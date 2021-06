Divulgación musical con Ingenio

«Cuando yo tocaba la percusión y hablaba de ello, familiares y amistades lo tomaban como algo jocoso y lo llamaban vulgarmente tambores», comenta Francisco Fraile, como ejemplo del desconocimento con el que tropieza a menudo.

Entonces, para que quede bien claro, explica qué son, cómo son y qué pasa con las percusiones: «Son muy desconocidos. No ha cambiado la situación en los últimos 30 años y les siguen llamando tambores. No son los instrumentos más fáciles y sencillos que toca el tonto. Cada instrumento de la percusión tiene su dificultad. Es más complejo de lo que puede parecer. Se tocan de diferentes formas y técnicas, con distintas baquetas, como con las manos, los dedos, se frotan o se sacuden. Son un mundo».

Fue por eso que Francisco Fraile tuvo la idea de hacer recursos didácticos «porque no existían recursos actualizados». «Cuando yo estudié en el conservatorio profesional teníamos cintas de vídeo VHS, grabadas en Madrid, Barcelona o Valencia, y no existían esos vídeos divulgativos en Canarias», señala. Así, expuso su propuesta y tuvo el apoyo de Francisco Díaz Hernández, llamado Paco, que también es natural de Ingenio, de 44 años, y es presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio (SMVI). Díaz Toca la tuba.

Díaz Hernández es miembro de la actual banda sinfónica desde 1989, que es el año en el que se fundó como banda municipal y es de los músicos que procedían del conservatorio elemental de Ingenio, que entró en funcionamiento en 1984. «La Escuela de Música se creó en 1994 y la SMVI constituyó en 1998, y en la que figuran la banda sinfónica, la banda de la escuela, la escuela de música, los grupos de cámara y la charanga», recuerda Díaz Hernández.

De esta manera, se pusieron manos a la obra, crearon y grabaron once recursos divulgativos. Los siete primeros vídeos dados a conocer son de percusión y los siguientes son instrumentos de viento. El objetivo que tienen estos dos músicos, como toda la banda sinfónica, es hacer un vídeo de cada instrumento de la orquesta sinfónica, los de percusión, instrumentos de viento metal, viento madera y cuerda.

«La divulgación musical forma parte del ADN de la sociedad musical. A parte de interpretar conciertos y recitales, de la educación musical y de promocionar la música, nuestra tarea es difundir los instrumentos para que la gente los conozca. No es una cosa nueva. Hemos utilizado el buen recurso que es el vídeo como herramienta educativa fundamental para divulgar los instrumentos», destaca el presidente de la SMVI.

Francisco Díaz indica también que la finalidad «es que los recursos didácticos sean utilizados en las aulas de música de un colegio o de un instituto, escuelas de música o para conservatorios. Ya nos han informado que distintos colegios han empezado a utilizarlos como material didáctico y muchas personas a nivel individual. Eso es una alegría».

Los músicos comenzaron a editarlos los vídeos divulgativos a finales del mes de abril en las página youtube, después de haber realizado las grabaciones durante los meses de marzo y gran parte de abril.

Características

En relación a cómo son estos vídeos divulgativos, Díaz Hernández y Fraile Nuez destacan que la duración de los vídeos que oscila entre dos y tres minutos. En ellos se explican el origen y la familia a la que pertenece cada instrumento y cuáles están incluidos en dichas familias, así como la importancia de cada uno en la historia de la música y en qué género y estilo se utilizan. También se comenta la importancia de cada instrumento en la orquesta y en la banda sinfónica. «Y todo ello, con una explicación sencilla y sin meternos en gran cuestiones técnicas», apunta Francisco Díaz.

Respecto a qué tipos de vídeos han hecho entre los once grabados, Francisco Fraile manifiesta que «hemos empezado por los instrumentos de percusión, luego de viento metal, viento madera y cuando acabaremos lo haremos con los instrumentos de cuerda. Mucha gente no sabe qué es la viola, que es un instrumentos de cuerda junto al violín, el violonchelo y el contrabajo».

En esta producción de SMIV, en la que participan los músicos y utilizan sus propios instrumentos, también colabora Este Canal de TV con el mismo fin de dar a conocer los instrumentos.

Para acceder a los vídeos, se puede hacer a través de página banda de ingenio, por google y por youtube. La intención de la SMVI es seguir grabando y editando un vídeo cada semana, para finalizar previsiblemente en julio con toda la serie. «Admitidos sugerencias. Si alguien quiere que se haga de un determinado instrumento, o si faltan explicaciones, pues que lo digan también», dice Díaz.

Francisco Díaz y Francisco Fraile resaltan también «la evolución» que ha habido respecto a las bandas, las cuales en su origen son municipales, pero ahora son sinfónicas. «Nuestra actividad principal son los conciertos y recitales, a parte de los desfiles religiosos. A parte, participamos en el Festival de Folclore de Ingenio y hacemos conciertos temáticos. En mejor llamarlos espectáculos, en vez de conciertos, por todo el trabajo que hay detrás, como el de iluminación y el de producción, entre otros», apunta Díaz Hernández.

«Que no sea una banda profesional, no quiere decir que no sea un trabajo hecho de forma profesional», resalta Francisco Fraile.

A parte de que la banda sinfónica tenga siempre bastante trabajo, con actuaciones entre 15 y 20 en una temporada normal, pues hay una labor exterior, de forma individual o del grupo. El saxofonista Eliseo Bordón colabora en la actualidad con la compañía teatral La República en su proyecto titulado Mitad y mitad.

«Es para nosotros un orgullo que hayan querido contar con un saxofonista nuestro para una producción teatral, y además que se trata de una obra con música en directo», declara Francisco Díaz.

Otro ejemplo es el director de la escuela y de la banda, José Buceta, quien a parte de sus trabajos en la SMVI, también compone para iniciativas de teatro, vídeos y para cortometrajes.

Durante el confinamiento, Fraile Nuez hizo cinco trabajos en un catálogo sobre compositores de cine, al que se puede acceder a través de la página de la banda.

La escuela de música tiene actualmente 220 alumnos. «Quiero destacar que este curso que hemos desarrollado ha sido completamente normal, con clases presenciales, aunque hubiese pandemia», manifiesta el presidente de la SMVI, que agrega que «no hemos tenido que parar la actividad en ningún momento, y se cumplieron las normas sanitarias. Ninguna incidencia se ha producido respecto al Covid-19 y el comportamiento del alumnado ha sido ejemplar. Confiamos que haya un aumento de alumnos y alumnas de en al próximo curso».

Vuelve el concierto con público

La banda sinfónica de Ingenio, de quien es director, igual que de la escuela de música, José Buceta, ensaya a fondo para volver a interpretar un concierto en público, tras más de un año sin poder hacerlo por la pandemia del covid-19. El trabajo ha sido constante, siguiendo las normas sanitarias y sin producirse ningún caso. Los 62 músicos, con edades entre nueve y 70 años, se preparan a conciencia para el concierto 'Superstars', que está previsto para el día 25 de junio, a partir de las 21.00 horas, en la plaza de la Candelaria, en el casco histórico de Ingenio. Los temas elegidos serán de grandes grupos del pop y rock, como U2, The Police, Bon Jovi, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Coldplay y Red Hot Chili Peppers. El aforo será limitado. Esta banda sinfónica tiene entre 15 y 20 actuaciones al año en una situación normal. | M. Á. M.