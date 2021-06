«Arucas recuperará la prosperidad, pero debemos sacar enseñanzas»

«Me gustaría que el mensaje que intentaré transmitir sirva como espejo para muchos trabajadores por cuenta propia de Arucas, así como para muchos de nuestros mayores, algunos de ellos reflejados en el programa de nuestras fiestas de San Juan Bautista 2021, que a base de tesón, sacrificio e ilusión salen cada día adelante para cumplir sus objetivos y poder plasmar sus sueños, en una época como esta de tremenda dificultad». El empresario José González Brito, dueño del restaurante Casa Brito, pregonó anoche las sanjuaneras en el Nuevo Teatro Viejo, con vivencias de sus inicios hace 22 años y su niñez, y lanzando ánimos a los emprendedores.

El hostelero reconoce que cuando recibió el encargo hace un año sintió “una cascada de emociones» y de «orgullo”. La crisis sanitaria le obligó a esperar hasta este año para cumplir con ese compromiso adquirido con alcalde, Juan Jesús Facundo, y sus compañeros de Corporación. Y dijo sentirse con sus letras como representante de los “trabajadores por cuenta ajena” que están tratando de sortear esta situación.

González Brito echó una mirada atrás para repasar sus inicios. «En 1998 me aventuré a apostar por Casa Brito. En aquella época se asociaban los restaurantes de calidad a Santa Brígida, pero tenía en mi cabeza que Arucas, municipio con poca tradición gastronómica, pudiera ser también en referencia». En esos comienzos contó el con el apoyo de su mujer e hijos. «Mi principal preocupación era el trabajo, y el apoyo familiar es vital para cumplir los sueños».

Y recodó «aquel 3 de noviembre de 1998 cuando abrí las puertas de Casa Brito. Mucha gente y amigos me dijeron que era una locura, pero lo único que yo deseaba era que la gente se acercase y entrase por la puerta. Del resto ya nos encargaríamos nosotros, porque detrás de Casa Brito hay un equipo de trabajo extraordinario».

El empresario rememoró una anécdota de aquellas horas. «El primer amigo y cliente fue Juan Díaz, que tenía el bar por debajo y que también colaboró conmigo. Recuerdo que al abrir nos dimos un fuerte abrazo y deseamos lo mejor. Juan me preguntó si me faltaba algo. Le contesté que creía que no. Y me respondió: ¿Tienes cambio en la caja? Madre Mía, pensé. Le dije que se me había olvidado por completo. Salió a buscarlo y, al momento, me trajo cambio como si las monedas se fuesen a extinguir. Y me dice, con su humor habitual: «Brito. Ay mi niño. Así no vas a llegar muy lejos». Y me tuve que reír. Y le digo, menos mal que no se me olvidó la carne».

En el pregón exaltó que «el trabajo, sacrificio y humildad que aprendí de mis padres, que fueron todo un ejemplo para mí, es lo que intento plasmar en mi día a día. Estamos atravesando unos momentos difíciles y complicados. En mi sector nos ha influido la pandemia de una manera drástica, pero quiero decir con fuerza: saldremos de esta».

El pregonero recordó que Arucas es la casa de industrias que son ejemplo del arraigo y esfuerzo, “que suponen para muchos de nosotros una luz en el camino”. Y que, «la prosperidad con la que veíamos el futuro hace año y medio el municipio debe regresar en un tiempo no muy lejano, pero sin olvidar sus enseñanzas.

El cierre de sus palabras se dirigieron a su pueblo. “En Arucas nací y crecí, y aquí lucho a diario por la prosperidad de los míos. Me identifico con sus calles, con la iglesia, con la costa, con sus vecinos, pero siempre he tenido claro que hay que sentirlo y quererlo, y así percibo yo Arucas. Las fiestas de San Juan son para sentirlas y vivirlas, adaptadas a estos tiempos, pero con la esperanza y punto de inflexión de una nueva normalidad que nos llene de esperanza”.

Juan Jesús Facundo entregó a José González Brito un escudo de piedra de Arucas como recuerdo.

El tenor Pedro Manuel Afonso cerró el acto, que contó también con el timplista Luis Suárez. El acto fue presentado por alumnas de las Escuelas Artísticas-.