Segunda jornada de Fisaldo: Con el tiempo justo para comprar

Expositores y consumidores se quejan de lo mismo en Fisaldo. Los tres pases horarios en que está dividida la jornada de compras, una cuestión que señalan que no ocurre en los grandes establecimientos comerciales de la ciudad, lo ven desde uno y otro lado como un hándicap, sobre todo porque la muestra de las Oportunidades, que reabre tras un año de parón por la pandemia, se desarrolla en un espacio más amplio y hasta abierto como es el recinto ferial de Infecar.

A Carmen Delia Santana, a su hermana Juana Rosa Santana y a su amiga Eva Guerra, a la que consideran su hermana adoptiva, se les echó el tiempo encima. Acostumbradas a pasarse una jornada entera buscando ofertas y gangas, ayer estaban «desilusionadas». Apenas era la una de la tarde cuando tenían que abandonar. «Nos faltó tiempo para seguir mirando, decidir y seguir comprando», explicaba Carmen Delia. Pese a que estaban contentas porque habían encontrado buenos precios, y llevaban las bolsas cargadas con playeras, zapatos de una marca de niños, para verano y de colegio, y hasta un vestido para ellas, se mostraron contrariadas porque les hubiera gustado prolongar la mañana de compras. Aunque fueron madrugadoras, y pese a trasladarse de Teror o Santa Brígida, precisaban que como habían mirado artículos para sus hijos, y nietos, para ellas, y para la casa, como un sofá, se sorprendieron cuando de repente por megafonía les decían que tenían que retirarse de los espacios de ventas.

Lo que si dejaron claro es que «los precios están muy bien». Juana se había gastado 130 euros, Carmen Delia 50, mientras que Eva, que había visto un sofá a mitad de precio, por unos 250 euros, ya quería llegar a casa para comentarlo con su marido y probablemente volver para comprarlo, porque «se trata de una oferta que no se puede perder».

Casi estaban en la salida cuando pensaron que quizás podían haber tomado algo allí mismo, y continuar en el siguiente turno, pero ya se habían hecho a la idea de que se paralizaban las ventas una hora y por eso se iban a casa.

Sin embargo, a las once y media de la mañana, ya Antonio y María, que fueron con sus padres, salían con todo «lo que vieron a buen precio». Entre las compras mostraban los tres panties de Disney por 13 euros, y regalos para el cumpleaños de su hija, que es el 25 de julio, y se llevaban además bonos para disfrutar una jornada en el Holidayworld de Maspalomas, por 25 euros.

Los turnos de esta edición, que promueve como cada año el Cabildo de Gran Canaria, se han establecido en tres franjas: de 9.30 a 12.30 horas, de 13.30 a 16.30 horas, y de 17.30 a 20.30 horas, con un aforo de 700 personas en cada pase. En esos descansos de una hora se aprovecha para limpiar los espacios de ventas, que ocupan los pabellones 5, 6 y 7.

Tras diez años acudiendo a Fisaldo, María Dolores Machín que tiene su negocio de calzado infantil, Milepiedi, en Tenerife, reconocía que ya el hecho de que se haya organizado el certamen es importante, y estaba por ello “contenta”. Se trata de una oportunidad porque supone “un alivio” para los comerciantes tras más de un año “muy, pero que muy complicado”. Con las esperanzas puestas en que el ritmo de ventas cobre impulso a lo largo del fin de semana, dado que estos dos primeros días aún están siendo «algo flojos», cuestionaba el sistema de turnos sobre el que se ha organizado la apertura. A su juicio, esos cierres cortan las ventas y dejan a los vendedores horas sin hacer nada, cuando “lo que queremos es poder vender todas las horas de una jornada y los cinco días”. Los descuentos que aplicaban en este expositor alcanzaban hasta el 50% sobre el precio habitual.

Desde Telde, Carolina Navarro, acude a la Feria de las Oportunidades para dar salida al género de su tienda Adiccted Modas. Pero se quejaba también de la menor afluencia y de esos cortes en la jornada. Aportaba un dato: hasta 2019 se movían 5.000 personas al día por aquí, y ahora no pueden pasar de 2.100, en tre s turnos. Da por hecho, que hay que cumplir con unas medidas sanitarias por el coronavirus, pero insistía en que si ya las entradas hay que comprarlas por internet, que mucha gente, sobre todo mayor no sabe, y luego hay que salir a una hora, o esperar al otro turno, lo que a su juicio son cortapisas a la afluencia y al consumo, algo que insistió no ocurre en los grandes establecimientos comerciales. Defendió por ello una entrada constante en función del aforo.

En el expositor de Ye!!, un distribuidor que se estrena en Fisaldo, se podían adquirir cargadores de todos los colores del parchis para tres dispositivos móviles por 5 euros, que estaban antes a 20, o altavoces para móviles a 20 euros, y que costaban 80.

También en Medisua, de Pedro Medina Suárez de Moya, vestidos, faldas o camisas de moda, se ofertan con grandes descuentos. Pero este comerciante aprovechaba para plantear que sería conveniente que se organizaran dos ferias de Oportunidades, una de invierno, por noviembre, y otra esta de junio, para poder dar salida al género de cada temporada. «Con dos muestras necesitaría menos espacio expositor y ya ahorraría ese gasto, que este año son 1.200 euros, pero que hay que sacar de las ventas», subrayó Medina.