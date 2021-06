El hotel HD Parque Cristóbal Gran Canaria, que se encuentra en Playa del Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y que es el buque insignia de HD Hotels, cadena hotelera del Grupo HD, reabrió sus instalaciones el pasado miércoles día 16 de junio y lo ha hecho con un nuevo concepto hotelero innovador y sostenible.

La cadena HD Hotels vuelve a apostar por la innovación y la vanguardia. El HD Parque Cristóbal Gran Canaria se presenta, tras una inversión de más de once millones de euros, bajo el nuevo concepto New Luxury by HD Hotels, que abarca desde la modernización de todas sus instalaciones, la creación de nuevos espacios de ocio, una completa actualización de todos los servicios de restauración y actividades disponibles en el hotel.

Como resultado, este emblemático establecimiento familiar se posiciona con una propuesta de valor completamente diferenciada de la competencia de cara a la nueva temporada de verano del años 2021.

El hotel se ha transformado en un parque experiencial aprovechando las zonas al aire libre y adaptando los espacios y las actividades a todos los miembros de la familia. Un hotel horizontal donde conviven villas independientes, suites y habitaciones temáticas familiares donde el cliente podrá degustar una gastronomía muy cuidada en sus cinco restaurantes, divertirse con los niños o disfrutar de un merecido descanso adulto mientras los animadores se ocupan del ocio de los pequeños. “Vacaciones en familia sin renunciar a nada”.

La cadena ha convertido su buque insignia en un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones familiares, innovando en nuevos servicios de animación, aventuras y restauración. Así, se incorpora a esta renovación conceptos tan actuales como un nuevo Splash Park, espacios e-gamer, eco yoga o actividades deportivas de crossfit, zumba, Aqua Bike, entre otros.

Además, se suma un catálogo muy variado de actividades de animación por edades, con circuitos de aventuras con tirolinas y zonas de campamento como actividad nocturna de los menores mientras los adultos pueden disfrutar de una merecida cena en pareja.