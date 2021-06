La atención policial según la diversidad

La atención policial sobre la diversidad tiene que ser distinta, y los agentes deben reconocer la realidad de género. Es una de las conclusiones de un curso impartido en Vecindario.

«Para que se entienda y se pueda trabajar en el caso de que supuestamente se haya cometido o no un delito, en relación por ejemplo a los delitos de odio o de discriminación sanitaria o laboral, los agentes deben de tener el conocimiento suficiente de las distintas realidades de las personas, como la realidad trans [personas con una identidad de género que no corresponde con la que se nos asignó al nacer, como pasa a mujeres trans, hombres trans y personas no binarias]. Y, por lo general, no hay ese conocimiento y se dan casos que las víctimas optan por no denunciar al sentirse discriminadas», explica Emma Colao, presidenta de Equal LGTBI +. «Tienen que conceptualizar las realidades, conocer el marco normativo y cómo hacer la intervención policial desde el respeto a la identidad de cada uno y cada una», agregó.

Emma Colao ha sido una de las participantes con su conferencia titulada La ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que impartió en un curso de formación sobre la atención a la diversidad por parte de policías locales, nacional y guardias civiles procedentes de los municipios de Telde, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana.

Este evento formativo, el cual es el primero de este tipo que se organiza en Canarias, tuvo lugar durante esta semana en el teatro Víctor Jara, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Este curso de formación fue organizado por la Concejalía de Igualdad, con la colaboración de la asociación Equal LGBTI + y también LGTBIPOL (agentes de la autoridad por la igualdad), que lleva cinco años trabajando en relación a la formación en Madrid.

«Los agentes tienen que tratar con respeto según la identidad de la persona», afirma Emma Colao, de Equal LGTBI+

La presidenta de Equal LGTBI + Emma Colao entiende que «la diversidad debe tener una atención policial diferente a las demás, por la alegoría de los delitos que se pueden producir. Son delitos por características personales o individuales. El problema es la discriminación que se ejerce sobre la identidad, asociación o pertenencia a ese grupo o colectivo. Hay discriminación y rechazo por no ser una buena realidad, por su etnia, por su razón, por su identidad de género y por su orientación sexual. De una forma u otra, nace esa perturbación violenta de la sociedad hacia esos grupos».

«Si eres gay, con una expresión de género femenina, existe un claro rechazo social por parte de los que no tienen esa sensibilidad. En ese caso, estamos hablando de delitos de odio, discriminación o fobia», agrega Colao.

En relación a la nueva Ley Trans, Emma Colao señala que «es una ley pionera con una carta de derechos que ampara la realidad trans, las personas no binarias y realidades intersexuales. Tiene una parte de la normativa que establece qué realidades hay, y sobre el género, la identidad y la orientación sexual. Facilita el determinar el perfil de cada persona y conocer sus realidades».

En este curso formativo, también participó Begoña Gallego Luís, de LGTBIPOL, con la ponencia titulada La intervención judicial, quien expuso ejemplos y casos prácticos, y facilitó cómo actuar en cada uno.

Nuria Vega es la agente de igualdad de Equal LGTBI +, que se encarga de hacer prevención y promoción de la igualdad en la parte pedagógica y formativa, centrándose en el área de bienestar social y personal.

En su taller titulado La diversidad afectivo sexual y de género, Nuria Vega trabajó en este curso «en sensibilizar sobre las diversidades y sobre qué diferencias existen en orientaciones sexuales, identidades sexuales, identidades de género y orientaciones relacionales», explica.

«También hemos trabajado en conceptos que realmente no sabemos definirlos, como sexo, sexual, erótica y familia. El concepto sexo se entiende de una forma, pero tiene una dimensión enorme», señala Nuria Vega.

La concejala de Igualdad, Minerva Pérez, resalta que «este proyecto es pionero en el Archipiélago canario. Ya lo estábamos trabajando para hacer realidad el pasado año 2020, pero la pandemia obligó a que se aplazara para este 2021. Esta formación está enmarcada dentro del programa especial LGTBI de junio que hacemos desde el área de Igualdad. Nuestro objetivo es que nuestros policías, como los agentes que han venido de otros municipios, se formen en la atención a la diversidad y a la población LGTBI»-

«Hay mucho desconocimiento sobre este tema, y en aspectos como los tecnicismos. No sólo se da formación, sino que los agentes participan mucho», añade.