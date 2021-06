Sergio Nuez: «Jamás dudé de la lealtad socialista en la cesión de la Alcaldía al PP»

Cierto. Desde que pactamos en el anterior mandato, la verdad es que fue muy fácil llegar a un acuerdo para el periodo 2019-2023 porque era una sucesión de lo que veníamos haciendo. Hemos olvidado las siglas políticas por el bien de los vecinos. Una vez que se firma el acuerdo lo que hay que hacer es dedicarse a gobernar y centrarse en los problemas de los terorenses. Con el diálogo y la estabilidad de cuatro años se puede llevar a cabo un buen pacto de gobierno.

¿Temió en algún momento que los socialistas no cumplieran el acuerdo y le dejaran sin el bastón de mando?

Jamás. Desde el principio ha habido bastante consenso, concordia y diálogo entre Gonzalo Rosario y yo, también entre los concejales del PSOE y del PP. Por lo tanto, estaba muy tranquilo en ese sentido, no hemos tenido ningún problema. El viernes, en el discurso de la renuncia, Gonzalo lo ha reconocido y se lo agradezco. Tengo que dar las gracias a mis socios del PSOE por esa buena relación y desearle lo mejor a Gonzalo, que seguirá trabajando a mi lado. Hay que aplaudirle por la lealtad que me ha demostrado en todo este tiempo.

Este pacto en el Ayuntamiento de Teror no solo es atípico porque sea entre el PSOE y el PP, sino porque dejó fuera del gobierno municipal a Nueva Canarias, que es el socio de los socialistas y con el que gobierna en la Comunidad Autónoma, el Cabildo y numerosas instituciones. ¿Qué ocurre en Teror para que triunfe este pacto ‘contra natura’?

Ya lo ha dicho Gonzalo en su despedida. En las elecciones de 2015, el PSOE ganó y propuso un pacto con Nueva Canarias, pero ese partido se lo negó y prefirió pactar con nosotros, con el PP. Pero con Nueva Canarias no pudimos tener ni un año de estabilidad política ni de tranquilidad dentro del Ayuntamiento, por lo que tuvimos que romper el pacto y llegar a un acuerdo con el PSOE normalizar la situación. Desde entonces, desde el año 2016, tanto los socialistas como nosotros no nos entendemos con la cabeza de lista de Nueva Canarias [Isabel Guerra], ninguno de los dos quiere pactar con ese partido.

Dentro de dos años habrá elecciones municipales y parece que serán reñidas entre PSOE, PP y NC. ¿Se repetirá el esquema actual?

Todo el mundo intentará sacar la mayoría absoluta para trabajar con una mayor tranquilidad, pero si hay que pactar con alguien tenderemos la mano al PSOE. Hay que esperar porque no somos futurólogos. No podemos predecir el resultado de esos comicios, todo dependerá de lo que decidan los vecinos y vecinas de Teror.

El PSOE y el PP se han repartido a dos años la Alcaldía y la presidencia de Aguas de Teror. Se piensa en el municipio que se maneja tanto poder desde esa empresa pública como desde el propio Ayuntamiento. ¿Es cierto?

El Consejo de Aguas de Teror ha estado formado hasta ahora por Gonzalo Rosario como presidente y Mónica Nuez, del PP, como consejera. Ahora pasa Mónica a presidenta y Gonzalo queda como consejero. Hasta ahora no he estado en ningún consejo de esa empresa, le he dejado esas funciones a mi compañera Mónica desde el principio. Siempre tengo contactos y me preocupo por la buena marcha, pero es ella la que lleva Aguas de Teror. No hay que olvidar el pulmón empresarial del municipio que es esta empresa pública y muy singular, un referente en Canarias y que tanto aporta a nuestro pueblo en todos los ámbitos. Además, repercute en lo social, pues más de 400 familias dependen directa o indirectamente de Aguas de Teror. Es una empresa puntera en el sector, sin ninguna contaminación política., por eso hay que agradecer a directivos, personal y aguadores, que calladamente, con su labor encomiable, con todo su esfuerzo y profesionalidad, tanto aportan a este municipio, llevando con orgullo el nombre de Teror.

¿Habrá algún giro en el programa del gobierno?, ¿se hará algo distinto para que se note que el PP está en la Alcaldía?

Vamos a seguir con los proyectos para los cuatro años. Hay muchas actuaciones que se han hecho en estos dos primeros años y otros que darán sus frutos en los años siguientes. Habrá algunos cambios, pero sobre todo porque hay un plan de barrios sin ejecutar en muchos ámbitos. Hemos hechos intervenciones en el parque Manuel Verona y en San José del Álamo, pero ahora vamos a trabajar en los proyectos que tenemos en una modificación de más de 10 millones de euros y en un plan de barrios.

¿Y cuáles son esos proyectos pendientes para estos dos años de Alcaldía del PP?

Pues entre otros, queda el proyecto de rehabilitación de la Calle Nueva, terminar la Residencia de Mayores, convertir el antiguo casino en un club de mayores o las reformas en el cementerio. Y también tenemos en mente, y lo hemos hablado con nuestros socios del PSOE, un gran proyecto para el embellecimiento del casco histórico, arquitectónico y patrimonial de Teror. En todo caso, la prioridad es ese plan de barrios que debemos ejecutar en estos dos años que quedan de mandato.

Después de la ampliación de la carretera desde Tamaraceite hasta el viaducto de Miraflor, largamente reivindicada y por fin acabada, ¿cuáles son los principales problemas que quedan por resolver en Teror?

Queda una pequeña obra en esa carretera GC-21, que es el ensanchamiento del puente de Miraflor. Insistiremos ante el Cabildo para ver si terminamos pronto ese puente, con lo cual ya quedaría arreglada toda esa carretera. Tenemos otra ampliación y mejora en la GC-211, la que sube por San José del Álamo, y ya hay un proyecto ejecutado hasta el bar del Cruce porque se ha estropeado mucho con el aumento del tráfico por el cierre de la GC-21. Hay una segunda fase desde Lo Blanco hasta la Vuelta de los Alambres. También presentaremos en breve al gobierno insular la rehabilitación de la Avenida del Cabildo, que está bastante deteriorada, así como buscar una solución para el edificio de San Matías, que también pertenece al Cabildo.

Antes que todo eso, ya tiene usted una tarea urgente y fundamental para Teror, que es organizar las Fiestas del Pino o, al menos, lo que la pandemia de coronavirus permita celebrar.

Desde el Ayuntamiento ya llevamos tres meses de reuniones con el Cabildo de Gran Canaria, con el Obispado y con los responsables de la Basílica del Pino, pues son las cuatro entidades que intervienen en la preparación de las fiestas. Hemos ido viendo la evolución de la pandemia y los cambios en la normativa sanitaria. Tras media docena de reuniones ya estamos de acuerdo en que habrá fiestas del Pino, aunque hay actos que el Cabildo o el Ayuntamiento no ve convenientes. Tendremos que llegar a un consenso sobre esos posibles actos y decidiremos en función de las medidas sanitarias que se vayan implantando de aquí a septiembre. Parece que cada día vamos mejor, cada vez hay menos contagiados gracias a la vacunación y esperamos que en breve podamos determinar los actos que se pueden celebrar y en qué fechas.

Es decir, que este año 2021 sí se va a notar que hay Fiestas del Pino.

Sí. El año pasado fue muy triste, las fiestas más tristes. Los hijos del pueblo tienen ganas de que la patrona tenga unas fiestas dignas y nosotros vamos a trabajar en ello, ya hemos planteado bastantes actos y se están encajando para que se note que hay fiestas.