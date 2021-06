Morales: «Sin apoyo del Pleno no tiene sentido comprar Amurga»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló ayer que sin el apoyo del Pleno de la Corporación no tiene sentido hablar de la compra de los terrenos de Amurga. «Para comprar las fincas necesitaríamos el apoyo de la mayoría del Pleno y los recursos económicos, como el esfuerzo que hemos hecho recientemente para adquirir patrimonio público como el suelo de Guguy, pero no tenemos la mayoría segura en el Pleno; por tanto, si la tuviéramos ya veríamos la posibilidad de incorporar créditos para la adquisión de Amurga porque, insisto, eso es una demanda de los servicios técnicos medioambientales, pero sin la mayoría del Pleno no tiene sentido seguir hablando de la compra de Amurga».