El 50 aniversario del Grupo Folclórico Los Cebolleros de Gáldar protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 22 de junio. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de este grupo musical.

José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, Teodoro Sosa, alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, acompañados por Moisés Rodríguez, Presidente de la Asociación Cultural Grupo Folclórico Los Cebolleros de Gáldar, han presentado este cupón.

Emotivas palabras del Alcalde agradeciendo a la ONCE este gesto muy importante para el Grupo los Cebolleros y también para todos los Galdenses, por lo que representa tener un motivo de cupón durante varios días expuestos con una imagen relacionada con el municipio. José Antonio felicita al Grupo Los Cebolleros por su aniversario y les desea un futuro cargado de éxitos y agradece al alcalde y a la sociedad de Gáldar su compromiso permanente con la ONCE. Moisés por su parte, como responsable del Grupo Folclórico destaca la importancia que para ellos ha tenido el poder contar con este motivo de cupón y que sea visible para toda España, por lo que supone un elemento motivacional y de divulgación en un momento tan importante como el 50 aniversario Expresa emocionado su agradecimiento a la ONCE por secundar la iniciativa.

El Grupo Los Cebolleros se forma en septiembre de 1970. La intención de acudir a la Romería del Pino de Teror llevó a 30 jóvenes galdenses a reunirse y convencer a veteranos tocadores del municipio para que aportaran su experiencia musical, lo que llevó a que Los Cebolleros entrara en el panorama musical canario con éxito.

Su vestimenta: camisa blanca, pantalón y chaleco negro. Su objetivo, mantener la tradición de grupos como Los Viejos de Gáldar, Los Hijos de La Noche, la Parranda de Rojas o Princesa Tenesoya. El 18 de diciembre de 1970, en el teatro municipal, tuvo lugar la presentación oficial del que es hoy día el grupo folclórico más antiguo de la comarca.

Este grupo musical ha visitado todas las Islas Canarias, participando en los festivales y romerías más importantes del archipiélago. Han actuado en Madrid, Valladolid, Salamanca, Palencia, Castellón y Fraga (Huesca). Y su música ha llegado, en directo, a países como Portugal, Marruecos o Estados Unidos.

Los Cebolleros han editado siete discos en los que se recogen las diferentes etapas del grupo y sus componentes, además de aglutinar en ellos el rico y variado repertorio que han interpretado a lo largo de su historia. Su nuevo trabajo, con motivo de su 50 aniversario, lleva por título 'Con el mismo sentir' y es un homenaje al folclore tradicional de las Canarias en 14 canciones.

