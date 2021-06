La Piconera es parte de la familia

Juan Silva Cruz y su esposa Concepción García Alonso fueron dos teldenses que, en busca de un futuro mejor, se instalaron en Parte alta de La Berlanga, en el municipio de Ingenio, en torno a 1880. Allí construyeron una casa, tuvieron unos terrenos dedicados a la agricultura, exactamente a la plantación de tomates, pimientos y ajos, y a la ganadería, especialmente a las vacas. Ellos utilizaban un camello para el transporte de la mercancía. También obtuvieron la licencia para la explotación de esta cantera, que no estaba lejos de la vivienda, y que se halla en Montaña Pelada y Monte del Hombre.

Sin embargo, la piconera suponía una actividad secundaria para este matrimonio que tuvo tres hijos: Manuel, Concepción y Juan Silva García. Esta cantera ya se usaba desde antes de la licencia a la familia Silva, ya que las primeras casas que se construyeron en la villa a principios del siglo XIX eran con materiales posibles y cercanos: picón, de Montaña Pelada y Monte del Hombre; cal, de playa del Cabrón (Agüimes); y piedras.

La gangrena en un pie y otras complicaciones médicas provocaron el fallecimiento de Juan Silva Cruz cuando tenía unos 60 años de edad. Concepción García Alonso continuó con una nueva licencia con la explotación de la cantera y con los terrenos.

En esas primeras décadas en las que la familia Silva y Espino trabajaba en la cantera ingeniense, los operarios lo hacían «de sol a sol» con pico, pala y cesta, y las bestias cargaban el picón hasta que más adelante hubo un camión la carga.

Posteriormente, siguió con la cantera la hija Concepción Silva y su marido, Francisco Espino, quienes tuvieron ocho hijos nacidos en la casa construida por los padres de ella: Francisco, Juan, José Antonio, Manuel, Juana, concepción, Carmen y Josefa Espino Silva, de los que viven Juana y Manuel, conocido como Lito Silva. Los cuatro varones se dedicaron a crear áridos y arena con el picón, hasta que Juan y Francisco optaron por otras profesiones. José Antonio falleció en un accidente, y Lito Silva, nacido en 1951, tomó el relevo.

Su padre, Francisco Espino, compró el tractor para cargar en 1960, y era el segundo de esas características que había en la Isla. Lito Silva dejó los estudios de perito tornero, mecánica, sobre 1974 para trabajar con dicha máquina que conoció a los nueve años.

Después, al quedar como el único hijo trabajando en la cantera pasó a ser el responsable de la licencia de la explotación de la misma. María Jesús Caballero Díaz y Manuel Espino Silva formaron una familia con seis hijos: Bentahor, Minerva, Jéssica, Jenifer, José Manuel y Verónica Espino Caballero. Bentahor, de 41 años, y José Manuel, de 26, quienes desde niños vivieron desde muy cerca la cantera, igual que el padre, Lito Silva, y sus tíos, pues han tomado el relevo y trabajan en la cantera.

«Se puede decir que entre el cinco y el siete por ciento de lo fabricado con bloques en Canarias salió de esta cantera. Con los áridos que sacábamos se vendían a los fabricantes de bloques que se utilizaban para construir casas, paredes y tabiques» asegura Lito Silva, que es el estor de residuos.

«Ahora, se trabaja con lo que nos traen, me refiero a escombros, que puede ser entre 30 y 40 toneladas al día, que del picón. La reutilizacion de los materiales y lo que sacamos de los demontes que nos encargan, nos saca del apuro de la crisis de la construcción. No me he hecho rico luchando toda la vida con las piedras y las máquinas. La minería es el trabajo más duro. Las canteras son necesarias y dan de comer a muchas familias», explica.