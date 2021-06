Vuelve Fisaldo: Mari tira la boutique por la ventana

Esta nueva edición de Fisaldo abrió sus puertas ayer en Infecar y hasta el próximo domingo ofrecerá descuentos en los artículos de 50 expositores de todos los sectores, desde la moda y la belleza, al hogar y la decoración, el calzado, la cosmética, el ocio y el entretenimiento o los muebles y los artículos de ferretería. Gran parte de los empresarios participantes mostraron ayer su satisfacción porque desde que el recinto abriese sus puertas a las 09.30 horas ya comenzó a notarse un importante flujo de personas que no quisieron perderse la oportunidad de acceder a las mejores gangas. Y ese ajetreo de clientes ya empezó ayer a notarse en las ventas en muchos de los stands.

Los empresarios se han mostrado sorprendidos por la gran afluencia de personas durante la primera jornada

Mari Carmen Mejías es la propietaria de la boutique Tropisol y tan solo en las dos primeras horas de la jornada de ayer ya notaba las ganas de la gente por hacerse con los mejores descuentos. «Parece que hay ganas y me ha alegrado un poco ver que la gente se está moviendo». Para esta empresaria del Sur, participar en esta feria supone «un desahogo» después de una etapa económica complicada. Y sus descuentos son, cuanto menos, agresivos. «Si yo pongo estos descuentos tan elevados en la boutique y llamo a las clientas habituales, no me funciona, pero sin embargo aquí sí porque la gente ya viene con la mentalidad de adquirir artículos a precios de saldo, muy rebajados, y lo consiguen», sostuvo Mejías.

Para ella, participar en Fisaldo es un alivio porque tiene la tienda en San Fernando y sin turistas poco puede vender. «Mis mejores clientes son extranjeros, así que la crisis me ha afectado demasiado».

Deporte

De la moda al deporte. Pedro Campos, propietario de Caresport, mostró su alegría por el importante número de personas que había pasado por su stand en apenas dos horas: más de 300, calculaba. «Mi primera impresión es bastante buena, pensé que con las restricciones habría menos visitantes pero parece que la gente ha aceptado las normas y la feria está funcionando bien», señaló, «evidentemente no estamos en ventas a niveles de antes de la pandemia, pero la situación es mucho mejor de lo que imaginé».

En su stand de textil, calzado deportivo y ropa de baño los descuentos alcanzan el 50% y zapatillas de deporte que cuestan 120 euros ahora pueden encontrarse por 60 euros. «Mi perspectiva es hacer un flujo de caja positivo y en cinco días ganar lo que normalmente tardo un mes en conseguir», destacó, «y vamos camino de lograrlo».

En los distintos pabellones de Infecar se registró ayer una notable afluencia de público cargado con bolsas, lo que permite entrever la importancia de una feria como esta para el consumidor local que sale a la búsqueda del mejor descuento en tiempos de crisis económica.

Otros de los expositores más visitados fueron los dedicados al sector de la perfumería. Nithis Khatnani, propietario de Glamour & Beauty Parfumes, participa en Fisaldo por primera vez y solo con la mañana de ayer ya estaba «muy contento» por la acogida de sus productos. «Después de tanto tiempo encerrada, la gente viene con ganas de comprar», dijo. Y los visitantes de su stand consumían porque para muchos era casi imposible esquivar descuentos de hasta el 70% en perfumería; fragancias que costaban 60 euros ahora pueden adquirirse por apenas 20 euros.

El empresario tiene dos perfumerías en Playa del Inglés que ha mantenido cerradas durante el último año y que reabrió hace apenas unas semanas. «Pero con la falta de turismo no da ni para cubrir costes, por eso una feria como esta es un alivio y nos llena de alegría por volver al trabajo», apuntó, «ojalá se celebrasen más ferias así, porque realmente funcionan y al público le gusta».

El sector de la óptica también se ha lanzado a ofrecer grandes descuentos. Ram Aswani, propietario del Grupo Rta.es, ha rebajado el precio de las gafas polarizadas desde los 120 a los 50 euros e incluso ofrece una oferta de dos gafas por 90 euros. «Tenemos mucho stock porque el año pasado las gafas se quedaron en el almacén», revela, «por eso lo que se nos quedó del año anterior lo ofrecemos ahora a buen precio para el público canario». Su expositor lo visita, contó, su público fiel. «A ese público fiel hay que tenerlo contento, sobre todo ahorsa que tenemos que ajustar mucho los precios para competir con los centros comerciales que tienen ofertas durante todo el año» , agregó.

Durante los cinco días que dura Fisaldo se han establecido 15 turnos con 700 personas para evitar aglomeraciones

Alrededor de los distintos pabellones los visitantes pueden encontar auténticas gangas, como vestidos de la marca Caca de la Vaca que costaban 60 euros y ahora pueden adquirirse por 10 euros, o planchas de vapor que la firma Flipa Maruja ofrece por apenas 40 euros, muy lejos de los 70 euros que cuesta habitualmente.

Durante la inauguración de la vigésimo primera edición de Fisaldo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la feria como una cita «imprescindible para la potenciación del pequeño y mediano comercio y más en estos momentos de crisis económica». «Las dificultades que atravesamos ahora mismo hacen que las propuestas económicas como estas tengan un mayor interés entre la ciudadanía», añadió el presidente insular, quien explicó que esta es la tercera feria presencial que se celebra en Infecar durante la pandemia y la que más actividad presencial tiene, aunque hay algunos eventos que se realizan de forma telemática. En esta edición de la Feria de las Oportunidades, el Cabildo ha invertido 194.000 euros. «Por las primeras impresiones, auguro un éxito extraordinario a esta propuesta», señaló Morales.

Numerosos empresarios manifestaron ayer haber tenido reticencias por si se producían aglomeraciones durante la celebración de la feria, algo que no ocurrió ya que el dispositivo de seguridad sanitaria limitaba a 700 el número de personas que pueden acceder al recinto en cada uno de los tres turnos diarios. En total, durante los cinco días que dura Fisaldo se han establecido 15 turnos.