 

TAHRIOU EL ALLAOUI, BOUZIAN 

TAHRIOUI AISA, MOHAMED 

TAISMA TRUJILLO, JOSE JUAN 

TAJ LAVDI

TALAVERA MAYOR, SARA ANA 

TAOYO 

TAURITO WATER SPORT SL 

TAYEBI MESBAHI BUZIAN, MOHAMMED

TE LO DIJE PEREZ 

TECNOLOGIAS Y EQUIPAMIENTOS CANARIOS SL

TEJERA MAYOR, MARCOS JAVIER 

TEJERA VERA, JOSE RAUL 

TELCAR CANARIAS SL 

TERRABEACH SL 

TERTULIA Y ENYESQUE 

THAKURDAS NANWANI, LACHMAN 

THE CORNER PRODUCTIONS 

THREEBUDDIES SL 

TIANTIAN SHUNLI SCP 

TIERRA GUANCHE 

TIJANI&LOUTFI 2019 

TIND DING, VICTORIA 

TIRA Y EMPUJA 

TODO FLOR 7 ISLAS SL 

TONNY BEACH ACUARIO'S SL 

TORNOS MARTINEZ, ALEJANDRO 

TORON GONZALEZ, PEDRO JUAN 

TORRECILLAS ROMERO, MARIA DEL MAR

TORREGROSSA, MARCO 

TORRENT MOLINER, ODIL 

TORRES HERNANDEZ, FERMIN DE LA CONCEPCION

TORRES LLANES, KATIA 

TORRES MORENO, MARTA 

TORRES RODRIGUEZ, FRANCISCO 

TORRESNAVA RESTAURACION

TROTTA, GIOVANNI 

TRUJILLO ALMEIDA, VICTOR 

TRUJILLO GUEDES, FRANCISCO

TRUJILLO MACIAS, LAURA 

TRUJILLO MATEO, OLGA ROSA 

TRUJILLO RIVERO, MARIA MAR 

TRUJILLO TEJERA, CARMELO VENANCIO

TRUJILLO TEJERA, MANUEL

TRYPAVAN 

TUAREG HOSTELERIA 

UGALDEBERE SANTANA, JAVIER 

UN CHURRITO 

URBANO MORERA, MARIA MATILDE

VALENZUELA DUQUE, FRANCISCO JOSE

VALERON ANTUNEZ, ROSA MARIA 

VALERON ARMAS, FRANCISCO AYTAMI

VALIDO ROMERO, AYOZE JOSE

VALIDO SANTANA, ORLANDO 

VALIDO SANTANA, SERGIO 

VALSECCHI, MARIO 

VAN DEN HANENBERG, ADRIANA JOHANNA WILHELMINA

VAN ENGELAND, THIERRY JEAN JACQUES GILBERT

VAN GORP, CARL HERMAN 

VARGAS SANTANA, JONATHAN

VAZQUEZ JIMENEZ, MARIA DE LAS NIEVES

VEGA DIAZ, ANGEL SANTIAGO 

VEGA GONZALEZ, MARIA ANGELES 

VEGA MORENO, JOSE ADAN 

VEGA ORTEGA, MARIA JESUS 

VEGA PEREZ, JUAN MANUEL 

VEGA RAMOS, ANTONIO 

VEGA RIVERO, NARCISO JOSE ANDRES

VEGA RODRIGUEZ, EFREN SALVADOR 

VEGA SANCHEZ, DAVINIA 

VEGA SANTANA, NAZARET DEL PINO

VEGA SARDIÑA, LUIS 

VEGA SARMIENTO, ANDREA TERESA 

VEGA SARMIENTO, FERNANDO 

VEGA SARMIENTO, JOVITA HORTENSIA

VEGA SARMIENTO, JUAN

VEGA SARMIENTO, MARIA DEL PILAR 

VELASQUES GOMEZ, ALEXANDER 

VELEZ HERNANDEZ, AURELIA 

VELEZ MARIN, DUVAN ELIGES 

VENTURA CASTELLANO, MARIA SOLEDAD

VERA ALEMAN, FRANCISCO BORJA 

VERA GARCIA, MARIA DEL CARMEN

VERA MENDOZA, JOSE 

VERA SOSA, EMILIO FERNANDO 

VERBOSEK STRAMSAK, ERNEST 

VERDE OJEDA, LORENZA ANTONIA 

VERDUGO RODRIGUEZ, AGUSTIN 

VERDUGO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

VERGINE, RUGGERO 

VERIL CENTER SL 

VERTIENTE SUROESTE 

VICHI, TATIANA 

VIDAL DE LA COVA, SANDRA 

VIEMEDACZ SL 

VIERA AGUIAR 

VILLAR SOTELO, ELVIRA 

VINCENTI, MARIA GIULIA 

VIOLI AFONSO SL 

VIZCAINO GARCIA, JOSE PABLO 

VIZCAINO SANCHEZ, MARIA DEL PINO

WAJEEH ABDALLAH ALTRUKMAN, ALA

WALLBAUM, SANDRA 

WANG, BAOYING 

WANG, CHUNPING 

WANG, HEHE 

WANG, JINQING 

WANG, MURONG 

WANG, SANWEI 

WANG, WEIDONG 

WANG, YUN CHAN 

WAPA TAPA TAPAS CON CORAZON 

WEISER, NELLY 

WELLNESS CANARIAS SL 

WENZHONG, ZHANG 

WIND AND WINGS SUN TRIP 

WOK LOS ALISIOS 

WOLINSKY VOSKOINIK, MARTIN DARIO

WONG LEE, HAK MEE 

WU, KE 

WU, YUNSHENG 

XIAOFEN YANG WANG SL 

XIE LIN, HUIRONG 

XIMAJIE SL 

XU, CHUNXI 

YACHOU, AHMED 

YAHFOUFI, NAYEF 

YANARTAS, ISMAIL 

YANEZ DENIZ, JOSE JUAN 

YANG, XIAOQIANG 

YASMIN HOSTELERIA

YIN, JIUJUN 

YLANG YLANG SL 

YOALCA CANARIAS 

YOU, GUOZHEN 

YOUN LEE, YONG HEE 

ZACHARIAS, NIKI KATERINA 

ZAMADINO SL 

ZAMORA PEÑA, JUAN MANUEL 

ZBIDA DAHBI, AMAL 

ZBOROWSKI, PAWEL JAKUB 

ZECIC, KRISTIJAN 

ZEHRFELD, BERND 

ZENUBIA 

ZERIAA, HANANE

ZERPA RAMIREZ, ALBERTO RAMON 

ZERPA RAMOS, JUAN ENRIQUE 

ZERPA SANCHEZ, JORGE JUAN 

ZHAN, QUNPU 

ZHANG, CONGZHU 

ZHANG, MINGHUA 

ZHANG, PENGLIANG 

ZHANG, QINGQING 

ZHANG, XIAOMIN 

ZHANG, XIUJJIN 

ZHAO, MENGSI 

ZHENG, BIAO 

ZHENG, BISHAN

ZHENG, CHANGYA

ZHENG, HUA 

ZHENG, JIANHUA

ZHENG, JIE 

ZHENG, XIUZHEN

ZHENG, YANCI 

ZHENG, YANQIANG

ZHENG, YU SHUANG 

ZHENG, YUANHANG 

ZHENG, YUNYING 

ZHONG, FUSHENG 

ZHU, MING 

ZHU, LINGLING 

ZHU, WENBIAO

ZHUO, XIUQIN 

ZIPF, OLIVER KONRAD

ZOU, GUOLIANG 

ZSEMLYE, RICHARD 

ZSEMLYEOVA RACOVA, MONIKA 

ZULE RESTAURANTES 

ZULI 

ZURITA SANTANA, JUAN MANUEL

Ante la posibilidad de que haya algún error u omisión en esta lista, los interesados deben consultar también el documento oficial.