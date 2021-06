Morales descarta que el hidrógeno sea la energía prioritaria para Gran Canaria

Morales matizó así las declaraciones de su vicepresidente primero y consejero insular de Obras Públicas y Transportes, Miguel Ángel Pérez del Pino, quien en un foro de la empresa pública Ineco en Madrid, el pasado martes, apostó por el hidrógeno como fuente prioritaria para la generación y el almacenamiento de la energía que necesitará Gran Canaria en las próximas décadas.

“Yo no lo he escuchado esas declaraciones y no sé exactamente lo que ha dicho, pero, desde luego, dicho así, el hidrógeno no es la alternativa para la Isla”, ha comentado el presidente del gobierno insular antes de participar en un acto del Cabildo sobre mejora energética en los edificios de la institución. A su juicio, el hidrógeno “es necesariamente un combustible de apoyo a un mix energético para afrontar las necesidades de la isla”, un sistema en el que “necesariamente también se utilizará la eólica, la fotovoltaica, la energía que produzca el mar y la geotérmica si es posible”.

“El hidrógeno -ha puntualizado Morales- está llamado fundamentalmente a servir de almacenamiento y de energía para los transportes pesados, formará parte de ese mix energético, pero el hidrógeno no va a dar respuesta por sí solo a las necesidades energéticas de la Isla”. Al respecto, el presidente sostuvo que Gran Canaria “necesita mucho almacenamiento” y el hidrógeno verde contribuirá también a ello, pero está llamado a ser utilizado “potencialmente para el transporte pesado”.

Morales ha insistido en que desconoce la propuesta de Pérez del Pino, por lo que mantiene sus reservas sobre lo que planteó el vicepresidente socialista en su intervención en Ineco Forum 2021. “No sé cómo lo ha expresado, no puedo opinar sobre estas declaraciones porque no las he escuchado y no sé si el titular responde a lo que dijo”, ha añadido.