El juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana obliga a Carlos Rial, promotor del Plan Parcial de El Hornillo a través de las sociedades Sonneland Inversiones y Borneiriña, un proyecto urbanístico que contempla la construcción un parque comercial y 319 viviendas en una parcela de 171.645 metros cuadrados entre la GC-1, Sonneland y el barranco de La Tabaquera, a incluir en la iniciativa a dos propietarios de la finca registral número 9684, que forma parte de la unidad de actuación.

Los titulares denunciaron que el impulsor de este nuevo sector no les admitió como legítimos dueños de uno de los solares afectados -de más de 7.000 metros cuadrados- desde el inicio de la tramitación del plan, a pesar de que se encargaron de justificar varias veces con documentación que habían comprado la finca a Agustín Pestana en 1987. El juez, Juan Manuel Hermo Costoso, resuelve el pasado 22 de febrero que están obligadas a incorporar «a los actores en la iniciativa de actuación en el expediente 11/2017 de Planeamiento del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y promover ante dicha corporación municipal las modificaciones y rectificaciones necesarias en dicho expediente en lo que respecta a la relación de propietarios».

La parte demandada asegura que la sentencia ya se ha cumplido, puesto que convocaron a los titulares a una asamblea de la Junta de Compensación el pasado 6 de mayo para formalizar su adhesión. Explican que desde el principio incluyeron a las personas que se veían reflejadas como propietarias del terreno en el registro de la propiedad, pero no resultaban ser los auténticos dueños. Finalmente la administración ordenó en el mes de noviembre corregir el error y que se incluyeran los propietarios en el plan de reparcelación. «Los titulares tienen que formalizar ahora ante el secretario del Ayuntamiento un acta donde manifiestan su voluntad, pero no han querido y tampoco asistieron a la asamblea de mayo que convocamos para eso», expresa el abogado del impulsor y añade que en el caso de que no lleguen a presentarse para manifestar su intención de entrar en la Junta de Compensación, entidad formada, por los propietarios de suelo con la finalidad de cumplir sus deberes de distribución de beneficios, cargas y cesión del suelo, se les deberá de expropiar «como lo dicta la ley».

Los dueños de este terreno señalan por el contrario que no consideran asistir a ninguna asamblea ya que «el Juzgado ha declarado que la Junta de Compensación es nula; estaríamos yendo contra nuestros propios actos».

El proyecto no ha estado excento de polémicas. Una sentencia fechada el 21 de mayo, del Juzgado de los Contencioso Administrativo, anuló el acuerdo de Junta de Gobierno que le daba luz verde. Sin embargo, el promotor se agarra a que el TSJC avaló en enero el proyecto y ha recurrido al último fallo. Asimismo, anunció que las obras de este gran parque comercial comenzarán en unos meses.